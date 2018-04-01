Капля в море

Глава Крыма рассказал об успехах и недочётах в работе республиканского правительства

У крымчан всегда найдётся на что пожаловаться. Высокие цены, низкие зарплаты, бесконечные очереди в поликлиниках, жилищный дефицит, унылое состояние сферы ЖКХ — это только топ списка претензий граждан к работе властей. А между тем взгляд с другой стороны может быть совсем другим... Об этом шла речь на заседании Госсовета республики.

600 договоров на 10 000 семей...

Глава республики отметил, что за последние четыре года политика международной изоляции полуострова явно провалилась. Сейчас здесь работает около трёх тысяч компаний с иностранными собственниками из 33 государств. В том числе европейских. Благо у зарубежных инвесторов есть возможность делать бизнес в регионе, не афишируя своего присутствия. Правда несмотря на вроде бы приличное число участников доля иностранных инвестиций в крымской экономике невелика, и основную ставку власти всё-таки делают на отечественного инвестора. Кстати, по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2017 год Крым хоть и поднялся сразу на 20 пунктов, но всё-таки смог добраться лишь до 64-го места (из 85).

Глава Крыма признаёт, что в республике есть определённые трудности в инвестиционной сфере — как объективные, так и субъективные. К первым относятся санкции, нестыковки в законодательстве и дефицит электроэнергии. Ко вторым — бюрократизм и некомпетентность отдельных чиновников.

Среди прочих сфер крымской экономики Сергей Аксёнов отдельно выделил агропромышленный комплекс. В этом году власти потратят около 500 млн руб. на развитие малых форм хозяйствования в аграрной сфере. С 55 млн руб. в 2017 году до 90 млн в этом увеличится поддержка сельских территорий. Средства пойдут на улучшение жилищных условий жителей глубинки, развитие водоснабжения и грантовую поддержку местных инициатив. Кроме того, 53 млн руб. будут направлены на развитие сети сельских дорог.

Ещё одна сфера повышенного внимания крымского правительства — строительство доступного жилья. Как вы помните, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу увеличить с 3 до 5 млн количество семей, которые смогут ежегодно улучшать свои жилищные условия. Для этого нужно снижать ипотечные ставки, отказываться от долевого строительства и решать налоговый вопрос. По всем этим направлениям власти Крыма сейчас готовят свои предложения. В этом году на стимулирование жилищного строительства, субсидирование ипотеки и социальную поддержку граждан льготных категорий в бюджете республики предусмотрено 240 млн руб.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Успехи в строительстве доступного жилья, к сожалению, пока очень скромные. За время реализации в Крыму программы „Жилье для российской семьи“ заключено 600 договоров участия в долевом строительстве. Согласно расчётам, для обеспечения 10 тысяч крымских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, надо построить более полумиллиона квадратных метров жилья. Для финансирования этого объёма необходимо около 20 млрд руб. Таков масштаб проблемы. 300 семей смогли улучшить жилищные условия благодаря социальным выплатам. Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования за три года предоставил более 300 ипотечных займов на 30 млн руб. Но повторюсь: всех перечисленных мер категорически недостаточно. Это капля в море».

Что мы пьём?

Особое внимание в своём докладе глава Крыма уделил социальным и бытовым проблемам крымчан. В том числе Сергей Аксёнов назвал утверждённые правительством меры по ликвидации очередей в медицинских учреждениях. В этом году в Крыму начнёт действовать новый административный регламент, основанный на принципах бережливого производства. В частности должен, наконец, завершиться процесс информатизации медицинских учреждений. Компьютеризация процесса работы с документами, по идее, избавит медработников от рутинной писанины, которая сейчас мешает докторам полноценно вести приём пациентов. Кроме того, правительство Крыма обратилось в Министерство здравоохранения РФ с просьбой пересмотреть некоторые нормативные документы для упрощения доступа пациентов к услугам врачей узких специальностей.

Говоря о сфере здравоохранения республики, глава Крыма назвал наиболее значимые индикаторы уровня развития отрасли. Среди них, например, снижение смертности почти на 5%, в том числе от туберкулёза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ещё один весомый фактор — объёмы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. За последние четыре года этот показатель увеличился в 13 раз, чему в немалой степени поспособствовало открытие Республиканского сосудистого центра в Симферополе и многопрофильного Республиканского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства в Ялте.

Не осталась без внимания премьер-министра и сфера ЖКХ. По его словам, власти Крыма до 2030 года намерены реализовать программу по улучшению качества воды. Общая стоимость мероприятия составит 36,2 млрд руб.

Сергей Аксёнов:

«Одной из важных проблем остаётся качество питьевой воды. Отклонения от требований СанПиН выявлены в Красноперекопском, Первомайском, Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Черноморском районах и в Евпатории. Выделенные средства будут направлены на реконструкцию и строительство очистных сооружений, водозаборов, водоводов и на обеззараживание воды. Часть мероприятий в этом и следующем году будет реализована в Симферополе, Керчи, Красноперекопске, Феодосии и Белогорском районе».

В отличие от качества, количество воды на данный момент не вызывает беспокойства: общий объём наполнения наливных питьевых водохранилищ достаточен для гарантированного водоснабжения всего полуострова. Так что водного дефицита в Крыму нет и не будет.

И ещё одна хорошая новость. Республика заняла первое место среди регионов России по росту реальных доходов населения. Личные доходы крымчан по итогам прошлого года выросли на 13%. По информации главы Крыма, средняя зарплата на территории полуострова сейчас составляет 26,3 тыс. руб.