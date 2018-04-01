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СоциумПотребитель

Мусор на вес биткоина

Симферополец изобрел интеллектуальную экосистему обращения с отходами

По данным минприроды Крыма, на полуострове скопилось более 25 млн тонн отходов. Они размещаются на 28 полигонах, на 270 свалках в населенных пунктах, которые не соответствуют критериям федерального законодательства. Чтобы решить проблему, общественная организация «Крымский центр экологического благополучия» в 2015 году начала разработку инновационного проекта по раздельному сбору отходов в Крыму «Пчела». Проект не имеет аналогов в стране.

Невыгодно...

Антон Ковальчук получил экономическое образование, а в сфере экологии оказался случайно: пригласили работать специалистом по экономической безопасности на предприятие «Чистый город», правопреемником которого является МУП «Экоград». В силу должностных обязанностей пришлось углубиться в специфику обращения с бытовыми отходами. «Я немало покатался на мусоровозах, — рассказывает он. — Когда, например, поджигали контейнеры, мы выезжали, чтобы оформить происшествие. Больше всего меня впечатлило, когда я попал ночью на полигон в Каменке, когда мы проверяли работу водителей мусоровозов. Я наблюдал постапокалиптическую картину из „Терминатора“, только вместо роботов ездили мусоровозы с прожекторами и слонялся народ, человек двадцать, с большими мешками, в поисках полезных материалов. Тогда я стал думать над более цивилизованными способами обращения с отходами».

В то время руководство предприятия задумывалось об открытии приемных пунктов для вторсырья, но вскоре отказалось от этой идеи. Антон же решил продолжить идею мобильных приемных пунктов. А уволившись из МУП, стал воплощать идеи в жизнь.

«Сама модель деятельности МУП не мотивирует повышать свою эффективность. Так построена вся система отрасли обращения с отходами: есть действующий тариф для конечного потребителя на вывоз ТКО, что не мотивирует исполнителей изобретать что-то новое. Поэтому подобные организации действуют по проторенной дорожке: есть объем работ, возрастающий с каждым днем, — есть оплачиваемый тариф. Для нововведений в рамках МУП необходимо менять структуру предприятия, искать деньги, согласовывать с контролирующими структурами. Это никому не нужно», — считает Ковальчук.

Европейская система не подходит

Антон стал изучать европейский опыт переработки отходов. По его словам, каждая система имеет свои недостатки, и европейская тоже — в частности, высокий уровень тарифа на несортированное сырье, высокая залоговая стоимость упаковки и т. д.

«Мы часто идеализируем западную систему обращения с отходами. Например, в Швеции большой объем мусоросжигания, который они переводят в электроэнергию. Но в результате образуется зола еще более высокого класса опасности, которая требует захоронения на специализированных полигонах. Поэтому я решил придумать интеллектуальную систему обработки отходов исходя из менталитета нашей страны. Существующая система сортировки, которая общепринята и понемногу внедряется и у нас, заключается в установке баков разного цвета для различных отходов: пластика, стекла, органики и т. д. Подразумевается, что сознательные граждане будут сортировать отходы по этим контейнерам. Но проблема в нашей стране в том, что нет необходимой системы мотивации населения и остается высокий уровень вандализма. Мы задумались над тем, как создать систему, которая мотивировала бы людей разделять отходы. Нам пришла мысль, что необходимо проводить определенную монетизацию — начисление за сырье в электронном виде. В нашей стране сырье дешевое. Например, в Москве автоматы по приему стеклотары за деньги не оказались востребованы, поскольку сама бутылка из-под лимонада стоит копейки. Поэтому мы стали думать, как увеличить экономическую привлекательность, чтобы вознаграждение стало более привлекательным, чем три копейки за бутылку».

Цифровые технологии — реальность

С 2017 года Правительство России начало реализовывать программу цифровой экономики, при которой расчёты за услуги и товары производятся электронными деньгами, а бизнес и сервисы переходят в онлайн-режим. В то время как в интернете активно обсуждается «бум криптовалют» (разновидность цифровой валюты. — Ред.), а в июле ожидается принятие закона «О цифровых финансовых активах», крымские активисты решили внедрить цифровую экономику в обращение с отходами на полуострове.

«Наш проект „упакован“ в формат цифровой экономики, — делится Антон Ковальчук. — Сейчас мы ждем законодательного регулирования этого вопроса. Свою цифровую валюту мы назвали Nectar. Каждый подход к мобильному устройству через датчики будет фиксировать единицу учета отходов, определять экологическую активность человека и начислять Nectar на электронный кошелек потребителя».

В рамках проекта были разработаны 10 моделей универсальных комплексов «Пчела», предназначенных для различных зон размещения и обладающих широким перечнем технического оснащения и модификаций. Опытные образцы уже прошли полевые испытания в зонах активного отдыха в Симферополе и районе. Каждый комплекс может быть оборудован широкими базовыми функциями и практически безграничными опциями. Система уплотнения отходов позволяет выстроить более эффективную логистику их вывоза, а встроенные системы видеонаблюдения интегрируются в общегородскую систему «Безопасный город». Помимо этого, комплексы обладают высокой энергоэффективностью за счет использования солнечных батарей.

«Благодаря тому что отходы будут сортироваться и отправляться на переработку, мы снизим стоимость тарифа на вывоз ТБО, куда входит плата за захоронение, плата за негативное воздействие на окружающую среду и т. д. К тому же наши модели могут оказывать населению дополнительные услуги, — говорит изобретатель. — Например, система электронных платежей позволяет оплатить услуги ЖКХ. А комплексы, размещаемые у детских садов и школ, показывают аудио-визуальные эффекты при загрузке в них сырья. Опуская бутылку в нужный сектор, ребенок видит на панели, как его труд приносит пользу: вырубленный лес начинает зарастать новыми деревьями, грязные реки становятся прозрачными».

Мусор соберем, а переработать где?

В Крыму переработка сводится к дроблению, уплотнению пластика и отправке на материк для более глубокой переработки. Пластик экономически целесообразно везти на материк, так как там его хорошо покупают, это сырье востребовано. При этом перерабатывающие мощности в России загружены лишь наполовину.

«У нас могут переработать бумагу. А вот стекло в Крыму некуда девать. Это дешевый, но в то же время тяжелый ресурс, — делится собеседник. — Я общался с директором завода в Тюмени, перерабатывающего стекло. Они испытывают дефицит и возят стеклобой со всей страны, готовы покупать сырье и в Крыму. Все существующие перерабатывающие мощности испытывают дефицит качественного сырья. Поэтому спрос на сортированные отходы в России все больше набирает обороты».

В конце 2015 года Антон Ковальчук подал заявку на выдачу патента на изобретение. В этом году отправил проект на получение Президентского гранта. В планах реализовать пилотный проект в Крыму в течение года, а затем внедрять в других регионах России.

Анна ВЕТВИЦКАЯ
Фото А. Ковальчук
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года

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Просмотров: 104 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:18

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