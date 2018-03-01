Говорят, что... грязь и ныне там

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Не пожелавший представиться житель крымской столицы указал на издержки в работе коммунальщиков: «Прокладывали мимо «Привоза» трубы. Работали долго, грязно. Да и чего ожидать, когда все вокруг перерыли? Ради благого дела народ стоически переносил все неудобства. Но вот работы закончены, а грязь и ныне там. А так хотелось, чтобы можно было пройти на рынок не по рытвинам и канавам, а по асфальту, не испачкав обуви. Да и водители были бы благодарны, если бы сделали хорошую асфальтовую площадку, ведь очень много людей едут на оптовый рынок на автомобилях. Неужели этот кошмар так и останется?»