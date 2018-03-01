Пока гром не грянет

Как в Крыму отреагировали на кемеровскую трагедию

После трагедии в Кемерове, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, из них 41 — дети, президент России Владимир Путин поручил организовать и провести проверку деятельности торгово-развлекательных центров на предмет пожарной безопасности. Он также заметил, что неблагополучных объектов в стране может быть много. «Сейчас начали смотреть... А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей?» — сказал в частности президент. А как на полуострове отреагировали на кемеровскую трагедию?

Законы бизнеса

Уже в первые часы после трагедии зазвучали голоса, дескать, лучше вообще торговые центры не посещать. Но глупо демонизировать ТЦ, которые давно (хотим мы того или нет) стали неотъемлемой частью досуга горожан. Это нормально, если все правильно организовано. Суть в том, что куда бы ни пошел гражданин РФ, он везде должен чувствовать себя в безопасности. Однако существенный сдвиг в масштабе всей страны, как бы это пессимистично и страшно ни звучало, едва ли может произойти. Например, ответственный подход к бизнесу, когда детские комнаты находятся у выходов, демонстрируют лишь немногие владельцы торговых центров. В основном всех заботит лишь прибыль, и детские комнаты «уходят» на верхний этаж, чтобы родители по пути были максимально привлечены рекламой и торговыми павильонами. Чтобы больше денег оставили в торговом центре. Таковы волчьи законы бизнеса. Также проблема заключается в организации торговых объектов из любого другого вида недвижимости, зачастую не приспособленных под цели и задачи ТЦ. Переделанный завод, к примеру, нельзя назвать торговым центром. Помещения бывшего завода не имеют ничего общего с профессиональным торговым центром, спланированным, созданным с целью обеспечения очень сложных пространств. И это тоже, увы, залог возможной трагедии.

Резонанс и вопросы

Буквально на следующий день после трагедии в симферопольских торговых центрах начали проводить учебные тревоги и эвакуации. По итогу отчитались: всё хорошо, к возможным ЧП готовы. Но не обошлось и без неприятностей. Например, в «Меганоме» при учебной тревоге заклинило «модную» вращающуюся дверь, которую потом ремонтировали сотрудники. А что бы было при реальном ЧП, представляете? Впрочем, к проверкам торговых центров мы ещё вернёмся.

Ужасные кемеровские события также стали причиной того, что по всей стране активисты начали самостоятельные проверки пожарной безопасности общественных мест. Не исключение и Крым. В частности, Симферополь. Крымчане начали обращать внимание на состояние торговых и развлекательных центров и прочих мест массового скопления людей. Фотографировали и выкладывали в интернет закрытые пожарные выходы, комментируя это соответствующим образом. Стали публиковать и предположения о нарушениях установленных норм в общественных местах, в первую очередь в кинотеатрах. Это вызвало немедленный резонанс, и руководители симферопольских развлекательных центров рассказали о предпринимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности.

«Когда перешли в российское законодательство, обновили систему пожарной сигнализации и оповещения людей. Все системы функционируют, — рассказал директор кинотеатра им. Шевченко Руслан Алиев. — Свою внутреннюю проверку систем пожаротушения и оповещения, сигнализации и путей эвакуации мы проводим ежемесячно. В случае пожара у нас в каждом зале, каждом коридорчике, каждом закутке здания звучит голос с просьбой зрителям покинуть помещение. Пожарная сигнализация выведена на пульт быстрого реагирования». А двери заблокированных пожарных выходов из главного зала кинотеатра руководство прокомментировало так: «Мы не можем открытыми держать пожарные выходы из зала, они прикрыты — у сотрудников есть ключи от этих пожарных выходов. Ключи всегда при себе».

Граждан также обеспокоила противопожарная безопасность в Симферопольском государственном цирке им. Тезикова. «У нас была проверка оповещения, все работает, все нормально. Думаю, что в нашем случае, если, не дай Бог, случился бы пожар, было бы все нормально. Система пожаротушения также работает, пожарные рукава на месте, охранники все знают, куда бежать, что открывать — все отработано. У нас много выходов: больших четыре прохода, застекленная галерея — все окна открываются», — сообщил директор цирка Борис Тезиков. «С МЧС в очень хороших взаимоотношениях, они часто проводят проверки здесь и учебу проводили неоднократно. У нас когда какие-то вопросы возникают, мы им звоним, приезжает их сотрудник. Приходят к нам перед каждой новой программой, их семь за сезон», — добавил Тезиков. При этом он рассказал о другой проблеме: напротив здания цирка, на улице Горького, организована парковка, которая обычно заполнена в выходные дни, что затруднит в случае опасной ситуации доступ к зданию автомобилей экстренных служб.

