Быт со вкусом

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Дом-модель

Главный слоган в интерьерной моде—2018: «Только нужные вещи»

Те, кто поймет этот девиз, мгновенно сообразит, чего хотят от квадратных метров продвинутые дизайнеры и декораторы. Сегодня в тренде стиль, граничащий с минимализмом. Однако при этом рекомендуется не скатываться к аскетизму, а разбавлять интерьер элементами роскоши. При этом особые акценты делают на:

— натуральности материалов;

— множестве одноцветных деталей (предпочтение отдано бирюзовому цвету, золото и оттенки ярко-желтого тоже возвращаются в моду на волне популяризации философии позитивного отношения к жизни, но новинкой сезона стал цвет под названием «жимолость»);

— винтажном духе меблировки (но при этом никакого искусственного состаривания!)

Идеальный дизайнерский рецепт: смешать современные отделочные материалы с рок-н-ролльным убранством помещения 70-х годов прошлого столетия, японским минимализмом и нордическим стилем в равных пропорциях. Обильно приправить полученный микс наличием стеклянных, зеркальных и металлических поверхностей, чтобы расширить пространство и сознание. Оттенить «вкус» полученного «блюда» звериными шкурами на полу, деревянными панелями, абстрактными коллажами или огромной необрамленной картиной на одной из стен.

Модным элементом современного интерьера являются стеллажи. Их можно монтировать как у стены, так и использовать для зонирования больших пространств. Стеллаж можно сделать своими руками. Это не составит особого труда.

Лайфхак для умелых

На этапе проектирования стеллажа следует учесть высоту помещения (обычно стеллаж делают до потолка), а также решить, какая длина и ширина полок является оптимальной. Разметка на стене значительно упростит работу над эскизом.

Максимальная длина полок стеллажа должна быть не более 150 см, а материалом для них обычно служат доски. Длинные полки можно использовать только для хранения легких предметов, иначе прогиба не избежать. Если деревянный стеллаж должен выдерживать большие нагрузки, шаг стоек конструкции не должен превышать 50 см. Ширина полок для книг и других небольших предметов — 20–30 см. При проектировании стеллажа нужно учесть распределение нагрузки и количество полок (чем легче и меньше предмет, тем выше он должен стоять, соответственно, нижнюю раму желательно усилить).

От температуры и влажности в помещении зависит выбор материалов. Древесина способна выдерживать большой вес, но чувствительна к влаге, поэтому она будет оптимальным решением для жилых комнат. Если влажность высока (например, в кухне), для каркаса лучше подойдут такие материалы, как металл или пластик. Длина полок в этом случае может быть до 80 см.

Для изготовления стеллажа потребуются следующие материалы:

— брус или перфорированный профиль для стоек;

— рейка или гофрированный сплошной профиль для рам;

— плиты ДСП, ОСБ или доски для полок;

— саморезы, дюбеля и металлические уголки для монтажа.

Когда все предварительные измерения выполнены и материалы подобраны, следует начертить эскиз.

Простейший стеллаж состоит из вертикальных брусьев (иногда делают сплошные стенки) и полок. Для большей устойчивости применяют рамочную конструкцию, когда к брусьям на саморезы сверху и снизу крепятся плиты ДСП. Поскольку самые тяжелые предметы всегда стоят внизу, нижняя рама должна быть усилена поперечными брусьями.

Чтобы самостоятельно сделать стеллаж, понадобятся инструменты, которые есть практически в каждом доме:

— пила или лобзик;

— дрель;

— шуруповерт.

Процесс изготовления стеллажа состоит всего из нескольких операций.

Нарезать брус для стоек и доски для поперечин. Длина одинаковых деталей должна точно совпадать.

На горизонтальной поверхности соединить стойки с поперечинами, мелом отмечаем места крепления. Просверлить дрелью отверстия нужного размера и с помощью шуруповерта соединить детали конструкции, используя саморезы.

С помощью металлических пластин прикрепить полученную раму к стене помещения (а при возможности также к потолку и полу).

Чтобы добиться максимальной прочности конструкции, на полках нужно выбрать фальцы (если у вас нет фрезерного станка, это лучше сделать на заказ). Далее осуществляется монтаж полок: они крепятся к каркасу на саморезы.

Вспоминаем вкус детства

Топ-3 лучших «детсадовских» рецептов

Первое место. Гречневый суп с фрикадельками

Ингредиенты:

• Фарш говяжий — 100 г

• Лук, морковь — по четвертинке

• Картофель — 1 шт

• Греча — 2ст. л.

Приготовление:

Овощи очистить: картофель и лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на мелкой терке; гречу хорошо промыть и высушить на сковороде. Фарш, немного моркови и лука пробить блендером, сформировать фрикадельки, опустить их в кипящую воду (0,7 л), довести до кипения, положить остатки моркови и лука, варить минут 15, затем добавить картофель и гречу, чуть посолить и варить еще минут 20 (время указано после закипания!). При подаче фрикадельки и картофель слегка помять (если детки плохо жуют).

Второе место. Фрикадельки на пару

Ингредиенты:

• Филе индейки — 100 г

• Лук, морковь — по 1/4 шт

• Цветная капуста (замороженная) — 2 соцветия

• Сметана — 1 ч. л.

• Манка — 1/3 ч. л.

Приготовление:

Овощи очистить: морковь натереть на мелкой терке, лук мелко порезать, цветную капусту припустить в кипящей воде (2–3 минуты). Все ингредиенты соединить в чаше блендера и пробить до однородной консистенции, чуть посолить. Затем массу разделить на одинаковые шарики и сформировать фрикадельки, уложить их на решетку пароварки и готовить 30–40 минут. Подавать с любым овощным пюре или крупяным гарниром.

Третье место. Морковно-яблочная запеканка

Ингредиенты:

• Яблоко — 1–2 шт

• Морковь — 1–3 шт

• Молоко — 1 стакан

• Манка — 1 ч. л.

• Сметана — 2 ст. л.

• Сахар —1 ч. л.

Приготовление:

Яблоки и морковь очистить и порезать средним кубиком. В кипящее молоко положить морковь, проварить минут 10, затем положить яблоки и еще поварить минут 5 (яблочная кислота даст молоку свернуться, получится творог). Затем фрукты с творогом откинуть на дуршлаг, охладить, сложить в чашу для блендера, добавить сахар и измельчить, далее во фруктово-творожную массу положить сметану, манку и яйцо и хорошо перемешать. Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать манкой, выложить в нее массу и поставить в разогретую духовку до 160 градусов — выпекать 25—30минут. При подаче охладить и нарезать на порционные кусочки.