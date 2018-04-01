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Говорят, что... настали темные времена
Многие симферопольцы очень недовольны отсутствием подсветки на башенных часах железнодорожного вокзала. Люди точно помнят, когда наступили «темные времена» – три года назад. Но не догадываются, когда снова смогут сверять время по «главным часам столицы». Симферопольцы утверждают, что нынешняя вялая (по объективным причинам) работа ж/д вокзала не может служить оправданием, ведь автостанция же работает! Да и сами часы для горожан не просто прибор, показывающий время, а один из символов крымской столицы. И даже Крымской весны.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года
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