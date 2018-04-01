Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Президент сообщил о судьбах крымчан
Земледеление
Операция «Освобождение»
Скоро вырастет. Снова
Гром грянул, да никто не крестится
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
РегионыЕвпатория

Сердце грязи забьется вновь

«Розовый кабинет» закрылся последним

«Крымский ТелеграфЪ» вспоминает историю лечебницы «Мойнаки», прародительницы евпаторийского курорта

 

Вслед за другими заброшенными госучреждениями, которые сейчас восстанавливаются в Крыму за счет ресурсов федеральной целевой программы, дождалась своего часа и крупнейшая грязелечебница бывшего СССР — евпаторийская «Мойнаки». В этом году планируется завершить проектно-изыскательские работы и приступить к реконструкции здания. Правда вместо 30 тыс. кв. метров восстановить на выделенные средства получится лишь треть территории. Обновленный термальный комплекс отдыхающие смогут посетить уже в 2020 году. Корреспондент газеты «Крымский ТелеграфЪ» прогулялась по заброшенным корпусам «Мойнаки» и вспомнила ее былую славу.

 

От былого величия ничего не осталось

Ровно 132 года назад у крымского курорта Евпатория начало пульсировать его «сердце» — грязелечебница «Мойнаки». С нее началось развитие курортного города как одной из главных здравниц страны. Сегодня оно уже давно не бьется, а лежит под обломками разбитых ванн, обвалившихся стен и потолков. Еще недавно цветущие клумбы, белые корпуса и потоки отдыхающих наполняли территорию лечебницы, а сейчас это место сравнивают разве что с площадкой для съемок апокалиптических фильмов. Но оставшиеся немногочисленные сотрудники помнят былую славу грязелечебницы и с горечью вспоминают 2010 год, когда здесь состоялась последняя лечебная процедура.

Елена Дюжева, бывшая грязевщица, а ныне дневной сторож на хоздворе, за свои семьдесят лет большую часть жизни отдала работе здесь. Пришла стажироваться, когда ей было 24 года, и до сих пор не покидала стен лечебницы: видела смену времен, руководства, пик популярности здравницы и ее упадок.

«Я сама родом из села Молочного Сакского района и на работу в лечебницу каждый день оттуда ездила. Работа нравилась, хотя сама никогда не испытывала интереса к лечению мойнакскими грязями и своим рабочим положением никогда не пользовалась, — рассказывает женщина. — А вот местные жители еще издавна стали использовать грязь Мойнакского озера. И сегодня продолжают приходить на лиман и принимать „египетские ванны“, обмазывая себя грязью, несмотря на засорение озера».

«Лечили даже от бесплодия»

Мы подходим к главному корпусу грязелечебницы, размещенному на центральной аллее парка. Его называют сердцем Мойнаки. Здесь расположена остановка городского трамвая и автобуса, которые в былые времена через каждые 20 минут доставляли и увозили пациентов. Ранее грязелечебница насчитывала четыре отделения: два женских, мужское и детское, а также отделение на 80 ванн. Кроме того, работали электрогрязевой кабинет на 32 кушетки, ванны гидромассажа и грязестоматологический кабинет.

Сторож Елена Дюжева вспоминает, что популярность грязелечебницы сохранялась вплоть до ее закрытия. Тогда штат сотрудников насчитывал до 900 человек. По ее словам, после консервации кто-то встал на биржу труда, кто-то на пенсию ушел, а кто-то свое дело начал. Она же решила продолжить работать в «Мойнаки» и возглавила группу из восьми сторожей, которые остались присматривать за разрушающимся имуществом.

