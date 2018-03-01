Первая ласточка

Когда нет средств, но есть характер

Если в прежние времена крымские представительницы прекрасного пола на баскетбольных площадках добивались более звучных успехов, чем их земляки мужчины, то после воссоединения с Россией первыми в поход за признание отправились парни. Известный севастопольский предприниматель Владимир Плотко, в прошлом баскетболист, член сборной Крыма, создал в городе-герое сильную по нынешним временам команду «Муссон». Она даже дошагала до первой лиги первенства России, но дальше не хватило сил и упорства, и средств...

В походе баскетболисты

На ведущие позиции в республике вышла команда КФУ, которую по турнирной лестнице ведёт опытный специалист мастер спорта Валерий Ходорченко. Не случайно вот уже второй сезон ребята удачно выступают в чемпионате студенческой лиги ВТБ, где сражаются с тринадцатью соперниками за титул лучшей студенческой команды России. Словно предчувствуя будущие достижения наших земляков, «КТ» подробно рассказал о команде и её игроках в середине декабря. И парни Ходорченко, даже играя в регулярном чемпионате лиги без получившего серьёзную травму ноги своего лучшего игрока Константина Великанова, смогли занять шестое место. Это позволило им отправиться в Орёл, чтобы в плей-офф для восьмёрки лучших клубов регулярки вступить в сражение за медали.

В четвертьфинале, в овертайме, симферопольцы сломили сопротивление бронзового призёра нынешнего регулярного чемпионата — Магнитогорский государственный технический университет — 81:78. В полуфинале наши земляки стали авторами сенсации, обыграв серебряного призёра — команду Московского государственного университета — 87:85. Не случайно тяжёлого форварда крымчан Анатолия Шевченко, принёсшего в этом поединке 29 очков, жюри финала назвало лучшим форвардом лиги, и он стал кандидатом в студенческую сборную страны. И, наконец, в финале КФУ сошёлся с постоянным победителем этого турнира — клубом Московской государственной академии физической культуры из подмосковной Малаховки, по существу, студенческой сборной России. И уступил им золотые медали, принеся нашему южному краю первый российский комплект серебряных медалей. Не случайно руководители студенческого баскетбола страны четверых симферопольских студентов вместе с их наставником Валерием Ходорченко пригласили в сборную России, начинающую подготовку к очередной летней Всемирной универсиаде — 2019, которая состоится в итальянском Неаполе. Но, увы, о выступлениях в единой лиге ВТБ, где титул чемпиона России ежегодно оспаривают девять профессиональных отечественных команд и их зарубежные соперники из Казахстана, Беларуси, Эстонии и Латвии, крымчанам не приходится пока думать. Во-первых, у них нет средств, чтобы содержать команду, в которую необходимо привлекать легионеров. А во-вторых, республика не располагает дворцом спорта, под крышей которого могла бы разместиться игровая арена, которая собрала бы на своих трибунах от пяти до десяти тысяч зрителей. Именно на такой, например, играют наши ближайшие соседи из Краснодара.

Неизменный чемпион

В двадцать пятый раз в России разыгрывается первенство страны среди мужских баскетбольных клубов. В прошедших двадцати четырех чемпионатах неизменным победителем становился московский ЦСКА. Вот и сейчас в разгаре чемпионат, регулярная часть которого завершится 12 мая, а затем наступит пора плей-офф. В нем сыграют на вылет восемь его лучших участников. Шесть российских команд выступали в различных европейских турнирах, и большинство из них были весьма заметны на международной арене. Из-за этого в национальном турнире не все команды провели одинаковое количество матчей. Пока лидирует казанский УНИКС, одержавший 14 побед в 15 матчах, что принесло клубу из Татарстана 93,3% очка. В активе у столичных армейцев 18 матчей, в них добыты 16 побед, что составляет 88,9 процента. За ними в желанную восьмёрку пока входят санкт-петербургский «Зенит» — 75, краснодарский «Локомотив-Кубань» — 70, «Химки» — 53, саратовский «Автодор» — 50, казахстанская «Астана» — 36, белорусский «Цмоки-Минск» — 36, эстонский «Калев» — 33 процента очков. Кто-то из последних трёх клубов в итоге окажется «девятым лишним» и не сможет бороться за медали первенства. Ну а что касается чемпионского титула, то возьмём на себя смелость предположить, что его в 25-й раз завоюет ЦСКА, который пока все свои силы сосредоточил на восьмой победе в Евролиге ULEB.

Армейцы плюс «химчане»

В нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира принимают участие шестнадцать клубов из России, Турции, Греции, Испании, Литвы, Израиля, Германии, Сербии, Италии. Нашу страну представляют ЦСКА и подмосковные «Химки». За два тура до окончания (5 апреля) регулярного чемпионата титул чемпиона предварительной части турнира досрочно завоевали москвичи, одержавшие в 28 сыгранных матчах 23 победы и потерпевшие поражения в пяти поединках, что принесло им 82 процента очков. Но если команде греческого наставника Димитриса Итудиса к этому не привыкать, то выход в восьмёрку лучших «Химок» станет большим достижением подмосковной команды. В оставшихся двух турах ЦСКА играет в Вильнюсе с «Жальгирисом» и в Москве с белградской «Црвеной Звездой», а «Химки» у себя дома и на выезде принимают двух лидеров лиги: в Подмосковье — стамбульский «Фенербахче», а в Испании играют с «Барселоной».

Почти стопроцентную возможность сыграть в плей-офф уже завоевали ЦСКА, «Фенербахче», пирейский «Олимпиакос», мадридский «Реал», афинский «Панатинаикос», «Жальгирис», «Химки», испанская «Баскония». Причём, если «Баскония» и обойдёт подмосковный клуб и займёт седьмое место, а «Химки» останутся восьмыми, то в четвертьфинале плей-офф их поджидают матчи до трёх побед... с ЦСКА. И это весьма трудная задача. Ведь в составе армейцев играют такие звёзды нашего баскетбола, как игроки сборной России Виталий Фридзон, Семён Антонов, Андрей Воронцевич, Виктор Хряпа, Никита Курбанов, сборной Франции — Нандо Де Коло, Лев Вестерман, сборной Испании — Серхио Родригес, группа игроков из США, прошедших отличную баскетбольную школу в лучших клубах НБА, — Уилл Клиберн, Кори Хиггинс, Кайл Хайнс, Отелло Хантер, Виктор Радд. Из этих тринадцати мастеров семь парней выше двух метров, а самый габаритный новичок клуба, Алан Макиев, имеет рост 210 см.

В финале кубанцы

А вот во втором по рангу европейском турнире — Еврокубке — три российских клуба смогли выйти в четвертьфинал. Но, увы, питерский «Зенит» в плей-офф уступил в трёх поединках итальянскому клубу «Реджо-Эмилия» (61:75, 91:77, 99:105), а казанский УНИКС — мюнхенской «Баварии» (75:83, 80:78, 81:91). И только наши соседи — краснодарский «Локомотив-Кубань» в четвертьфинале всухую в двух поединках прошёл испанскую «Гран Канарию» — 79:74, 80:59, а в полуфинале уверенно расправился с обидчиком питерцев «Реджо-Эмилией» — 82:65, 79:69. Теперь наших друзей-соседей в середине апреля поджидают финальные поединки с турецкой «Дарюшшафакой». Учитывая тот факт, что в рядах «железнодорожников» выступают игроки сборной России и других стран, можно ожидать от них почётного приза. Ведь они несколько сезонов назад становились обладателями серебра в Евролиге.