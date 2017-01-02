Политика Власть

Спецпроекты Родные объятья Деда Мороза Два года назад кое-кто из крымчан оказался, так сказать, на грани утраты национальной самоидентификации и потери традиций. В частности, родного Деда Мороза в лицо узнавали с трудом. А ведь его на самом деле достаточно трудно перепутать с Санта-Клаусом, их объединяет разве что общий «предок». Тогда как особых примет и приятных русской душе фишек огромное множество. Общий предок. Образ доброго ... Залпы в честь новой жизни Как начинались крымские фейерверки. Традицию встречать Новый год фейерверками в России ввёл своим указом Пётр I, а в Крыму первый праздничный салют приурочили к приезду Екатерины II. Праздничная обязаловка. В декабре 1699 года российский самодержец Пётр Первый издал указ «О писании впредь генваря с 1 числа от Рождества Христова, а не от сотворения мира и о праздновании Нового года»...

Эксклюзив Как снег на голову Ухудшение погодных условий парализовало жизнь полуострова. Низкие температуры, обильные снегопады и гололёд в очередной раз посреди зимы оказались полной неожиданностью для муниципальных служб. О том, как погода парализовала целые города и почему снег довёл ситуацию в Крыму практически до чрезвычайной, разбирался еженедельник «Крымский ТелеграфЪ». Снежный апокалипсис. В конце октября ... Путеводитель по трём буквам ЕГЭ-2017 в Крыму: кому необходимо сдавать и как не попасть впросак? Несмотря на то что уже третий год крымские школьники учатся и сдают экзамены по российской программе, многие до сих пор не разобрались в нюансах. Тем более что каждый год добавляется какое-либо новшество. И каждый год в этой связи в редакцию поступают возмущённые обращения. Те, кто раньше не сталкивался с необходимостью сдавать ГИА...