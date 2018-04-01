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Евгений Крутиков: «Мы столкнулись с кадровым дефицитом врачей, особенно в сельской местности»

Глава крымской медакадемии рассказал еженедельнику «Крымский ТелеграфЪ» о специфике подготовки будущих врачей

 

Россия уже не первый год пытается справиться с катастрофическим кадровым голодом в медучреждениях. И не то чтобы врачебное ремесло было непопулярным. Проблема, скорее, в интенсивном оттоке кадров в частные клиники. Оно и понятно: там и оборудование посовременней, и пациенты поприличней, и зарплата достойней. Что нужно сделать, чтобы поток кадров направился в сельскую глубинку и государственные поликлиники? Насколько профессиональны выпускники-медики? Об этом «Крымскому Телеграфу» рассказал директор медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского Евгений Крутиков.

 

Спрос есть

— Не секрет, что Крым, как и большинство российских регионов, переживает острый дефицит врачей. Есть ли сейчас спрос на медицинское образование?

— Спрос на медицинское образование, безусловно, есть. Наша академия очень популярна среди абитуриентов — у нас постоянно высокий конкурс на поступление. Достаточно большое количество заявок приходит из стран СНГ и дальнего зарубежья: Индии, арабских стран и так далее. После того как Крым вошёл в состав Российской Федерации, у нас в два раза увеличился госзаказ на обучение врачей, поэтому в последние годы мы стали выпускать больше специалистов.

— А как обстоят дела с бюджетными местами? Их количество сейчас сокращается или увеличивается?

— Увеличивается. Поэтому мы приглашаем абитуриентов связать своё будущее с профессией врача. Кстати, как раз в эту субботу у нас пройдёт день открытых дверей. Приглашаем будущих студентов прийти со своими родителями, узнать что-то новое о нашем учебном заведении, познакомиться с работой академии и требованиями для поступления.

— Какие специальности наиболее популярны среди сегодняшних студентов?

— Студент выбирает специальность уже после окончания академии. Когда он поступает на первый курс, ему предлагается на выбор три направления: лечебное дело, педиатрия и стоматология. После окончания академии студенты получают более узкие специальности. Среди популярных сейчас направлений могу выделить акушерство и гинекологию, дерматовенерологию и косметологию, пластическую хирургию. В последнее время к этому списку добавилось ещё одно направление: диагностическое (ультразвуковые методы исследования, компьютерная томография и прочее). Специфика предпочтений студентов связана, как правило, с дальнейшей возможностью заработка. Кроме того, свою роль играют технологии, применяемые сейчас в медицине. Многим студентам нравится узнавать и осваивать что-то новое и в дальнейшем работать в востребованных, престижных направлениях.

— Как изменился студент-медик за последние годы? Есть мнение, что стал хуже в связи со слабой школьной подготовкой и поверхностным отношением молодежи к выбранной профессии. Вы с этим согласны?

— Думаю, особенности, о которых вы говорите, сейчас характерны не только для студентов-медиков, а в целом в обществе. Почему? Потому что абитуриенты, которые приходят поступать в вуз, к сожалению, обладают довольно небольшим запасом школьных знаний. Раньше студенты больше читали, больше интересовались науками. Увы, сейчас книги замещаются гаджетами, телефонами и социальными сетями. Многих студентов приходится заставлять глубоко изучать те предметы, которые они должны были освоить ещё в общеобразовательных учебных заведениях. И, конечно, нужно работать с молодёжью в воспитательном плане, поскольку школа сейчас утратила эти функции. Стараемся прививать студентам ответственность, трудолюбие, тягу к знаниям и другие человеческие качества. Профессия врача требует, чтобы человек был неравнодушен и ответствен. А эти черты необходимо прививать с детства, со школьной скамьи.

Непопулярная специальность — сельский врач

— На материке есть такое понятие, как абитуриенты-целевики — ребята, приезжающие из глубинки и поступающие практически вне конкурса, но с условием, что вернутся на малую родину и будут работать в местных медучреждениях. Действует ли такая система в Крыму?

— Да, действует. К нам подают документы много студентов из сельской местности по целевым направлениям, что действительно предоставляет им больше возможностей для поступления. Другое дело, что не всегда они потом возвращаются в родные сёла, чтобы там работать. Сейчас государственного распределения нет, но вопрос возвращения к такой системе становится всё более актуальным. Мы столкнулись с кадровым дефицитом врачей на периферии, особенно в сельской местности. Поэтому, я думаю, в скором времени будут приняты законы, которые обяжут молодых специалистов отрабатывать определённое время в государственных медучреждениях.

— Если выпускник медицинского вуза откажется от такой отработки, какая мера ответственности, на ваш взгляд, будет уместной?

— Безусловно, административная ответственность. Например, раньше на Украине было обязательное распределение, и если выпускник не отрабатывал положенного срока, его обязывали вернуть государству сумму, которая была потрачена на его обучение. Я считаю, что это нормальная практика.

— Мера справедливая, но насколько она эффективна в плане решения проблемы дефицита медработников?

