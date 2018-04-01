Говорят, что... обнаружена стабильность по-джанкойски

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По поводу Джанкоя - я не была бы так уверена. Джанкой - регтон особый. Это ж*па всего Крыма. Самое паршивое болото, как будто и не Крым вовсе. Изменения видны по Крыму - по Джанкою это видно менее всего. Машин стало очень много. И светофоров. А работы как не было. так и нет. Воды нет, природы нет, моря нет, гор нет. Туристов нет. Можно долго перечислять чего нет...