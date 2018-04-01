Шпион или разведчик?

Как кавказский князь тайно помогал присоединению Крыма

260 лет назад, в разгар Русско-турецкой войны, в Крымском ханстве проводил дипломатическую миссию отец героя лермонтовской поэмы Измаил-бея Темрюк Атажукин. Как рассказал «Крымскому Телеграфу» крымский писатель-этнограф, он был разведчиком, посланным Екатериной II, дабы создать благоприятные условия для успешного взятия полуострова русскими войсками и вытеснения турок с Чёрного моря.

По поручению Екатерины

Тайные разведчики существовали на протяжении всей истории, и в любой войне, перед началом активной фазы боевых действий, в тыл к противнику всегда посылали шпионов, которые собирали важную информацию о ландшафте местности, расположении вражеских войск и даже настроениях жителей. Среди наиболее известных шпионов, осуществлявших свою деятельность на территории полуострова, можно назвать Эвлия Челеби, который по заданию турецкого султана в XVII веке приезжал в Крым под видом простого путешественника с целью инвентаризации земель Крымского ханства. Или британку Элизабет Кравен, которая в 1786 году изучала севастопольский флот, крымские гавани и порты, а её письма стали настольной книгой турецких властей в очередной войне с Россией.

Впрочем, если об этих людях можно найти достаточно много информации, то о Темрюке Атажукине вообще практически ничего не известно историкам. Хотя некоторым исследователям всё же удалось обнаружить любопытные сведения о человеке, который готовил плацдарм в Крыму для успешной кампании Долгорукова-Крымского против турок. На тот момент между Османской империей и быстро набиравшей силу, мощной северной Россией, которая добивалась выхода к Чёрному морю, сложились достаточно напряжённые отношения.

Андрей Осташко, писатель-этнограф:

«Посредником в переговорах между Османской империей и Российской империей стал Северный Кавказ. Кабардинское княжество на тот момент имело тесные связи с Москвой, корни которых уходят ещё к эпохе Ивана Грозного. Это были не просто дипломатические отношения, а служба и военный союз».

Незадолго до того как началась очередная Русско-турецкая война 1768–1774 годов, одна из ключевых по значению, в Крым из Кабарды прибыл князь Темрюк Атажукин со своим сыном Измаил-беем. Кстати, именно этот Измаил-бей и стал прототипом героя одноимённой лермонтовской поэмы.

Кабардинские князья, находившиеся в союзе с Россией, поддерживали Екатерину в Крымской кампании. Это демонстрирует тот факт, что Темрюк Атажукин, на тот момент верховный князь Кабарды, лично получил секретную миссию от императрицы прибыть в Крым для некоего дипломатического поручения. Впрочем, под этими словами явно скрывалась истинная цель его визита на полуостров на целых три года — разведывательная.

Классический пример работы разведчика

Из биографии самого Измаил-бея Атажукина известно, что в 1768 году, когда ему было приблизительно 18 лет, отец взял его с собой в Крым. В декабре этого года началась Русско-турецкая война. И до момента входа российских войск в 1771 году под командованием Василия Долгорукова-Крымского, на протяжении трёх лет Темрюк вел дипломатическую миссию.

Андрей Осташко:

«Похоже на то, что имел место обширный сбор сведений. Ведь для того чтобы ввести войска, необходимо иметь очень чёткие сведения о том, сколько там войск, чьи войска, где они стоят, артиллерия, оружие, население и прочее. И как только война перешла на территорию Крыма, Темрюк покинул полуостров, подготовив почву. Это классический пример работы разведчика».

Благодаря сведениям, которыми обладал Темрюк, находясь в Крымском ханстве, Долгорукову удалось наголову разбить семидесятитысячную армию хана Селима III Герея и овладеть Перекопской линией. А затем при Кафе вторично поразить собранное ханом войско, чем принудить к сдаче городов Арабата, Керчи, Еникале, Балаклавы, и занять Крым.

После победы Российской империи в войне с турками Темрюк и его сын вернулись в Кабарду. Спустя годы Измаил-бей оказывается при дворе князя Потёмкина-Таврического, а в конце 1788 года участвует в штурме турецкой крепости Очаков. За боевые заслуги его производят из секунд-майора в премьер-майоры. Потёмкин блестяще аттестует его в своём рекомендательном письме Екатерине II. В 1790 году, при участии во взятии крепости Измаил, Измаил-бей привлёк к себе внимание Суворова, который особо отметил его «за храбрость и усердие».

А вот что писал о нём известный в то время доктор медицины Стегман: «В Моздоке я познакомился с кабардинским князем Измаил-беем. Он полковник в российской службе, кавалер Георгиевского ордена. Приверженность его к своему отечеству... нимало не изменилась в течение долговременного отсутствия; он состоит в тесном с оным сообщении... Он говорит по-русски и по-французски, ростом высок, красив собою и обходится как образованный светский человек».

Кстати, учился Измаил-бей в Санкт-Петербурге искусству дипломатии, видимо, решив пойти по стопам отца.