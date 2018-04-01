Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Президент сообщил о судьбах крымчан
Земледеление
Операция «Освобождение»
Скоро вырастет. Снова
Гром грянул, да никто не крестится
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... найден «Симферопольский провал»

В центре Симферополя уже больше месяца не могут залатать дыру, образовавшуюся в результате провала участка. Аварийный участок расположен на улице Карла Маркса. «В первые дни шла работа, сняли верхний слой асфальта и поставили ограждающий знак», – жалуются горожане. Симферопольцы отмечают, что яма портит эстетический вид центра города и вызывает отрицательные эмоции. «Такого безобразия в центре города не должно быть», – отмечают горожане.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 145 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:19

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Апрель 2018 (11)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru