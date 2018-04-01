В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... есть чисто ялтинский способ борьбы с лифтовой проблемой Говорят, в Ялте по-своему борются с опасными лифтами (напомним, особое внимание на эту тему обратили после симферопольской трагедии, когда в лифте одного из домов на улице Балаклавской погибли мать и ее полугодовалый малыш). Ялтинский способ борьбы с подозрительными механизмами заключается в том, чтобы их отключать и больше не включать никогда. Так, видимо, надежнее. Например, по сообщениям ялтинцев, в девятиэтажке по адресу ул. Блюхера, 40, лифт не работает уже около полугода. «В доме два лифта, один отключили, тут ладно, старый, страшно было даже заходить, не то чтобы ехать в нем. Но! Новый, в котором была поломка, никто чинить даже и не думает...», – сетуют люди. Дело кажется безнадежным, поскольку куда бы ни обращались жильцы, по их словам — везде тишина, никто не реагирует и реагировать не собирается. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года Еще статьи: Гром грянул, да никто не крестится В Симферополе сорвался лифт Узник лифта Что случилось в лифте? или У страха глаза велики Говорят, что... с рекламой наркотиков борются только добровольцы