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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... переход смертельно опасен

Житель Симферополя Александр Г. обращает внимание на опасный как для автомобилистов, так и для пешеходов участок дороги: «Это отрезок дороги между поворотом на Данилова и поворотом на Залесскую, где находится нерегулируемый пешеходный переход через шестиполосную проезжую часть. Каждый раз, как переходишь дорогу, думаешь, дойдёшь до другого тротуара или нет. Всякая «автомобильная дичь» летает совершенно без соблюдения ПДД, причём со стороны Данилова – полегче, там светофор перед поворотом есть, а вот со стороны Западной светофор находится далеко, и когда дорога более-менее пустая (вечер), всякие папашкины сынки забывают, что там находится пешеходный переход. Я вот не пойму, там что, мало людей полегло? Или мало транспорта побилось? Неужели наши чиновники настолько жадные, что не могут выделить 50 тысяч рублей на камеру видеонаблюдения? Этот отрезок дороги – кормушка для ГАИ, там за день целое состояние можно скопить на нарушителях. Сколько ещё людей должно полечь на этом переходе, чтобы на него обратили внимание?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года

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Просмотров: 341 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:17

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