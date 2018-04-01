Разговоры в пользу бедных

СМИ и политические эксперты бодаются друг с другом и демонстрируют весенний аппетит

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о Крыме, боролись за «возвращение полуострова», начали «мочить» одиозного организатора так называемой блокады и снова «подавились мостом».

Как мост в горле

Как сообщает украинский сайт, «потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию Керченского моста, переброшенного через пролив и соединившего материковую часть России и Крым, исчисляются десятками миллионов гривен», ссылаясь на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Но «песни» о том, что «убытки несутся», — не новы. Любопытно в заявлении министра другое — виртуальные аппетиты украинских властей распространились уже и на другие российские территории. «С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — отметил Омелян. Согласитесь, смелое заявление! Дерзкое даже. И смешное.

Крым вернуть нереально...

Специалист по постсоветскому пространству, британский политолог Майкл Эмерсон высказал мнение, что «Украина не имеет способов вернуть Крым», сообщает сайт крупного украинского телеканала. Вернее, «вернуть может одним-единственным путем — большой войной против России. Но эта война никогда не произойдет. «Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет. Точка», — отметил Эмерсон. Но заявление британского эксперта вызвало сумасшедшую волну негодования у украинских экспертов и политиков. Здравый смысл в сопредельном государстве нынче не в чести. К тому же сразу появились альтернативные мнения, «радующие своей новизной»...

Крым вернуть реально...

В пику заявлениям британского специалиста один из соратников Михаила Саакашвили, бывший прокурор ГПУ Давид Сакварелидзе озвучил свой прогноз относительно того, когда же «возвратится Крым». Уверяя, что «это реально». Но прогноз, прямо скажем, не новый. «После того как показатель ВВП на душу населения в нашей стране станет больше, чем в России... когда Украина станет государством-реформатором номер один... когда мы станем самой безопасной страной в мире... когда здравоохранение, а также дороги будут на порядок лучше, чем в Российской Федерации...» Короче говоря, никогда. Популизм и разговоры в пользу бедных, что называется. Хотя определённой части украинской аудитории такое нравится.

Приключения «Лемура»

Украинские власти, видимо, дали приказ своим подконтрольным СМИ «мочить» вчерашних соратников. Например, всех собак спустили на одиозного деятеля, бывшего крымчанина, одного из организаторов так называемой блокады Крыма Ленура Ислямова. В частности, вот такой текст появился в информационном пространстве Украины: «На дворе уже март. Солнце теплом и светом обогревает землю. Она просыпается после долгого отдыха. Отошел ото сна и „Лемур“ (Ленур Ислямов)... Огляделся и увидел свою подругу. Она известна под многими именами, но мы знаем ее как „Дама с косой“ (Юлия Тимошенко). В отличие от него, она уже давно бодрствует. Сеет в возделанную землю, чтобы в будущем получить урожай... Если у тебя есть свои подкормленные люди, так можно сделать многое! А если они владеют своим телеканалом, например, ATR, — тем паче... Не пора ли задуматься Петру Алексеевичу над прекращением финансирования телеканала ATR прихвостня — „Лемура“, которому государство ежегодно выделяет более 40 миллионов гривен?! И который открыто занимается антиукраинской деятельностью...» Вот так предатель крымчан стал и предателем украинцев.