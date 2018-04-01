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СпецпроектИстория

Лучшая роль Александры Перегонец. Часть первая

Эту актрису краеведы могли бы изучать по множеству сценических образов, воплощенных ею на подмостках симферопольского театра. Однако она и вне сцены сделала очень много, так много, что это помогло изменить ход истории полуострова. И потому крымчанам она запомнилась не просто как дива, но как героиня... Ее расстреляли накануне освобождения крымской столицы в Дубках. Наверное, это был акт отчаяния со стороны оккупантов. По-другому победить эту женщину они не могли. Как не смогли покорить и эту землю..
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Тайна рождения

В энциклопедиях и скупо написанных информационно-биографических статьях просто указано, что Александра Федоровна Перегонец родилась 15 ноября 1895 года в Кузнецке (ныне Новокузнецк), в Томской области. В самом сердце суровой Сибири. Однако, как оказалось, чтобы выяснить такие, на первый взгляд, простые факты, как дата и место рождения, исследователям пришлось немало потрудиться, ведь долгое время все были уверены, что родным городом Перегонец является Калуга.

Перегонцы перекочевали на калужские земли еще в начале XIX века. Переехали они в эти края, видимо, с Украины. На происхождение рода указывает письмо племянницы А. Ф. Перегонец, А. Л. Демидовой, от 21 января 1979 года: «Фамилия Перегонец украинская. Предки наши были из тех самых, не терпящих чужого ига запорожцев, у которых Гоголь подглядел своего Бульбу». «Не терпящих ига...» Да, это явно про нее, про Александру Федоровну...

Далее, казалось бы, судьбы всех членов семьи накрепко переплелись с новой малой родиной — Калужской губернией. Не имея помещичьих угодий, дворянский род Перегонец жил службой. Имя деда Александры Федоровны, штабс-капитана Воронежского пехотного полка, Егора Игнатьевича, встречается уже около 1840-х годов в фонде дворянского депутатского собрания Калужской губернии. Первенец его (рождения 1843 года) Федор — отец актрисы, также штабс-капитан, служил приставом Жиздринского уезда. В 1880-м переведен в Лихвин на ту же должность. А через одиннадцать лет назначен исправником по горному делу в город Кузнецк Алтайского округа, где добывались золото и серебро для царской казны. У Федора Егоровича было пятеро детей: Лев от первой, рано умершей жены, и Федор, Владимир, Мария, Александра — от второй, Марии Матвеевны Бахметьевой.

Всю эту информацию обнародовала исследовательница истории Калужского края С. Г. Ландау в увесистой монографии, озаглавленной просто и без затей «Александра Перегонец».

В своем труде Ландау признается: «Как ни странно, первым белым пятном в биографии Перегонец для меня явилось отсутствие данных о том, когда и где она родилась. В найденном после долгих поисков свидетельстве об окончании ею в июне 1914 года полного курса калужской казенной женской гимназии наконец появилась дата ее рождения — 13 ноября (по новому стилю) 1895 года. Однако в метрических книгах Калуги соответствующей записи не оказалось. Задача выглядела неразрешимой, пока в одном из писем Александры Федоровны к брату Федору, во время гастролей по Сибири, я не вычитала: „Да! Не помнишь ли ты улицу, где мы жили? Ведь Томск — почти моя родина: Кузнецк — Томской губернии...“ (21/1 1930 г.)... Это разрушало все мои пока интуитивные представления об этом человеке. Но официальная справка неопровержимо засвидетельствовала: „Перегонец Александра Федоровна родилась 15 ноября 1895 года в г. Кузнецке, о чем сделана запись 23 ноября того же года в метрической книге Преображенского собора“». Расхождение в источниках в два дня не показалось исследователям критичным. Сошлись на том, чтобы считать официальной датой рождения ту, что значилась в метрической книге из Кузнецка — 15 ноября 1895 года.

Приблизительно года через два после рождения Шуры Перегонцы вернулись в Калугу. Зачем семья уезжала в Сибирь и почему вернулась, не уточнялось.

Предчувствие высшего предназначения

Калужане ассоциируют свою знаменитую землячку прежде всего с актерством, с театром. Мол, все указывало на то, что ей предначертано служить Мельпомене: театр в Калуге стоял на Сенной площади, находившейся неподалеку от улицы Зеленой, где жила юная Шура, а перестроили и заново оборудовали этот храм искусства в год, когда Шура пошла в гимназию. Есть и куда менее жизнеутверждающая, зато намного более фаталистичная ассоциация: калужский театр перестал существовать (правда временно) одновременно с Шурой (ушедшей навсегда). Оба эти трагично знаковые события связаны с Великой Отечественной войной.

Правда у тех, кто в мельчайших подробностях знает, что происходило в судьбе Александры Перегонец во время фашистской оккупации Крыма, выработался совсем другой, наверное, более правильный ассоциативный ряд с этим именем и фамилией. Ассоциативный ряд, когда, услышав «Перегонец», в первую очередь вспоминают подвиг патриота, а не успехи на актерском поприще.

Те, кто знал Шурочку в детстве, в мемуарах писали о ней как об очень организованной, аккуратной и при этом малообщительной, даже замкнутой девочке, умеющей скрывать свои истинные чувства. Помогали ли эти качества Перегонец-актрисе? Вряд ли. Зато для Перегонец-подпольщицы они были бесценны. Возможно, подобно легендарной героине Жанне д`Арк, Александра с детства предчувствовала свое великое предназначение, свою миссию женщины, сделавшей все для того, чтобы ее родина не стала придатком страны-агрессора, женщины, пожертвовавшей ради будущего своего народа самым дорогим — собственной жизнью.

Уроки актерского мастерства

По пути, который в конечном счете привел Александру Федоровну в Симферополь, ее вдохновил пойти участник Русско-японской войны, орденоносец, подполковник 10-го пехотного Ингерманландского полка и просто большой почитатель сцены Федор Павлович Наттер. После того как его квартировавшийся в Калуге полк был расформирован, он решил заняться просветительской деятельностью среди местной молодежи. Под его руководством в гимназии, где училась Шурочка, регулярно устраивались интересные вечера и утренники, к тому же Наттер за свой счет заказывал весьма недурные декорации. Из всех гимназисток Шуре досталась наибольшая порция наттеровского энтузиазма, ведь полковник снимал комнату в квартире ее матери. Ну как юной девушке было не проникнуться его рассказами о столичных театрах, о славе? Однако Наттер рассказывал не только о блеске театральных подмосток в мирное время. Повествовал он и о буднях войны, о склонности русских людей к бытовому героизму. Так перед глазами Шуры появился пример человека, для которого увлечение театром и готовность в любую минуту, в любую секунду совершить подвиг были главными составляющими жизни. Так Шура поняла, что одно (служение сцене) другому (служению родине) не мешает. Даже наоборот...

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 473 от 30 марта 2018 года

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Просмотров: 83 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:41

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