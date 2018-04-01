Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Президент сообщил о судьбах крымчан
Операция «Освобождение»
Гром грянул, да никто не крестится
Скоро вырастет. Снова
Виктор Бабанин: «12 работ я лично подари ...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... обнаружена стабильность по-джанкойски

Не пожелавшая представиться крымчанка сетует на стабильно ужасающее состояние одного из медицинских учреждений полуострова: «Джанкой. Идут года. Меняются люди, чиновники, власть. А инфекционка, какая была 26 лет назад, такая и осталась. Вот где стабильность».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 283 |   Комментарии (2) Дата публикации: Вчера, 19:14

:: Комментарий #1 написал: Сергей   |   Вчера, 19:44   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Для Фомы СЛУХАЧЁВА. 24 года Крыи, а вместе с ним и Джанкой были под властью украины. Той страны, за которую вы сейчас ратуете за деньги сша. И только 4 года мы снова в России. И вам не плохо было бы посмотреть, сколько уже сделано хорошего и сколько будет сделано. Инфекционку тоже ждут большие перемены - не все сразу. Почему так уверен - работаю этажом выше.

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Комментарий #2 написал: крымчанка   |   Вчера, 22:23   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
По поводу Джанкоя - я не была бы так уверена. Джанкой - регтон особый. Это ж*па всего Крыма.  Самое паршивое болото, как будто и не Крым вовсе.  Изменения видны по Крыму - по Джанкою это видно менее всего. Машин стало очень много. И светофоров. А работы как не было. так и нет. Воды нет, природы нет, моря нет, гор нет. Туристов нет. Можно долго перечислять чего нет... 

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Апрель 2018 (17)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru