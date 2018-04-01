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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... озеленители что-то знают

Говорят, многих жителей крымской столицы удивила логика, по которой проводилась высадка новых деревьев в рамках реконструкции Екатерининского сада. Так, одно из новых зеленых насаждений появилось прямо посреди пешеходной дорожки. «Может, человек, который так сделал, просто знает больше других?» – вопрошают люди. Пытаясь понять, что происходит, предполагают и то, что «эту пешеходную дорожку вскорости заменят на другую, расположенную в обход дерева», или «место нашлось только тут, чтобы к другим деревьям не было слишком близко».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года

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Просмотров: 54 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:17

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