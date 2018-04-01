В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... найден «Симферопольский провал» В центре Симферополя уже больше месяца не могут залатать дыру, образовавшуюся в результате провала участка. Аварийный участок расположен на улице Карла Маркса. «В первые дни шла работа, сняли верхний слой асфальта и поставили ограждающий знак», – жалуются горожане. Симферопольцы отмечают, что яма портит эстетический вид центра города и вызывает отрицательные эмоции. «Такого безобразия в центре города не должно быть», – отмечают горожане. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года Еще статьи: В центре Симферополя появился «уголок Европы» Говорят, что... дорожники признались симферопольцам в любви Говорят, что... лицо столицы с изъянами В сводке не значится Уродливая обрезка