Говорят, что... обнаружена стабильность по-джанкойски

Не пожелавшая представиться крымчанка сетует на стабильно ужасающее состояние одного из медицинских учреждений полуострова: «Джанкой. Идут года. Меняются люди, чиновники, власть. А инфекционка, какая была 26 лет назад, такая и осталась. Вот где стабильность».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года
Просмотров: 283 | Комментарии (2) Дата публикации: Вчера, 19:14
:: Комментарий #1 написал: Сергей | Вчера, 19:44 |
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Для Фомы СЛУХАЧЁВА. 24 года Крыи, а вместе с ним и Джанкой были под властью украины. Той страны, за которую вы сейчас ратуете за деньги сша. И только 4 года мы снова в России. И вам не плохо было бы посмотреть, сколько уже сделано хорошего и сколько будет сделано. Инфекционку тоже ждут большие перемены - не все сразу. Почему так уверен - работаю этажом выше.
По поводу Джанкоя - я не была бы так уверена. Джанкой - регтон особый. Это ж*па всего Крыма. Самое паршивое болото, как будто и не Крым вовсе. Изменения видны по Крыму - по Джанкою это видно менее всего. Машин стало очень много. И светофоров. А работы как не было. так и нет. Воды нет, природы нет, моря нет, гор нет. Туристов нет. Можно долго перечислять чего нет...
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