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Говорят, что... озеленители что-то знают

Говорят, многих жителей крымской столицы удивила логика, по которой проводилась высадка новых деревьев в рамках реконструкции Екатерининского сада. Так, одно из новых зеленых насаждений появилось прямо посреди пешеходной дорожки. «Может, человек, который так сделал, просто знает больше других?» – вопрошают люди. Пытаясь понять, что происходит, предполагают и то, что «эту пешеходную дорожку вскорости заменят на другую, расположенную в обход дерева», или «место нашлось только тут, чтобы к другим деревьям не было слишком близко».