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СоциумПроблема

Пока ничего серьёзного, но...

Начались массовые проверки противопожарной безопасности

После кемеровской трагедии республиканские подразделения МЧС, как и было заявлено на прошлой неделе, начали массовую проверку крымских торговых и развлекательных центров. По данным Прокуратуры Крыма, всего в перечень объектов, подлежащих проверке, включено 50 зданий, почти половина которых находится в столице Крыма. Работа пока идёт полным ходом, но о некоторых результатах уже известно.

Торговые центры

Межведомственная группа представителей Прокуратуры, МЧС и Госпожнадзора провела проверку соблюдения противопожарных правил в крупнейшем симферопольском торгово-развлекательном центре «Меганом». Было уделено внимание проверке функционирования систем сигнализации и пожаротушения, состояния эвакуационных путей, состояния электрохозяйства и многих других вопросов безопасности. Кроме этого, сотрудники МЧС проверили уровень подготовки персонала и основные нормативно-правовые документы. Каких-либо серьёзных нарушений не обнаружено.

Аналогичная проверка прошла в торгово-развлекательном центре FM. В частности, как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС, здесь проверили работоспособность дымоулавливателей и функционирование автоматической системы оповещения. Кроме того, сотрудниками чрезвычайного ведомства была проведена внеплановая эвакуация посетителей и персонала центра, о которой заранее не предупреждали, чтобы оценить степень готовности персонала к проведению подобных экстренных мер. Также проверили пожарные краны на возможность их реального применения. «Итогом стало наличие ряда недостатков. Специалисты Госпожнадзора дали рекомендации и разъяснения по порядку их устранения. По окончании проверки органы МЧС России и прокуратуры подготовят заключения и предоставят их руководству объектов», — сообщили в пресс-службе.

Проверка прошла и в ТЦ «Берг» в Симферополе. Здесь произошёл такой случай. Когда проверяющие попросили представителя владельца торгового центра продемонстрировать работу пожарного рукава, тот ответил, что «боится залить помещения водой, так как при включении гидранта включится еще и автоматическая система пожаротушения, другими словами, вода начнёт литься с потолка на пол». А в помещении, используемом посетителями в качестве места для курения, не сработала пожарная сигнализация, что было отмечено специалистами как нарушение. Впрочем, на всех остальных этажах, включая кинотеатр, спортзал, продуктовый супермаркет и типографию, система пожарной сигнализации сработала исправно.

Проверили и симферопольский ТРЦ «Центрум». Здесь почему-то долго включалась система оповещения о пожаре. «В ходе испытаний работала лаборатория МЧС, которая проводила испытания работоспособности системы и, соответственно, включение датчиков было принудительным. Весь комплекс аппаратного оборудования нужно изучить, проанализировать и сделать выводы, почему были факты затяжного включения, почему при принудительном запуске конкретного датчика не сработала система, — рассказал прокурор Центрального района Симферополя Максим Анисин. Он также отметил, что в ходе проверки инженером, возможно, была допущена ошибка. Поэтому проверка будет проведена ещё раз, до 12 апреля.

Кинотеатры

Кроме торговых центров, уже проверили и некоторые развлекательные. В частности, симферопольские кинотеатры — им. Шевченко и «Спартак». В первом в ходе инспекции большого зала дознаватель отдела надзорной деятельности по Симферополю Ярослав Табахарнюк отметил слишком крутой уклон у одного из выходов. «Запасные выходы соответствуют требованиям пожарной безопасности, но еще один мы можем использовать дополнительно как аварийный. В данном случае мы видим здесь неправильный уклон, не соответствующий требованиям. При эвакуации здесь просто споткнутся люди — упадет один, за ним все остальные. Также вызывает нарекания деревянное покрытие», — сказал дознаватель.

Но одна из основных проблем кинотеатра — невозможность подъезда пожарной машины, так как площадка перед объектом заполнена легковым частным транспортом. По словам директора кинотеатра Руслана Алиева, эвакуаторы сюда не приезжают, поскольку здесь действует платная парковка. А представитель прокуратуры отметил, что для решения этой проблемы будет обращаться в администрацию Симферополя и в Гортранссервис, чтобы они обеспечили парковку машин надлежащим образом.

В «Спартаке» же специалисты обнаружили целый ряд нарушений. Несколько раз проверили срабатывание датчиков противопожарной сигнализации и отметили недостаточный уровень громкости. Среди нарушений специалисты также отметили прохудившийся рукав пожарного гидранта, который при запуске воды протек по всей длине. Также неверно в «Спартаке» организован один из пожарных выходов на улицу, не изолированы деревянные балки перекрытия между этажами, отсутствует голосовое оповещение.

На устранение всех выявленных нарушений у администрации кинотеатров есть 30 дней.

Игорь ШИЛОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года

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Просмотров: 76 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:58

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