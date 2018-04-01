Вот так номер!

Сфера общественных перевозок за шаг до преображения

На качество услуг симферопольского общественного транспорта сегодня не жалуется только ленивый. В часы пик маршрутки не справляются с пассажиропотоком, по вечерам уехать в отдалённые районы практически невозможно. Многие водители ведут себя по-хамски. Машины в отвратительном санитарном состоянии. Словом, сфера общественных перевозок требует незамедлительных преобразований. Но каких?

Оптимизация!

В прошлом году администрация Симферополя совместно с Министерством транспорта РК интенсивно занималась разработкой маршрутной сети и транспортных потоков в крымской столице. К сожалению, итоги проделанной работы не удовлетворили руководство республики. Теперь по поручению главы Крыма Сергея Аксёнова всё будет переделано с учётом изменений, которые происходят на территории города и были проигнорированы в прошлом году.

Сергей Круцюк, заместитель главы администрации Симферополя:

«К сожалению, проектировщики не учли значительную часть микрорайонов, которые в настоящий момент строятся, и изменения направления трафика, которые произойдут после открытия трассы „Таврида“ и запуска нового аэровокзального комплекса. Сейчас есть новые наработки. Естественно, они проходят согласование с комиссией по организации дорожного движения. Маршрутная сеть общественного транспорта будет меняться, потому что меняется логистика. Например, когда завершится строительство объездной дороги Дубки — Левадки, с улицы Севастопольской можно будет, не заезжая в город, попасть в Марьино. Но пока планирование будущих маршрутов — это живой, незавершённый процесс».

Тем не менее некоторые перемены ждут горожан уже в ближайшее время. Они произойдут в рамках комплексной оптимизации транспортной сети, включающей несколько компонентов. Первый — изменение некоторых маршрутов движения так, чтобы использовать дублирующие проезды. Например, проспект Кирова и улица Севастопольская наиболее загружены транспортом. Поэтому часть идущих по ним маршрутов пустят по Пролетарской. Аналогичным образом попытаются разгрузить и другие напряжённые направления.

Второй — замена подвижного состава. Сейчас город обслуживают около 440 автобусов малой вместимости. Если заменить их на машины среднего класса, будет достаточно 320 единиц. Таким образом власти надеются разгрузить центральную часть города. В качестве положительного примера применения данной меры симферопольские чиновники приводят маршрут № 14, обслуживающий коллективные сады (жилой массив в Каменке). Уехать в том направлении всегда было непросто, особенно в час пик. Но вот перевозчик начал закупать автобусы большей вместимости, постепенно заменяя подвижной состав. С тех пор жалоб от жителей Каменки на транспортную недоступность района в горадминистрацию практически не поступает. В общем, замене подлежат все маршрутки, работающие в городе, независимо от собственника.

Третий компонент — изменение интенсивности движения маршруток: она должна соответствовать пассажирскому потоку. Это вроде как очевидно. Но официально идея была признана лишь недавно. Итак, суть в том, что раз в часы пик наблюдается интенсивный наплыв пассажиров, значит, на маршруте должно быть больше машин. Днём в таком количестве автобусов необходимости нет, поэтому часть из них не будет выезжать, чтобы не загромождать городские улицы. Освободившееся время водители, по идее, должны использовать на то, чтобы привести в порядок свои машины (помыть, убрать в салоне), отдохнуть и нормально пообедать.

Что касается создания новых маршрутов, то это пока не планируется. По словам представителей горадминистрации, на данный момент все микрорайоны Симферополя вполне обеспечены транспортным сообщением.

Первые новшества

Перечисленные меры — далеко не все новшества, которые ждут симферопольцев в ближайшее время. В соответствии с новым городским порядком организации общественных перевозок автобусным маршрутам должны быть присвоены номера от одного до ста. Соответственно, все трёхзначные номера необходимо изменить на двузначные, которые на данный момент свободны. Для удобства граждан в первое время на трафаретах будут обозначаться сразу два номера: новый и старый. Пути следования автобусов при этом остаются без изменений.

Поскольку вот-вот заработает новый аэровокзальный комплекс, пора подумать, каким образом будет обеспечиваться его транспортная доступность. Пока планируется просто продлить те маршруты, которые сейчас обслуживают основной аэропорт, до здания нового терминала. В случае появления спроса пустят ночные рейсы для доставки туристов к железнодорожному вокзалу.

Кстати, Минтранс планирует перенести Центральный автовокзал к зданию старого аэровокзала, что принципиально изменит логистику доставки пассажиров. Значит, необходимо некое транспортное средство с коротким плечом доставки, которое свяжет два терминала. Тем временем ГУП РК «Крымтроллейбус» прорабатывает вариант использования троллейбусов с автономным ходом (к новому аэровокзалу линии пока не подведены) для доставки гостей полуострова прямиком из терминала в Алушту и Ялту.

А вот ещё одно новшество, к которому горожанам придётся привыкать. Если сейчас допустима остановка по требованию, когда она не противоречит правилам дорожного движения, то, согласно новым нормативам, посадка и высадка пассажиров допустима исключительно на официальных остановках. Такое решение было принято администрацией в связи с тем, что и пассажиры, и водители без конца жалуются друг на друга из-за неразберихи, где всё-таки можно останавливаться, а где нет. Чтобы раз и навсегда пресечь конфликты по этому поводу, было решено прибегнуть к решительным мерам. По этому поводу будет пересмотрено расположение остановочных павильонов: с учётом пешеходной доступности.

Интересно, что новым порядком работы общественного транспорта в Симферополе предусмотрены также правила поведения для водителей. Маршруточники обязаны опрятно выглядеть, не должны говорить по телефону во время движения, не курить в салоне и, естественно, не хамить пассажирам. Правда закон писан только для тех, кто обслуживает муниципальные маршруты. Что же касается частников, то их гражданам придётся воспитывать самостоятельно. В рамках закона сделать это можно, обратившись с аргументированной жалобой непосредственно к перевозчику или в управление транспорта городской администрации.

Анастасия Лавринова, начальник управления транспорта и связи горадминистрации:

«Хамское отношение мы терпеть не будем! Но я обращаюсь ко всем гражданам, которые пользуются льготами на проезд в общественном транспорте: зачем вы вызываете водителей на агрессию? Предъявляйте удостоверения при входе в автобус, не дожидаясь, пока водитель будет вынужден вас об этом попросить. Неужели это так сложно? Мы вас уважаем, но есть регламентированный порядок, который вы обязаны соблюдать. Причём, я напоминаю, нужно предоставлять не копию, а оригинал удостоверения».