Политика Власть

Лица, которые открыл для нас 2016-й. Рука Москвы. На прошлой неделе парламент согласовал назначение девятого вице-премьера в крымском правительстве. Им стал Павел Королёв, который за две недели до этого был уволен с должности заместителя министра экономического развития России после ареста главы ведомства Алексея Улюкаева. Вообще послужной список Королёва впечатляет: тут и мэрия Москвы...
Глава республики — о борьбе с коррупцией, федеральной трассе и работе с гражданами. Для Крыма уходящий 2016-й стал годом становления, годом работы над ошибками и годом новых надежд. О том, на чём делает акцент региональная власть, какие проблемы полуострова находятся в фокусе руководства Крыма, лучше всего можно понять по заявлениям премьер-министра Сергея Аксёнова. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ»...
Где, с кем и как встретить 2017-й, чтобы потом ни о чём не жалеть. Звёздные ориентиры. Символ наступающего года Петух — домосед, семьянин и эстет. Ему по душе семейные застолья, красный цвет и золото. Астрологи советуют встретить Новый год в кругу семьи. Нужно перестать планировать дальние и ближние поездки и хотя бы на одну, праздничную, ночь окопаться в родных пенатах. А ещё 31 декабря рекомендуется попросить ...
Крымский мост, «ЛиАЗы», арт-переходы и неудачный снос. В целом 2016-й прошёл в Крыму в относительно спокойной обстановке. Если 2015 год запомнился торговой блокадой со стороны Украины и блэкаутом, то в этом таких потрясений крымчанам удалось избежать. Тем не менее без скандалов не обошлось. Впрочем, в этом году были победы и достижения, которыми республика может гордиться. Мы встречали иностранные ...
Жильцы севастопольской пятиэтажки 20-й год держат оборону своих квартир. На этой неделе привыкшие ко всему жильцы дома на улице Молодых Строителей осознали, что видели ещё не всё. Около семи утра по подъездам рассредоточились автоматчики в касках и бронежилетах, а во дворе стали готовить спецтехнику для выламывания дверей строители. Кто и на каком основании собрался выбрасывать на улицу ...
Новый очаг, керченские дезбарьеры и невесёлые цифры. В Крыму была снова зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. На этот раз в восточной части полуострова. В отличие от предыдущей вспышки, зафиксированной в начале года, на этот раз АЧС почему-то не стала причиной широкого резонанса. Могла ли локальная эпидемия быть следствием халатного отношения к профилактическим мерам?..
Скандальное заявление о координаторе блокады Крыма сделал в эфире украинского «5 канала» советник главы МВД. Начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и советник главы МВД Илья Кива в разговоре с ведущим программы «За Чай.com» обвинил координатора блокады Крыма Ленура Ислямова в сотрудничестве с российскими спецслужбами...
Голландский суд принял решение по резонансному делу. Окружной суд Амстердама принял решение отдать Украине ставшую известной на весь мир коллекцию экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря». Уже известно, что крымские музеи собираются обжаловать решение по так называемому скифскому золоту. Три месяца на апелляцию. Напомним, что около двух тысяч экспонатов из пяти музеев ...
Два года назад кое-кто из крымчан оказался, так сказать, на грани утраты национальной самоидентификации и потери традиций. В частности, родного Деда Мороза в лицо узнавали с трудом. А ведь его на самом деле достаточно трудно перепутать с Санта-Клаусом, их объединяет разве что общий «предок». Тогда как особых примет и приятных русской душе фишек огромное множество. Общий предок. Образ доброго ...
Как начинались крымские фейерверки. Традицию встречать Новый год фейерверками в России ввёл своим указом Пётр I, а в Крыму первый праздничный салют приурочили к приезду Екатерины II. Праздничная обязаловка. В декабре 1699 года российский самодержец Пётр Первый издал указ «О писании впредь генваря с 1 числа от Рождества Христова, а не от сотворения мира и о праздновании Нового года»...
