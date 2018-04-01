Сердце грязи забьется вновь

«Крымский ТелеграфЪ» вспоминает историю лечебницы «Мойнаки», прародительницы евпаторийского курорта

Вслед за другими заброшенными госучреждениями, которые сейчас восстанавливаются в Крыму за счет ресурсов федеральной целевой программы, дождалась своего часа и крупнейшая грязелечебница бывшего СССР — евпаторийская «Мойнаки». В этом году планируется завершить проектно-изыскательские работы и приступить к реконструкции здания. Правда вместо 30 тыс. кв. метров восстановить на выделенные средства получится лишь треть территории. Обновленный термальный комплекс отдыхающие смогут посетить уже в 2020 году. Корреспондент газеты «Крымский ТелеграфЪ» прогулялась по заброшенным корпусам «Мойнаки» и вспомнила ее былую славу.

От былого величия ничего не осталось

Ровно 132 года назад у крымского курорта Евпатория начало пульсировать его «сердце» — грязелечебница «Мойнаки». С нее началось развитие курортного города как одной из главных здравниц страны. Сегодня оно уже давно не бьется, а лежит под обломками разбитых ванн, обвалившихся стен и потолков. Еще недавно цветущие клумбы, белые корпуса и потоки отдыхающих наполняли территорию лечебницы, а сейчас это место сравнивают разве что с площадкой для съемок апокалиптических фильмов. Но оставшиеся немногочисленные сотрудники помнят былую славу грязелечебницы и с горечью вспоминают 2010 год, когда здесь состоялась последняя лечебная процедура.

Елена Дюжева, бывшая грязевщица, а ныне дневной сторож на хоздворе, за свои семьдесят лет большую часть жизни отдала работе здесь. Пришла стажироваться, когда ей было 24 года, и до сих пор не покидала стен лечебницы: видела смену времен, руководства, пик популярности здравницы и ее упадок.

«Я сама родом из села Молочного Сакского района и на работу в лечебницу каждый день оттуда ездила. Работа нравилась, хотя сама никогда не испытывала интереса к лечению мойнакскими грязями и своим рабочим положением никогда не пользовалась, — рассказывает женщина. — А вот местные жители еще издавна стали использовать грязь Мойнакского озера. И сегодня продолжают приходить на лиман и принимать „египетские ванны“, обмазывая себя грязью, несмотря на засорение озера».

«Лечили даже от бесплодия»

Мы подходим к главному корпусу грязелечебницы, размещенному на центральной аллее парка. Его называют сердцем Мойнаки. Здесь расположена остановка городского трамвая и автобуса, которые в былые времена через каждые 20 минут доставляли и увозили пациентов. Ранее грязелечебница насчитывала четыре отделения: два женских, мужское и детское, а также отделение на 80 ванн. Кроме того, работали электрогрязевой кабинет на 32 кушетки, ванны гидромассажа и грязестоматологический кабинет.

Сторож Елена Дюжева вспоминает, что популярность грязелечебницы сохранялась вплоть до ее закрытия. Тогда штат сотрудников насчитывал до 900 человек. По ее словам, после консервации кто-то встал на биржу труда, кто-то на пенсию ушел, а кто-то свое дело начал. Она же решила продолжить работать в «Мойнаки» и возглавила группу из восьми сторожей, которые остались присматривать за разрушающимся имуществом.

«Вот это был стоматологический кабинет. Здесь лечили болезни десен, — мы проходим вглубь корпуса и оказываемся в просторной комнате с множеством раковин. — Здесь, у двери, сидела старшая медсестра и выдавала клеенчатые фартуки, чтобы пациенты не запачкали одежду. Они садились перед раковиной и набирали в рот рапу, как тушканчики набирают полный рот пшеницы, — Елена Васильевна демонстрирует на себе, как проходила процедура. — Так они сидели по 10–15 минут. Рапа насосами качалась из лимана, нагревалась и подавалась по отделениям. Это был очень эффективный способ в лечении пародонтоза и других заболеваний полости рта».

Елена Васильевна работала грязевщицей в мужском отделении. Работа заключалась в том, чтобы полностью покрыть тело пациента лечебной грязью, а через некоторое время ее смыть. Затем кабинет приводился в порядок. Был и день профилактики, когда сотрудницы должны были полностью вычистить желобки от скопившейся грязи, вымыть полы. Сейчас вход в мужское отделение закрыт из-за аварийного состояния. А женское отделение открыто, но оставляет ужасающее впечатление: отколотая со стен плитка, поржавевшие душевые кабины, разбитые кушетки...

«Использованную грязь мы скидывали в отдельные бассейны. А когда они наполнялись, заливали их рапой и оставляли на год, пока грязь не наберет „свойства таблицы Менделеева“. Ведь все целебные свойства были в этой грязи, — объясняет Елена Дюжева. — Сами процедуры проходили по абонементам. Одна общая грязь стоила по советским временам 90 копеек. Тампон для женщин — 20 копеек (мойнакской грязью многие лечили бесплодие). Был даже такой случай, когда в 1956 году Евпаторию посетил король Афганистана Мухаммед Закир Шах, чтобы увидеть то место, благодаря которому он появился на свет. Его мать в 1915 году лечилась в грязелечебнице „Мойнаки“ от бесплодия, а в 1916 году родился король».

Уцелевшие кабинеты сдаются в аренду

Мы проходим в просторный зал с выкрашенными в розовый цвет стенами. Здесь ранее располагался электрокабинет, или так называемый розовый кабинет, где пациенты принимали электрогрязь. В первые годы работы лечебницы здесь стояли деревянные ванны, покрашенные эмалевой краской, а для богатых людей предназначалось шесть индивидуальных мраморных ванн. По словам Дюжевой, «розовый кабинет» закрылся последним, а абонементы на процедуры продавались вплоть до 2010 года. Сейчас же уцелевшие кабинеты лечебницы сдаются в аренду массажистам, за счет чего сотрудники как-то выживают.

— Это хоть какие-то деньги для сотрудников: с помощью аренды помещений руководители зарплату вовремя выдавали и премии на День медика, — рассказывает Елена Васильевна. — Даже сейчас я на пенсию уходить не думаю, все-таки надеюсь, что лечебница восстановится. К тому же я собак прикармливаю: куда я — туда и они. Что же, хоздвор без собак останется?! А иногда хулиганы забираются, стекла бьют или стены расписывают. Я тут еще нужна, — улыбнувшись, говорит сторож и направляется на хоздвор — свое рабочее место.

По сути, сохранившееся имущество не представляет особой ценности, поэтому все здания придется снести и построить новые корпуса с нуля. Между тем в последние годы в Евпатории стали появляться слухи о том, что грязи Мойнакского озера утратили свои целебные свойства и восстановление грязелечебницы не имеет смысла. Профессор Татьяна Голубова, возглавляющая Институт детской курортологии и физиотерапии в Евпатории, уверяет, что эти заявления безосновательны.

«Согласно научным исследованиям, можно смело заявить, что лечебная составляющая мойнакской грязи и рапы практически вернулась к началу 80-х годов, — говорит она. — Несомненно, природные факторы озера Мойнаки соответствуют медико-биологическим требованиям, предъявляемым к лечебным ресурсам. Поэтому возродить грязелечебницу просто необходимо для блага всех, кто нуждается в таком лечении».