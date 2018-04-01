Когда открывается наследство

Каждый имеет право вступать в права наследования или не вступать

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о наследстве и наследниках. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Два типа

Наследники могут быть двух типов — по завещанию или по закону. Все действия, направленные на принятие наследства, могут быть осуществлены в пределах определенных сроков. По общему правилу и в соответствии с Гражданским кодексом РФ, наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда. Однако шестимесячный срок принятия наследства в этом случае исчисляется со дня вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

Также существуют и специальные сроки принятия наследства, в частности: лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока для принятия наследства.

Если по какой-то причине вышеуказанный срок пропущен, то опоздавшему наследнику законом предоставляется два варианта реализации права на принятие наследства: судебный и внесудебный (согласительный). Если все остальные наследники, принявшие наследство, не дают в письменной форме согласие на принятие наследства опоздавшему наследнику, остается право на судебную защиту.

Установленный законом шестимесячный срок для принятия наследства может быть продлен судом в том случае, если суд признает причины, по которым срок был пропущен, уважительными. Суд может восстановить пропущенный срок принятия наследства при условии, если опоздавший наследник обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали, то есть с момента, когда перестали действовать обстоятельства, препятствовавшие своевременному принятию наследства. Указанный момент устанавливается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела.

Необходимые условия

По иску о восстановлении сроков принятия наследства положительное решение судом может быть принято только в случае, если истцом будет доказана совокупность следующих обстоятельств: наследник не знал и не мог знать об открытии наследства; наследник пропустил срок принятия наследства по причинам, которые должны быть уважительными. Например: незнание о смерти наследодателя, длительная командировка, тяжелая болезнь, беспомощное состояние, служба в рядах Вооруженных сил, неграмотность, а также другие причины, которые могут быть признаны судом уважительными. Все обстоятельства, на которые ссылается заявитель в исковом заявлении о восстановлении сроков принятия наследства, должны быть подтверждены документально или показаниями свидетелей. В случае, если вы проживали с наследодателем в одном жилом помещении и сможете доказать фактическое принятие наследуемого имущества, вы также имеете основания обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении сроков принятия наследства. Для доказательства фактического принятия наследства вы можете предоставить оплаченные счета по коммунальным платежам, чеки о покупке бытовой техники и стройматериалов для ремонта жилого помещения, а также заручиться показаниями свидетелей. При подаче искового заявления о восстановлении сроков принятия наследства рекомендуется также ходатайствовать перед судом о принятии мер по обеспечению сохранности наследуемого имущества. Это необходимо для того, чтобы наследники, вступившие в права наследования, не смогли произвести отчуждение указанного имущества, т. е. продать, обменять, подарить. В число требований искового заявления о восстановлении сроков принятия наследства можно также включить и просьбу об установлении права собственности на имущество. Это значительно сократит и облегчит процедуру вступления в наследство и оформления документов на право собственности. В качестве ответчиков должны быть привлечены наследники, которые уже вступили в свои права наследования. Их отсутствие в судебном заседании может явиться поводом для переноса рассмотрения дела. Принятое исковое заявление о восстановлении сроков принятия наследства рассматривается судом в течение двух месяцев. В это время судом устанавливаются факты, подлежащие доказыванию, исследуются доказательства, опрашиваются свидетели. В случае, если суд признает причины несвоевременного принятия наследства уважительными, то исковые требования будут удовлетворены. Суд выносит решение о восстановлении сроков принятия наследства и признании за истцом права вступить в наследство. Если просьба об установлении права собственности на имущество была включена в исковое заявление, суд также выносит решение о признании за истцом права собственности на наследуемое имущество. Решение суда вступает в законную силу через 10 дней со дня его вынесения.

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