Но больше всего вопросов у крымчан оказалось к кинотеатру «Спартак». В частности, к отсутствию пожарных выходов из помещения. Ведь прежде, много лет назад, у этого кинотеатра были такие выходы, а теперь во дворах по соседству, куда они вели, перепланировка, стройка ... И, как считают граждане, случись что — люди внутри окажутся в западне, вынужденные выбираться через одни-единственные двери на улицу Пушкина (а перед этим нужно будет пролезть в узкое, метровое «горлышко» внутреннего перехода из кинозалов в фойе. Может быть, не случайно получить комментарий о состоянии систем противопожарной безопасности у руководства этого симферопольского кинотеатра не удалось? Может, просто нечем успокоить людей?

Мораторий прерван

Резонанс последовал и на уровне руководства республики. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что масштабная проверка мест массового скопления граждан начнется в ближайшее время. «Кинотеатры тоже в плане проверки. Договорились, скажу, чтобы персонально проверили, и руководитель МЧС перед журналистами отчитался об этой работе», — пообещал Аксёнов. Он также поручил проверить и все торговые комплексы, и развлекательные центры на территории республики. «Пропустить все через мелкое сито», — сказал он.

Но тут, как сообщили эксперты, возникла небольшая проблема. Дело в том, что в Республике Крым продолжает действовать мораторий на проверки контролирующими органами объектов частной собственности, и безопасность посетителей там зависит только от хозяев объектов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по РК. Так что обеспечение безопасности посетителей полностью лежит на владельцах подобных объектов, это касается не только торгово-развлекательных центров, а вообще всех объектов, которые находятся во владении частных предпринимателей. «Действительно, такие проверки в Крыму уже давно не проводились, и это уже не первый случай пожара, несколько трагедий было в крупных торговых центрах России, — дополнили информацию в ГУ МЧС по Республике Крым. — Мы уже давно не имеем никакой компетенции для выписывания штрафов, проведения каких-либо проверок, в том числе с целью наказать нарушителя. У нас такой компетенции нет». Но заверили: после кемеровской трагедии, учитывая повышенный общественный интерес, проверки обязательно будут. Просто нужно оперативно их инициировать и согласовать. «В любом случае такие проверки будут межведомственными, в состав комиссий будут входить представители силовых структур, конкретно — МВД и прокуратуры. Вот у них уже будут права назначать наказания и выписывать штрафы. Мы сможем только провести проверку, насколько там безопасно, какие необходимо провести мероприятия, чтобы повысить уровень безопасности, какие могут быть нарушения и как их исправить», — уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по РК.

И действительно, буквально на следующий день стало известно: в Крыму по поручению Генпрокуратуры РФ организовали проверки пожарной безопасности с привлечением специалистов МЧС во всех торговых комплексах с развлекательными центрами. Прокурор Республики Крым Олег Камшилов контролирует проведение надзорных мероприятий. В ходе проверок прокурорами особое внимание будет обращено на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на объектах. В настоящее время определены порядок проведения проверочных мероприятий и примерный перечень объектов, подлежащих проверке.

Также в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым подтвердили готовность проверить торгово-развлекательные центры и уточнили, что список объектов пока примерный. «Мы согласовали все моменты с МЧС. Сейчас список объектов примерный, потому что прокуроры на местах должны определиться, какие ещё места с массовым пребыванием людей и особенно детей им нужно будет дополнительно включить в перечень объектов. Сейчас в списке примерно 50 торгово-развлекательных центров. А если говорить в целом о местах массового пребывания людей и детей, то их может быть в десять раз больше», — отметили в пресс-службе.

А по итогам проверок мы, конечно, вернёмся к этой теме.

Кемерово, мы с вами!..

Крымчане, как и все неравнодушные россияне, приняли активное участие в акциях памяти о погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове. Ялтинцы почтили память погибших, принеся цветы и зажженные свечи к установленному на набережной стенду «Кемерово, мы с тобой». В Севастополе аналогичная акция прошла на Приморском бульваре. В Симферополе — на площади Ленина... Евпатория, Феодосия, Керчь... Нет ни одного города в Крыму, где бы не скорбили вместе с кемеровчанами. Показательно было и в Артеке — артековцы, представляющие многие регионы России, принесли на Дворцовую площадь детского центра цветы и игрушки, записки со словами поддержки пострадавшим при пожаре в Кемерове и их семьям...