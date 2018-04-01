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Байки, сонеты

Вперёд, к высокой культуре!

На этой неделе симферопольская новостная повестка была расцвечена новостью в духе соцреализма. А именно. Глава администрации Симферополя объявил, что намерен вернуть традицию поощрения жилых домов и предприятий «высокой культуры быта». «Будем поощрять тех людей, которые помогают городу и заботятся о благоустройстве. Будем поощрять лучших. Придумаем, как было раньше – дом образцового порядка. Сделаем специальные знаки. Все новое – это хорошо забытое старое», – сказал Игорь Лукашёв. И добавил, что соответствующую работу с предпринимателями и горожанами власти уже начали. «Пошли буквально по улицам. Начали работать со всеми без исключения юридическими и частными лицами по приведению прилегающих к их объектам территорий в порядок. Это покраска заборов, оформление фасадов, обрезка и побелка деревьев. Кроме того, пространство под деревьями нужно вскопать, взять веник и все подмести», – подчеркнул глава администрации.

Кроме того, система поощрений появится для городских волонтеров. «Мы всячески будем поощрять волонтерское движение в городе. Потому что это те люди, которые бескорыстно занимаются нужной и сложной работой. У нас волонтерское движение уже участвует и в озеленении города. Первые шаги мы сделали в минувшие выходные. Высадили очень много деревьев, волонтеры в этом нам помогали», – сообщил Лукашёв.

Так что? Будет теперь чище в городе?..

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года

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Просмотров: 66 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:54

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