— Очень эффективна. К сожалению, мы сейчас не можем привлечь студентов к работе в поликлиниках, в органах здравоохранения первичного звена. А нам нужно, чтобы в сельской местности работало достаточное количество наших выпускников. Есть государственная программа «Земский доктор». Она предусматривает выплату миллиона рублей врачу, который отправляется работать в глубинку. Но специалисты по-прежнему едут в сёла крайне редко. Поэтому мы стараемся ещё на стадии обучения проговаривать со студентами их дальнейшие карьерные перспективы. В частности, на 4 апреля запланировано проведение ярмарки вакансий, на которую приедут руководители медучреждений, в том числе первичного звена. Они встретятся с выпускниками, предложат им свои условия, ведь у каждого главного врача индивидуальный подход к набору сотрудников. Может быть, в ходе этой встречи будут заключены какие-то договоры. Ведь уже через два месяца наши выпускники смогут идти трудоустраиваться: они получают диплом, сдают аккредитацию и могут работать в первичном звене оказания медицинской помощи. Но многие пока не представляют, куда идти — они всё ещё как дети. Честно говоря, такое впечатление, что вопрос дальнейшего трудоустройства их даже не интересует. Поэтому нужно объяснять возможные перспективы, заинтересовывать будущих специалистов, чтобы в итоге был нужный результат.

Востребованы во всём мире

— Медицинская академия всегда была самым привлекательным вузом среди крымских высших учебных заведений для иностранных студентов. Как обстоят дела сейчас: едут ли в Крым за докторским дипломом? Из каких стран?

— Наша академия действительно всегда пользовалась популярностью и спросом среди иностранных граждан. После того как Крым стал российским, мы потеряли часть направлений. В частности, в республику больше не едут учиться граждане из стран Африки: Нигерии, Чада и прочих. Но по-прежнему много студентов из Индии и арабских стран.

Крымские дипломы, безусловно, котируются в тех государствах, граждане которых приезжают в Крым, чтобы получить медицинское образование. Профессия врача востребована во всём мире. Есть страны с очень большим количеством населения (например, Китай, Индия, Бангладеш, страны Юго-Восточной Азии), где врачей катастрофически не хватает. Естественно, правительства этих государств заинтересованы в том, чтобы граждане получали качественное медицинское образование за границей и могли работать у себя на родине.

— Современная медицина не стоит на месте: постоянно появляются новые технологии, методы лечения. Крымская медакадемия успевает за развитием врачебного дела? Обучаются ли наши студенты по современным технологическим стандартам?

— Конечно, донести до ребят все последние технические новинки не всегда представляется возможным, но то, что используется в крымском здравоохранении или запланировано на перспективу, мы со студентами обязательно изучаем. Преподаватели показывают им современные методы диагностики. У учащихся есть возможность посещения больниц, где всё это используется. Так что обучение идёт в духе времени.

— У студентов есть возможность только посмотреть или в Крыму сейчас существует врачебная практика?

— Проблема с площадями для практики у нас остаётся, но мы стараемся её решать по мере возможности. Планируем запуск в академии симуляционного центра, для которого закуплено дорогостоящее оборудование: диагностическое, лечебное, эндоскопическое. В учебном плане выделено время для прохождения производственной практики: летней и зимней. Есть соответствующие договоры с лечебными учреждениями Крыма. Конечно, мы стараемся, чтобы студенты по окончании медакадемии имели чёткое представление о профессии и знали обо всех диагностических возможностях, которые сейчас есть в медицине.

— Говорят, самый сложный предмет для студентов-медиков — латынь? По-вашему, это правда? Или крымские студенты чаще сыплются на других предметах?

— Нет, латынь не является тяжёлым предметом. Сложными у студентов считаются фармакология, топографическая анатомия и патологическая физиология. Их изучение начинается на третьем курсе. И дело даже не в том, что они очень сложны сами по себе. Просто третий курс изобилует подобными предметами, и студентам тяжело всё это осваивать одновременно. А тут ещё добавляются пропедевтика внутренней медицины (введение в основы терапии) и хирургия. В общем, всё вместе. И студенту нужно это в голове собрать воедино и систематизировать. Вот в этом заключается сложность. Но если брать каждый предмет в отдельности, ничего тяжёлого в них нет. Главное для студента — научиться клинически мыслить, чтобы уметь применить полученные знания к конкретному больному.

— Если вдуматься, профессия врача сродни профессии следователя.

— Да, только врач работает с организмом человека. И ещё одно очень важное отличие: докторам, как правило, решение приходится принимать очень быстро, чтобы успеть помочь больному. Сами понимаете: если пациент находится в тяжёлом состоянии, времени на раздумья нет.

— Что вас больше всего пугает и что, напротив, радует в сегодняшней системе медицинского образования?

— Пугает то, что приходится проходить через сложности бюрократических решений, чтобы сделать что-то полезное для вуза. Очень много согласований, бумажной работы, волокиты. Чтобы пройти через всё это, необходимо большое упорство, много труда и времени.

А радует то, что есть люди, действительно заинтересованные в том, чтобы медицина в Крыму процветала, чтобы академия развивалась. Это, в частности, руководитель Крымского региона Сергей Аксёнов. Он очень активно нам помогает, пытается решить трудные вопросы, с которыми мы сталкиваемся. Правительство не оставляет медицинское образование без внимания.

Досье

Крутиков Евгений Сергеевич

В 1998 году окончил Крымский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 1999 году защитил магистрантскую работу по специальности «терапия», в 2001-м — кандидатскую диссертацию по специальности «внутренние болезни», в 2008-м — докторскую. С 2009 по январь 2015 года работал проректором по гуманитарному образованию и воспитательной работе медакадемии. Область научных интересов: изучение патогенетических механизмов нефропатий при заболеваниях внутренних органов, разработка новых методов ранней диагностики и нефропротекции. С 2014 года — член Ассоциации нефрологов России, с 2015-го вошёл в президиум Научного общества нефрологов РФ. Опубликовал более 150 научно-практических работ, получил восемь патентов на изобретения.

Елена ЮМАНОВА
Фото В. Зайцев, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года

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Просмотров: 290 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:52

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