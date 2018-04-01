Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Гром грянул, да никто не крестится
Скоро вырастет. Снова
Виктор Бабанин: «12 работ я лично подари ...
А люди говорят: некрасиво...
Что видно из «единого окна»?
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумМнение

Михаил Куманцов: «У нас много бухгалтеров, но мало рыбаков»

Зачем Феодосии музей рыболовства и как возродить профессию рыбака в Крыму

Михаил Куманцов, известнейший в рыбопромышленной отрасли России человек, оставил государственную службу в Москве, вернулся в родную Феодосию и открыл там музей рыбы и рыболовства. Корреспондент газеты «Крымский ТелеграфЪ» посетила музей и пообщалась с его создателем. Говорили о судьбе рыболовства Крыма и коллекционировании «рыбных» вещей.

Как всё начиналось

— Михаил Иванович, ваша карьера в рыбной отрасли началась здесь, в Феодосии. Наверное, родившемуся в приморском городке в то время выбирать было особо не из чего... С чего начинался ваш путь?

— Так сложилось, что я родился в переулке Айвазовского, где жил легендарный художник-маринист, настоящий патриот Феодосии Иван Айвазовский, — вспоминает мой собеседник. — Я окончил школу № 4, где он тоже учился, но с разницей в 100 лет. Вот на это место, где мы сейчас находимся, на территории рыбколхоза, я прибегал еще пацаном, в пять-шесть лет, смотреть на работу рыбаков. Будучи сыном морского офицера, я слушал рассказы о службе в море, видел его красоту и бредил морем. В 1950-х годах наша домашняя библиотека была забита подписными изданиями, и с восьмого класса я увлекся чтением. Я прочитал полное собрание Джека Лондона. В школу ходить не любил, а единственное теплое место, где можно было быть школьнику во время занятий, это картинная галерея Айвазовского. Я с раннего возраста ходил по галерее и слушал экскурсоводов. Картины и море впитывались подсознательно. После армии, в 23 года, я вспомнил Джека Лондона и решил поехать подработать на золотые прииски на Чукотке. Я пошел на самую оплачиваемую работу — сборщиком металла. Это был колоссальный труд. Со мной работали двое зеков, отсидевших по 25 лет без права выезда. Это были уникальные люди, потерявшие страх перед начальством. Они меня воспитывали и первым делом научили, как пить водку, потому как, кроме вина, до этого я ничего не пил. Позже я решил поступить в Дальневосточный технический институт рыбной промышленности. Так четверть века прошло на Дальнем Востоке, где я возглавлял Чукотскую окружную инспекцию рыбоохраны, был вице-губернатором Корякского автономного округа, после чего переехал в Москву, где был начальником рыбоохраны России. Никогда не думал, что вернусь жить в Феодосию. Поскольку здесь была Украина, мне было сложно ездить на свою родину через таможню. А после присоединения Крыма к России не возникло никакой другой мысли. Только Крым! Даже в Черногорию, где у меня квартира, перестал ездить. В Крыму все есть.

— За эти годы вы собрали уникальную коллекцию из пяти тысяч экспонатов, связанных с рыбой и рыбной промышленностью. Ваш дом похож на настоящий музей. Как возникла идея открыть музей рыболовства в Феодосии?

— Собирать я начал 20 лет назад, когда открыли границы России и мы стали ездить за рубеж. В 1992 году я был в составе делегации на одном из рыбозаводов лососевых в Джуно — столице Аляски. Нас повели на завод, где идет закладка еды. Там рядом находился ресторан еды и сопутствующих товаров. Тогда я увидел, что бывает с рыбой: куртки, футболки, значки. Денег мало было, но на все я купил сувениров. Ездить приходилось часто, и везде я стал покупать что-то связанное с рыбой или рыболовством. У меня одних морских бутылок ликеро-водочных изделий около 500 штук, в Москве осталось 300, остальное привез сюда. Я собрал 240 монет с рыбами, почти 200 марок о рыболовстве, значков, более 400 фигурок рыбаков, 16 рыбных сервизов, среди которых есть работы начала XX века. В то время о музее речь не шла. Мне просто это нравилось. Уже сейчас, узнав о моей коллекции, в музее древности в Феодосии открыли экспозицию, а позже — в Симферопольском этнографическом музее. Мне поступило предложение от музея в Судаке на постоянную экспозицию, но тогда мэр Феодосии сказал, что найдет мне помещение, лишь бы экспонаты остались в городе. С этого все и началось.

Феодосийский рыбколхоз «Волна революции»

Мечта — «голубой патруль»

— Наряду с уникальными рыболовными крючками и блеснами античного периода, ребром стеллеровой коровы и бакулюмом моржа в музее отдельное место выделено для истории рыбколхоза «Волна революции». Что это для вас значит?

