Большие перемены

Благоустройство Симферополя продолжается

Администрация крымской столицы, похоже, выполняет свои обещания насчёт улучшения благоустройства города. Общественники, конечно, традиционно возмущаются (и порой небезосновательно), но стоит признать очевидное — работа идёт, работы много и работать стараются качественно. До окончательных выводов относительно того, во что превращается Симферополь, ещё далеко. Пока мы лишь наблюдаем процесс.

Под лежачий камень

О непрезентабельном (мягко говоря) виде симферопольских рек говорилось давно. И сейчас, наверное, наступает момент, когда вода в прямом смысле потечёт под лежачий камень. То есть, перемены реально грядут. В частности, администрация Симферополя объявила конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по очистке русел трех рек, протекающих по территории города. «Мы объявили конкурс на разработку проекта. Проект должен быть качественный, потому что много лет это все не чистилось, там есть бетонное русло, сети. Нужно все делать очень аккуратно и так, чтобы чистка была максимально комфортна для горожан. Также нужно определить, куда мы будем вывозить все отходы. Там очень много работы», — сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, максимальная цена контракта составляет более 17 млн руб. Выполнение проектных и изыскательских работ необходимо будет завершить до 30 июня этого года. При этом подрядчик должен предусмотреть в проекте очистку русел рек Салгир, Малый Салгир и Славянка. «Параметры русла и конструкцию крепления откосов определить на основании гидравлических и гидрометеорологических расчетов. Также предусмотреть устройство технологических съездов, валку деревьев в пойме рек Салгир, Малый Салгир и Славянка», — указано в документах.

А ещё, наконец, коммунальщики начали очищать улицы Симферополя от бревен, веток и опилок, оставшихся после обрезки деревьев. «Санитарная обрезка ведется усиленными темпами, практически по всей территории города, поскольку завершаются допустимые сроки проведения этих работ. Вывоз сухих веток и срубленной поросли ведется ежедневно, однако в связи с дефицитом техники есть отставания от графика. В день вывозится порядка 80 кубометров остатков, уже в ближайшее время все отставания будут ликвидированы», — прокомментировал ситуацию начальник департамента горхозяйства Вячеслав Голуб. Кстати, все мелкие древесные остатки, по заверению Голуба, утилизируются путем дробления для дальнейшего использования в качестве удобрения для зеленых насаждений города.

Зелёное восстановление

Также намечаются большие перемены и в озеленении крымской столицы. На днях планируют высадить первые деревья на месте будущей аллеи в районе центрального входа в парк им. Гагарина. «Там будет делаться большая красивая композиция, и первыми придут опорные деревья. Это кедры, секвойи и пихты», — сообщили в администрации города, добавив, что при закладке новой аллеи парка бюджетные средства будут направлены только на закупку деревьев и другого посадочного материала. Значительная же часть работ финансируется за счет внебюджетных средств.

На носу и вторая очередь реконструкции Екатерининского сада Симферополя, которая будет стоить около 34 млн руб. «Реконструкция оценивается в 34 млн рублей. Смета есть, она была сделана еще в прошлом году. Проект третьей очереди реконструкции сегодня уже также разрабатывается», — сказал глава горадминистрации. Игорь Лукашёв добавил, что вне зависимости от итогов голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в этом году, средств программы «Формирование современной городской среды» хватит. «Мы думаем, что финансирования по программе хватит на все три отобранных сквера по аналогии с прошлым годом, когда были проведены работы сразу на нескольких объектах. Поэтому, если будет достаточно денег, мы их разделим и сделаем все скверы. Если не хватит, будем думать, где взять», — уточнил Лукашёв. Тут будет уместно рассказать вкратце об упоминаемом Лукашёвым голосовании. Дело в том, что администрация подвела итоги общегородского голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. И большинство проголосовавших поддержало реконструкцию парка в поселке ГРЭС (всего были представлены три общественные территории: парк в на ГРЭСе, сквер им. Сергия Радонежского и Екатерининский сад).

Но, вернёмся в Екатерининский сад. На этой неделе там уже высадили более 40 новых деревьев сегодня украсили Екатерининский сад в Симферополе. Деревья-крупномеры, так называемые — грабы, пихты, кедры и секвойи. Они были закуплены на торгах, которые выиграла краснодарская компания.

Директор объединения городских парков Александр Шабанов, в свою очередь, рассказал о тонкостях посадки и ухода за новыми деревьями. «Мы высадили лиственники с уже сформированной кроной пирамидальной формы, и конечно, много вечнозеленых. В высадке задействовали технику — подъемный кран, погрузчики и поливочную машину. Обязательно после высадки будем насаждения поливать удобрениями для развития корневой системы», — добавил он.

Вторая очередь улиц

Кроме «зелёного благоустройства» Симферополь ожидает и вторая волна реконструкции центральных улиц. Заместитель главы администрации Сергей Круцюк анонсировал подписание в ближайшие дни соответствующего контракта с подрядчиком. В ходе рабочего совещания по вопросу капермонта улиц он сообщил, что работы в центре начнутся в следующем месяце. «Уже в ближайшее время будет подписан муниципальный контракт с победителем конкурсных процедур по проведению следующего этапа реконструкции улицы Пушкина. В апреле подрядчик должен приступить к проведению работ», — приводит пресс-служба слова Круцюка.

При этом, согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок, победитель аукциона на право заключения контракта — ООО «Асгард». Максимальная сумма контракта составляет более 50 млн руб. В перечень работ включены замена ливневой канализации, наружного освещения и сетей связи, обустройство системы полива, благоустройство и озеленение территории. Работы должны быть выполнены до конца ноября этого года.

Дошло дело и до восстановления тротуаров. Сейчас планируется купить через торги узкий асфальтоукладчик для приведения их в так называемое «нормативное состояние».

«В Симферополе планируется ремонт многих дорог. Если говорить о ямочном ремонте, то практически все дороги Симферополя требуют восстановления. Сейчас привели в порядок дороги по улицам Севастопольская, частично Киевская, Кирова и центральные кольца. Работаем с помощью специальных диффузоров, которых не хватает и их необходимо докупать», — сказал глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.