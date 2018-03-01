Самые жирные куски

Крымское правительство пополнило список объектов недвижимости на продажу

Очередное заседание Совета министров РК началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Затем глава Крыма Сергей Аксёнов попросил присутствовавших в зале представителей прокуратуры инициировать проверку пожарной безопасности в местах массового скопления людей. «Все через мелкое сито пропустить. Не дай Господь таких трагедий», — резюмировал премьер-министр.

Смена собственника

Итак, крымское правительство приняло несколько серьёзных имущественных решений. Во-первых, Совет министров передал бывшее здание филиала Национального банка Украины в центре Симферополя отделению Центрального банка России. Согласно принятому документу, безвозмездной передаче из собственности республики в федеральную подлежит весь комплекс зданий на улице Горького, 4, вместе с находящимся там движимым имуществом: мебелью, люстрами, сейфами и картинами.

Указанное здание было построено в 1913 году для Общества взаимного кредита по проекту знаменитого архитектора Николая Краснова и одно время носило название «Золотой телец». После прихода советской власти в помещении разместился государственный банк, а в 1992 году оно было преобразовано в крымское отделение Национального банка Украины. В начале 2016 года здание было передано в собственность республики, однако не использовалось, поскольку остро нуждается в ремонте. Сейчас обязательства по реставрации взяло на себя крымское отделение Центробанка.

Во-вторых, Совмин предоставил согласование на отчуждение бывшей здравницы украинского олигарха Игоря Коломойского. Согласно принятому документу, речь идёт об объектах, расположенных по адресу: улица Пушкина, 17, в Гурзуфе, где находится комплекс апартаментов «Наутилус». Теперь они будут выставлены на аукцион вместе с другим имуществом Коломойского, переданным в государственную собственность в конце прошлого года. Речь идёт о нескольких АЗС и трёх санаториях на Южном берегу. Предварительная стартовая стоимость всех гурзуфских объектов составляет более 300 млн руб.

К сожалению, на данный момент крымское правительство выставляет объекты Коломойского на продажу гораздо быстрее, чем их успевают покупать. Как вы помните, за два года было продано имущества всего на 1,8 млрд руб. Это притом что общая сумма задолженности перед экс-вкладчиками Приватбанка, на компенсацию которой идут деньги, вырученные от продажи объектов, составляет более 5 млрд руб.

Кадровая чистка

Также в ходе заседания правительства Сергей Аксёнов озвучил несколько важных кадровых решений. В частности, премьер-министр сообщил о том, что один из его заместителей, Владимир Серов, написал заявление об увольнении.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Есть вопросы по эффективности его работы. До сих пор не решён вопрос по ликвидации пробок в Симферополе. Схема движения транспорта не утверждена. Эти аспекты находились под кураторством вице-премьера Серова. Также не решён вопрос эффективности расписания и схемы организации маршрутной сети, с транспортниками слабый контакт. Определение правильности тарифов на воду — это тоже была функция Серова. До сих пор вопрос не решён».

Сейчас сферы кураторства Серова временно распределены между тремя вице-премьерами. Надо сказать, что бывший замглавы крымского правительства занимал эту должность совсем не долго — меньше года. Собственно, за это время Владимир Серов не успел ничем запомниться общественности или каким-то образом себя проявить.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил о своём решении отправить в отставку практически весь руководящий состав ГУП РК «Черноморнефтегаз». Причина — в неэффективном выполнении предприятием государственных задач. Речь идёт в том числе о перспективе отсрочки запуска Таврической и Балаклавской ТЭС на полную мощность. Одной из причин отставания от графика указывается задержка документального оформления ввода объектов газоснабжения, за которые как раз и отвечает Черноморнефтегаз. В итоге своих должностей лишились генеральный директор предприятия Борис Зимин, четвёртый по счёту глава компании за последние четыре года, а также трое замов и начальник управления капстроительства. Временно исполняющим обязанности директора назначен недавний заместитель руководителя Александр Кузнецов.

Таинственный инвестор

В конце заседания Сергей Аксёнов традиционно ответил на вопросы представителей СМИ. В частности, журналистов интересовало, как движется реализация проекта создания игорной зоны. Выяснилось, что правительство республики изменило своё решение по поводу местоположения объекта. Теперь предполагается, что игорная зона расположится в посёлке Кацивели, под Ялтой. Ранее её планировалось разместить на территории санатория «Жемчужина», в Гаспре, однако от этой идеи отказались и передали участок под другой инвестиционный проект. А вот срок начала работы особой территории пока остается неизменными — конец 2019 года.

Сергей Аксёнов:

«Сейчас идёт формирование законодательной базы, проводятся общественные слушания. Со всеми органами государственной власти проект оговорен, и есть крупный оператор, который готов зайти в эту сферу. Работы уже в процессе. Я имею в виду подготовку технической документации, формирование нормативной базы. Скорее всего, в рамках Ялтинского международного экономического форума будет проведена презентация этого инвестиционного проекта, демонстрация того, как он будет выглядеть».

Что касается «крупного оператора», о котором говорит глава республики, то его имя по-прежнему не раскрывается в силу санкционных особенностей нашего региона. Однако, как сообщают лица, приближённые к верхушке крымской власти, потенциальным инвестором, скорее всего, будет фирма с претенциозным названием «Золотая Ялта», конечными бенефициарами которой являются Екатерина Кузьминова и Виктор Носков.