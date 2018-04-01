Что ждёт выпускников?

Не так страшны ЕГЭ и прочие контрольные, как их малюют

Хотя переходный период, за который республика должна была интегрироваться в различные правовые системы Российской Федерации, закончился с боем курантов 1 января 2015 года, этот непростой процесс продолжается. Крым привыкает к российским стандартам и нормам. Система образования не исключение. Сейчас в Крыму начался первый, досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена (для выпускников прошлых лет). Впереди еще два — основной (для выпускников текущего года) и дополнительный (осенью, на случай переэкзаменовки). Что еще ждет выпускников в этом году?

ЕГЭ или ГВЭ? Вот в чем вопрос!

Более 29 тысяч крымских девятиклассников и одиннадцатиклассников зарегистрировались на государственную итоговую аттестацию в этом году.

Пока выпускники крымских школ могут выбирать: либо сдают Единый государственный экзамен, более известный читателям по пресловутой аббревиатуре ЕГЭ, либо ограничиваются государственным выпускным экзаменом — ГВЭ. И то, и другое дает право на аттестат, но только ЕГЭ позволяет поступать в вуз. Планируется, что уже со следующего года наши выпускники полностью интегрируются в российские требования и будут сдавать только Единый госэкзамен, но могут и продлить это право до 2020 года — законопроект сейчас на рассмотрении в Госдуме. Бытует мнение, что такая отсрочка психологически поможет крымским школьникам привыкнуть к российским правилам, но если говорить о сегодняшних цифрах, то ЕГЭ становится все популярнее: в минувшем году этот вид оценивания выбрали 62 процента выпускников, в этом году уже почти три четверти — 74 процента одиннадцатиклассников решили сдавать ЕГЭ. Директор Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» Ольга Троян подчеркивает: исходя из анализа результатов ЕГЭ минувших трех лет крымские школьники показывают неплохие результаты по базовым предметам, и знаний школьной программы достаточно для получения аттестата, попотеть придется, если задача — получить более высокие баллы для поступления в вуз. Но так же было всегда!

Рост популярности ЕГЭ требует от организаторов расширения сети пунктов его сдачи, в этом году их будет открыто уже 42, причем в Ленинском, Джанкойском, Первомайском, Раздольненском районах и в Судаке пункты будут открыты впервые. Предметные предпочтения выпускников традиционны: в лидерах — русский язык, математика базового уровня (она необходима для получения аттестата), обществознание, математика профильного уровня (это для тех, кто жаждет покорять профильные вузы).

Учитывая важность итоговой аттестации, надо отметить, что ее технологическое оснащение тоже не стоит на месте. Государственный выпускной экзамен в этом году будет проводиться с использованием автоматизированной системы, которая затронет все этапы его проведения — от распределения учащихся до проверки работ. А вот Единый государственный экзамен в этом году и вовсе переходит на новые технологии. Экзаменационные материалы будут печататься непосредственно в аудитории, в присутствии учащихся. Еще один технологический момент — сканирование ответов, что позволит оперативно передать бланки участников ЕГЭ в Региональный центр обработки информации. Но самое главное: эти два технологических нововведения практически исключают утечку экзаменационных материалов. Так, по крайней мере, уверяют в Центре оценки и мониторинга качества образования: «Повышаются меры информационной безопасности, исключается влияние человеческого фактора, — говорит Елена Троян. — Почему это так важно? Да потому что Единый государственный экзамен потому и единый, что он проводится по единым контрольно-измерительным материалам для всей страны, его результаты едины для получения аттестата и поступления в вуз, а это значит, что ко всем его участникам должны предъявляться одинаковые требования и все участники ЕГЭ должны быть в равных условиях. Вот тогда результаты будут действительно объективные и ребенок из любого маленького поселка или сельской школы, если он готовился и получил высокие результаты, сможет поступить в любой вуз России».

Шпаргалки и гаджеты

Учитывая серьезный подход к сдаче государственной итоговой аттестации, школьникам важно знать не только школьные предметы, но и правила проведения аттестации. А требования жесткие: все пункты, где проходят экзамены, под видеонаблюдением, а потому и наказание серьезнее. Например, если поймают со шпаргалкой или мобильным телефоном (а это самые излюбленные «орудия преступления»), то учащегося с экзамена удаляют, работу аннулируют, а аттестат он сможет получить в лучшем случае осенью, когда пересдаст государственную итоговую аттестацию. Наказание ждет и родителей: по выявленным нарушениям составляется протокол административного правонарушения и суд может оштрафовать родителей на сумму от 3 до 5 тыс. руб. — бьют по хитрым неучам рублем. В 2017 году за нарушение порядка проведения составлено 18 протоколов...

Кстати, если выпускник не смог прийти на ЕГЭ или не закончил его сдачу по состоянию здоровья, он это сможет сделать в резервный день сдачи. Пересдать даже можно неудовлетворительную оценку по обязательному предмету, но только по одному.

Провалил? Ничего страшного!

Пристальное внимание, помимо государственной итоговой аттестации, Управление по надзору и контролю в сфере образования Республики Крым уделяет Всероссийским проверочным работам, которые проводят школьники с 4 по 11 класс. «Всероссийские проверочные работы — обычная контрольная работа, — сразу же успокаивает начальник управления Валентина Бойко. — Не надо пугать детей, что если они не напишут работу, то они не перейдут в другой класс, либо готовить детей как-то особенно и родителям говорить, что ВПР — обязательная контрольная работа для перевода в другой класс».

Единственная ее особенность в том, что она проводится в единый день, по единым заданиям и оценивается по единым критериям. А потому главное требование — объективность, ведь важно оценить, какие знания получают учащиеся, какие пробелы в этих знаниях существуют, и что нужно ученикам, учителям и родителям для того, чтобы ликвидировать эти пробелы. Это своего рода психологическая «артподготовка» мальчишек и девчонок, а также их родителей к государственной итоговой аттестации, которая подводит итог многолетнего «погрызания» гранита науки в школе. Поэтому, уверяет Валентина Бойко, за результатами никто не гонится, а за плохие оценки не наказывают.