Ухудшение погодных условий парализовало жизнь полуострова. Низкие температуры, обильные снегопады и гололёд в очередной раз посреди зимы оказались полной неожиданностью для муниципальных служб. О том, как погода парализовала целые города и почему снег довёл ситуацию в Крыму практически до чрезвычайной, разбирался еженедельник «Крымский ТелеграфЪ». Снежный апокалипсис. В конце октября ...
ЕГЭ-2017 в Крыму: кому необходимо сдавать и как не попасть впросак? Несмотря на то что уже третий год крымские школьники учатся и сдают экзамены по российской программе, многие до сих пор не разобрались в нюансах. Тем более что каждый год добавляется какое-либо новшество. И каждый год в этой связи в редакцию поступают возмущённые обращения. Те, кто раньше не сталкивался с необходимостью сдавать ГИА...
Крымчанки Асие Я. и Татьяна К. рассказали, что на прилавках магазинов можно приобрести продукты, особо опасные для здоровья. Асие предупреждает: «Внимание всем покупателям соков! Недавно мама принесла сок, её угостили. Бабушка открыла сок и дала моей младшей сестрёнке. Сестрёнка говорит, что вкус сока не такой. Мама попробовала и подтвердила, что вкус странный. Позже мама вылила сок весь ...
Говорят, что милые бабули на Центральном рынке Симферополя, недалеко от стадиона «Локомотив», используют интересный маркетинговый ход – выставляют на продажу животных, больных чумкой, чтобы покупатель поскорее вернулся к ним за новым товаром. То, что бабули ради наживы распространяют именно чумку, подтверждено ветеринарами, к которым обращались «кинутые» покупатели, чтобы попытаться ...
Итоги — удовлетворительные, будущее — тревожно. Бобслеисты Латвии и Южной Кореи решили бойкотировать чемпионат мира, который был запланирован в Сочи на февраль 2017 года. И международная федерация пошла у них на поводу, перенеся чемпионат в Германию. Что остаётся россиянам? Доказывать мастерство на розыгрышах кубков мира 2016/17 года в различных зимних дисциплинах... Бобслей и скелетон...
Атака на российский биатлон и скелетон завершилась успешно. Вслед за первой (летней) частью доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой канадским профессором права Ричардом Маклареном, последовала вторая (зимняя) часть доклада. И опять обвинения. В ней теперь под сомнение была поставлена честность российских представителей зимних дисциплин, которые одержали блестящую победу ...
Вопросы по земельным участкам, оказавшимся за границами садоводческих товариществ, должны быть урегулированы до 1 января 2018 года. В мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Крыму 23 декабря прошла пресс-конференция на тему: «Имущественные и земельные отношения в Республике Крым», в которой приняли участие председатель Комитета Государственного Совета РК по имущественным ...
Семнадцатого декабря в Симферополе при информационной поддержке «Крымского Телеграфа» состоялся финал республиканского фестиваля-конкурса «Шар-папье». Фестиваль вызвал огромный интерес – более семи тысяч детей со всего Крыма приняли в нём участие. Почётное право открыть мероприятие, которое проходило во Дворце детского и юношеского творчества столицы Крыма, было предоставлено Елене Аксёновой ...
В ялтинском зоопарке родилось трое белых бенгальских тигрят. Атос, Портос и Арамис появились на свет в ялтинской «Сказке» 1 декабря. Сотрудники зоопарка 24 часа в сутки наблюдают и ухаживают за новорождёнными белыми бенгальскими тигрятами. Знаменитая Тигрюля от своих детёнышей отказалась, так что кормят малышей специальными смесями. «Выживаемость у белых тигрят очень плохая, поэтому ...
Газета «Крымский Телеграфъ» совместно с БФ «Крым — Родной Дом» проводит новогодний конкурс «Письмо Деду Морозу». Отправь к нам редакцию свой рисунок-письмо Деду Морозу до 21 декабря 2016г., участвуй в конкурсе на сайте ktelegraf.com.ru. Победитель будет определён путём голосования на сайте и получит набор для детского творчества «ШАР-ПАПЬЕ». Свои работы можете присылать на адрес info@ktelegraf.com.ru ...
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