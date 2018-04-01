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Говорят, что... найден «Симферопольский провал»
В центре Симферополя уже больше месяца не могут залатать дыру, образовавшуюся в результате провала участка. Аварийный участок расположен на улице Карла Маркса. «В первые дни шла работа, сняли верхний слой асфальта и поставили ограждающий знак», – жалуются горожане. Симферопольцы отмечают, что яма портит эстетический вид центра города и вызывает отрицательные эмоции. «Такого безобразия в центре города не должно быть», – отмечают горожане.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года
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