«Вот это был стоматологический кабинет. Здесь лечили болезни десен, — мы проходим вглубь корпуса и оказываемся в просторной комнате с множеством раковин. — Здесь, у двери, сидела старшая медсестра и выдавала клеенчатые фартуки, чтобы пациенты не запачкали одежду. Они садились перед раковиной и набирали в рот рапу, как тушканчики набирают полный рот пшеницы, — Елена Васильевна демонстрирует на себе, как проходила процедура. — Так они сидели по 10–15 минут. Рапа насосами качалась из лимана, нагревалась и подавалась по отделениям. Это был очень эффективный способ в лечении пародонтоза и других заболеваний полости рта».

Елена Васильевна работала грязевщицей в мужском отделении. Работа заключалась в том, чтобы полностью покрыть тело пациента лечебной грязью, а через некоторое время ее смыть. Затем кабинет приводился в порядок. Был и день профилактики, когда сотрудницы должны были полностью вычистить желобки от скопившейся грязи, вымыть полы. Сейчас вход в мужское отделение закрыт из-за аварийного состояния. А женское отделение открыто, но оставляет ужасающее впечатление: отколотая со стен плитка, поржавевшие душевые кабины, разбитые кушетки...

«Использованную грязь мы скидывали в отдельные бассейны. А когда они наполнялись, заливали их рапой и оставляли на год, пока грязь не наберет „свойства таблицы Менделеева“. Ведь все целебные свойства были в этой грязи, — объясняет Елена Дюжева. — Сами процедуры проходили по абонементам. Одна общая грязь стоила по советским временам 90 копеек. Тампон для женщин — 20 копеек (мойнакской грязью многие лечили бесплодие). Был даже такой случай, когда в 1956 году Евпаторию посетил король Афганистана Мухаммед Закир Шах, чтобы увидеть то место, благодаря которому он появился на свет. Его мать в 1915 году лечилась в грязелечебнице „Мойнаки“ от бесплодия, а в 1916 году родился король».

Уцелевшие кабинеты сдаются в аренду

Мы проходим в просторный зал с выкрашенными в розовый цвет стенами. Здесь ранее располагался электрокабинет, или так называемый розовый кабинет, где пациенты принимали электрогрязь. В первые годы работы лечебницы здесь стояли деревянные ванны, покрашенные эмалевой краской, а для богатых людей предназначалось шесть индивидуальных мраморных ванн. По словам Дюжевой, «розовый кабинет» закрылся последним, а абонементы на процедуры продавались вплоть до 2010 года. Сейчас же уцелевшие кабинеты лечебницы сдаются в аренду массажистам, за счет чего сотрудники как-то выживают.

— Это хоть какие-то деньги для сотрудников: с помощью аренды помещений руководители зарплату вовремя выдавали и премии на День медика, — рассказывает Елена Васильевна. — Даже сейчас я на пенсию уходить не думаю, все-таки надеюсь, что лечебница восстановится. К тому же я собак прикармливаю: куда я — туда и они. Что же, хоздвор без собак останется?! А иногда хулиганы забираются, стекла бьют или стены расписывают. Я тут еще нужна, — улыбнувшись, говорит сторож и направляется на хоздвор — свое рабочее место.

По сути, сохранившееся имущество не представляет особой ценности, поэтому все здания придется снести и построить новые корпуса с нуля. Между тем в последние годы в Евпатории стали появляться слухи о том, что грязи Мойнакского озера утратили свои целебные свойства и восстановление грязелечебницы не имеет смысла. Профессор Татьяна Голубова, возглавляющая Институт детской курортологии и физиотерапии в Евпатории, уверяет, что эти заявления безосновательны.

«Согласно научным исследованиям, можно смело заявить, что лечебная составляющая мойнакской грязи и рапы практически вернулась к началу 80-х годов, — говорит она. — Несомненно, природные факторы озера Мойнаки соответствуют медико-биологическим требованиям, предъявляемым к лечебным ресурсам. Поэтому возродить грязелечебницу просто необходимо для блага всех, кто нуждается в таком лечении».

Анна ВЕТВИЦКАЯ
Фото А.Ветвицкая
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 421 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:07

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Апрель 2018 (4)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru