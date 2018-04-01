В свете коррупции?

Жители Сакского района второй год не могут подключить свои дома к электросетям

Построить в Крыму дом — дело по нынешним временам сверхзатратное. Стройматериалы стоят дорого, найти хороших подрядчиков, способных работать качественно и на совесть, очень сложно. Но это всё — цветочки по сравнению с процессом подключения к коммунальным сетям. Даже чтобы врезаться в готовые коммуникации, приходится ждать по несколько месяцев. А если сетей в строящемся жилом массиве ещё нет, то добиваться заветных удобств можно и вовсе годами.

Процесс встал

Ещё в 1998 году пенсионеры Наталья и Гаптельнур Ялалиевы получили в селе Орехово Сакского района земельный участок под застройку. В 90-е строиться возможности не было — люди еле сводили концы с концами, и только сейчас жилой массив начал потихоньку застраиваться. К сожалению, Орехово не было подключено к коммунальным сетям. В 2016 году жители за свой счёт смогли провести водопровод. А вот подключения к электросетям люди не могут добиться по сей день.

Начиналось всё, кстати, вполне оптимистично. Граждане, как водится, обратились с заявлением о подключении в Сакское РЭС ГУП РК «Крымэнерго». В начале июня 2016 года между предприятием и гражданами были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Причём в документах прописано, что подключение потребителей должно быть произведено компанией не позднее чем через шесть месяцев после заключения договора. По закону РФ стоимость этой услуги без привлечения посредников составляет 550 руб. Предприятие собрало с граждан положенную оплату, однако никакого подключения так и не последовало.

Наталья Ялалиева, председатель уличного комитета:

Крымэнерго мотивирует свой отказ проводить на нашей улице электрические сети тем, что мы якобы не выполнили свои обязательства: для подключения к энергосетям на участке уже должна быть какая-нибудь постройка и, следовательно, счётчик. Но в каком законе это написано? К тому же на соседней улице, Восьмого Марта, свет провели, несмотря на то что там тоже застроены далеко не все участки. Да и потом, как строиться? Подрядчики к нам ехать не хотят: как работать без электричества?"

Официальная позиция Крымэнерго такова: потребители не исполнили правила технологического присоединения, и это исключает возможность для предприятия выполнить свои обязательства по условиям договора. В частности, провести проверку выполнения технических условий заявителем и осуществить непосредственно присоединение. Иными словами, на участках должны быть установлены поверенные счётчики, только тогда предприятие будет ставить на улице столбы и тянуть провода. При этом подключением отдельно взятого двора к сети организация не занимается. Проведение этих работ и установка счётчика проводится за отдельную плату. Для частника индивидуальная разводка будет стоить минимум 25 тыс. руб.

Люди не хотят ставить счётчики на участки, на которых пока не живут, поскольку приборам могут запросто «приделать ноги». Это, кстати, не какие-то беспочвенные опасения или паранойя: в прошлом году неизвестные украли все до единого водные счётчики в посёлке, несмотря на то что приборы учёта были закрыты в шахты. А чтобы снять со столба неподключённый электросчётчик, вообще много ума не надо.

Непобедимое упорство

В поисках справедливости жители Орехово обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы по РК. Ведомство провело расследование и действительно установило признаки нарушения правил технического присоединения со стороны Крымэнерго. В итоге в отношении сетевой организации было возбуждено дело об административном правонарушении с назначением штрафа в размере 300 тыс. руб.

Тем временем жители улицы Девятого Мая написали заявление ещё и в прокуратуру.

Сергей Колганов, заместитель сакского межрайонного прокурора:

«По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации необходимых мероприятий. В том числе по разработке и согласованию технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство и присоединение к энергопринимающим устройствам. В ходе проверки установлено, что гражданами в полном объёме выполнены возложенные на них договорами обязательства, однако Сакским РЭС технологическое присоединение не осуществлено. В связи с этим межрайонной прокуратурой внесено представление в адрес начальника Сакского РЭС с требованием об устранении выявленных нарушений и о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц».

То есть, помимо штрафа, сразу два надзорных ведомства — прокуратура и ФАС — обязали Крымэнерго выполнить свои обязательства перед потребителями и всё-таки провести энергосети на улице Девятого Мая. Однако предприятие вместо этого обратилось в суд с апелляционным заявлением. В частности, компания потребовала отменить предписанные им обязательства по прокладке энергосети, а также попросила уменьшить сумму назначенного штрафа с 300 до 50 тыс. руб. Видите ли, общий долг всевозможных взысканий, назначенных Крымэнерго Антимонопольной службой, уже и так превышает 19 млн руб. К слову, этот факт сам по себе уже говорит о многом.

Несите ваши денежки?

Заседание по заявлению Крымэнерго состоялось в конце марта. Суд принял решение: предприятие не смогло привести правовые обоснования возложения на граждан дополнительных обязанностей в части составления и согласования проектной документации. Также компанией не были представлены доказательства наличия у жителей Орехово обязательств, которые препятствуют произвести технологическое подключение к электросетям. В итоге согласно решению суда и мнению специалистов ФАС, доводы Крымэнерго о невозможности выполнения своих обязательств являются надуманными и опровергаются материалами дела. И значит, предприятие всё-таки обязано провести жителям электричество. Теперь уже в соответствии с решением суда. Но, судя по всему, организация либо предпочтёт и дальше судиться за право не выполнять принятые обязательства, либо просто проигнорирует судебное постановление.

К сожалению, это далеко не первый подобный случай в Крыму. Не случайно на счету Крымэнерго висит такая сумма штрафов от ФАС. В этой связи бытует мнение, что в систему подключения домов граждан к электрическим сетям закралась коррупционная составляющая. Как говорится: не заплатишь — не подключишь. Поэтому редакция «Крымского Телеграфа» надеется, что случившийся в Орехово прецедент не останется без внимания правоохранительных органов.