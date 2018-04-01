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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... настали темные времена

Многие симферопольцы очень недовольны отсутствием подсветки на башенных часах железнодорожного вокзала. Люди точно помнят, когда наступили «темные времена» – три года назад. Но не догадываются, когда снова смогут сверять время по «главным часам столицы». Симферопольцы утверждают, что нынешняя вялая (по объективным причинам) работа ж/д вокзала не может служить оправданием, ведь автостанция же работает! Да и сами часы для горожан не просто прибор, показывающий время, а один из символов крымской столицы. И даже Крымской весны.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года

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Просмотров: 117 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:19

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