С мечтой о реванше

Сезон был сложным, волнительным и агрессивным

Подходит к завершению волнительный зимний сезон 2017/2018 года для российского спорта. После всевозможных несправедливостей, провокаций, беспочвенных обвинений, различных судов, ведущий из которых — CAS — снял с наших парней и девушек все якобы допущенные ими прегрешения, вернув их на международную арену и оставив за ними медали, позволившие россиянам одержать блестящую общекомандную победу на Олимпийских играх в Сочи-2014.

Демонстрируя «чистоту»

Сборные России по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу приняли участие в этом месяце в состязаниях сильнейших мастеров мира по этим видам спорта с мечтой взять реванш за Пхёнчхан, где выступали в усечённом до минимума составе, причём не по своей вине. Правда не всем из них удалось проявить себя. Ведь отлучение от напряжённой тренировочной работы не могло не сказаться даже на мастерстве выдающегося трековика, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, который, имея в своей коллекции почти 50 медалей, завоёванных на чемпионатах мира, теперь вернулся из Монреаля с пустыми руками. Как, кстати, и открытие нынешнего сезона — 15-летняя фигуристка Алина Загитова — из Милана. Однако в этом случае сказалась чрезмерная перегрузка для растущего организма олимпийской чемпионки. Но всё по порядку.

В ледяных овалах

Сразу же после Олимпиады-2018, к стартам на которой моковцами были допущены лишь трое российских конькобежцев, нашим мастерам стального конька, не в лучших своих составах, необходимо было стартовать на чемпионатах мира по спринтерскому и классическому многоборью. Первый проходил в китайском Чанчуне, и на нём титулы чемпионов завоевали отличившиеся на льду Пхёнчхана норвежец Хавард Лорентцен и голландка Йорин тер Морс. И если в состязаниях среди мужчин наш Алексей Есин был в многоборье только девятым, то у женщин не допущенная к олимпийским стартам, оправданная судьями CAS Ольга Фаткулина стала обладательницей бронзовой медали по сумме стартов на четырёх дистанциях.

На втором чемпионате мира среди «классиков», состоявшемся в голландском Амстердаме, сильнейшим у мужчин стал хозяин катка Патрик Руст, а у женщин сюрприз преподнесла японка Мио Такаги, обыгравшая легендарную голландку Ирен Вюст и молодую звезду «оранжевых» Аннук ван дер Вейден. Увы, и в этом овале россияне не обратили на себя внимание специалистов. Лишь восьмым в многоборье был наш лучший стайер Данила Семериков и десятой — Евгения Лаленкова.

Значительно успешнее выступала в Монреале в маленьком ледяном овале в хоккейной коробке сборная России по шорт-треку, где в общекомандном зачёте в упорной борьбе с китайцами стала третьей. А мировое первенство на этот раз свелось к «межконтинентальному» матчу между сборными Южной Кореи и Канады, который в одни ворота выиграли недавние хозяева зимних Олимпийских игр со счётом золотых медалей (7:3) в свою пользу.

Чемпионами мира — 2018 в многоборье стали канадец Шарль Амлен, выигравший дистанции 1000 и 1500 м, и кореянка Мин Чжеон Чой, победившая на дистанциях 500, 1500, 3000 м. А новыми лидерами российского шорт-трека стали Семён Елистратов, финишировавший пятым в многоборье, и Софья Просвирнова, ставшая четвёртой по сумме четырёх дистанций. Именно на их долю достались все четыре медали канадской пробы. В активе Софьи серебро на дистанции 1000 м, а у Семёна три бронзы — на 500, 1500, 3000 м.

Без золота

Впервые за последние годы сборная страны вернулась с чемпионата мира — 2018 из Милана без золотых наград, что сразу же отбросило наших мастеров фигурного катания на шестое общекомандное место, вслед за США, Канадой, Францией, Германией, Японией. В нашем активе лишь две награды — серебро и бронза. Смогли подтвердить свое истинное мастерство двукратные чемпионы Европы спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые в Пхёнчхане заняли четвёртое место. На этот раз они были вторыми, правда значительно уступив установившей новый мировой рекорд (245,84 балла) германской паре — украинке Алёне Савченко и французу Бруно Массо. Хорошо выступали наши молодые дуэты: четвёртое место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт и восьмое — Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

Пришёл в себя после провала на Играх-2018 двукратный чемпион России Михаил Коляда, впервые ставший бронзовым призёром мирового первенства, а ведь наши одиночники до этого семь лет не поднимались на пьедестал почёта. Провалив короткую программу, молодой Дмитрий Алиев смог с тринадцатого перейти после отлично выполненной произвольной программы на итоговое седьмое место. А чемпионом впервые стал молодой американец Нэтан Чен.

Увы, мало надежд было на успешные выступления наших танцевальных дуэтов, где занявшие в итоге седьмое и восьмое места Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, как говорится, на три трамвайные остановки отстают от ставших в третий раз чемпионами мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Ну и полной неожиданностью стала неудача новой нашей звёздочки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая трижды упала на лёд (будто кто-то её заколдовал) и в итоге стала только пятой. Хотя нет сомнения, что в этом сезоне она намного была сильнее новой чемпионки канадки Кейтлин Осмонд, и, конечно же, японок Вакабы Хигучи и Сатоко Мияхары.

Есть медаль!

В канадском Норт-Бэе завершился чемпионат мира по кёрлингу среди женщин. Без блеска игравшая в Пхёнчхане сборная России со скипом Викторией Моисеевой и её партнёршами Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной, Юлией Гузиевой, Анной Сидоровой на этот раз в предварительном турнире переиграла сборные Шотландии — 8:4, США — 8:5, Швейцарии — 8:4, Японии — 7:4, Чехии — 9:5, Германии — 6:2, Дании — 10:5. Но не обошлось и без поражений, порой просто досадных, от Италии — 5:6, Китая — 7:8, Канады — 7:8, Швеции — 8:9, Южной Кореи — 7:8. Выйдя с четвёртого места в четвертьфинал, россиянки в нём переиграли чешек — 7:3, но в полуфинале не сумели взять реванш у олимпийских чемпионок Пхёнчхана шведок — 6:7. Зато в матче за бронзу они вновь переиграли американок — 6:5. А чемпионками мира в 17-й раз стала сборная Канады, в решающей игре победившая шведок — 7:6.