— Это очень значимо для самой Феодосии. Для меня даже главным экспонатом музея является знамя рыбколхоза «Волна революции». С этого начиналась рыбопромышленная отрасль города. Эту историю нужно хранить. Мы нашли фотографию человека, который был родоначальником знаменитой феодосийской династии рыбаков Медведевых. Это люди, на базе которых создавался колхоз. Но информации о них мало. Сегодня меня обрадовали: сказали, что есть какие-то материалы по рыболовству Феодосии в церкви, недалеко от музея. Я буду заниматься поиском материалов. Я написал книги по истории рыболовства в Северном Причерноморье, а сейчас пишу книгу по Феодосийскому региону. Мы решили сделать не научно-популярную книгу, а популярную на основе научных данных. Там будет много былинных историй. Например, нам говорили, что легендарный борец Иван Поддубный выходил в море с Виктором Медведевым. Как-то они попали в шторм, когда ходили на белугу, и Поддубный сказал: «У тебя тут хорошо, но лучше я больше ходить в море не буду». Он также был у нас на строительстве мола в порту Феодосии. После этого борец ушел в цирк.

— Новыми экспонатами будете дополнять музей?

— Сейчас там представлено всего около одной тысячи экспонатов. Их у меня намного больше. По необходимости буду менять. Уже сейчас горожане сами приносят какие-то вещи, мы их сразу добавляем. Я еще хочу сделать муляжи промышленных рыб Черного моря — катрана, калкана и других. При входе в музей планирую отвести место для ремесленников города. Я не люблю китайские сувениры. Пусть лучше наши мастера выставляют свои работы, связанные с рыболовством.

— Музей расположен между двумя школами. Собираетесь проводить экскурсии для детей и привлекать их к рыболовству?

— Да, конечно. Я уже договорился с директорами школ, чтобы проводить внеклассные уроки по биологии, географии, природоведению в самом музее. У меня есть мечта возродить «голубой патруль», привлекая детей к рыболовству. Научить их вязать узлы, ходить на фелюге в море, а за это давать рыбу. Я понял, что детьми нужно заниматься. Ведь браконьера в 30–40 лет уже не перевоспитаешь. Я не понимаю родителей, которые ловят на пляже крабика для ребенка, помещают его в банку и увозят. А через час он погибает.

Рыболовные крючки из коллекции музея

Феодосия — не самый продуктивный участок

— По вашему мнению, престиж профессии рыбака еще сохранился в приморской Феодосии?

— На мой взгляд, самая лучшая, необходимая и древнейшая профессии в мире — профессия рыбака — умирает. Кончился задор у людей. Если раньше рыбаками становились те, кто хотел вырваться за границы Советского Союза, туда, где была экзотика и была валюта, то сегодня любой может поехать в любую страну мира, для этого не нужно становиться моряком или рыбаком. Это тяжелая профессия — искусство добычи плюс тяжелый морской труд, который перестал быть престижным. Такая ситуация наблюдается во всем бывшем Советском Союзе. Если на Дальнем Востоке это еще теплится, то на Черном и Каспийском морях уже нет. Хотя у нас хорошая система образования и научно-исследовательских институтов. Но у нас много бухгалтеров, но мало рыбаков. Профессия теряет смысл. Море — это не только труд, но и романтика бытия. А мы перестали об этом говорить. Люди теперь думают, что рыба только в банке с томатом или добавлением масла бывает...

— Феодосия когда-то была крупным промышленным портом. Что сейчас нужно, чтобы возродить отрасль? Насколько нам известно, по проекту свободной экономической зоны в Орджоникидзе, что под Феодосией, зайдут инвесторы, чтобы выращивать крупноценную рыбу.

— Чтобы возродить отрасль, отдельно город брать нельзя, поскольку Феодосия завязана со всем Азово-Черноморским бассейном. В Феодосии не самый продуктивный участок, здесь проходные рыбы. Чтобы поднимать рыбную отрасль, нужно начинать с головы — с законодательной базы по всему бассейну. Должен быть такой принцип: на всех этапах должны работать специалисты своего дела. К сожалению, сегодня в Крыму не везде профессионалы. Рыбная отрасль уникальная, и просто приходить сюда людям с другой профессией негоже.

Во всем мире рыбная отрасль дотируется. Промышленность работает на заморозку и выращивание. У крымской рыбы есть особенность: как только приезжают туристы, она уходит. Поэтому наши рыбаки работают в сезон. Они проигрывают в том, что не имеют морозильного оборудования. Например, сейчас было много рыбы, из-за этого цена упала, а часть рыбы вообще выбросили. Ее просто нужно морозить, а когда отдыхающие приезжают — продавать.

— Но ведь государство предоставляет дотации и существуют программы поддержки рыбных предприятий?

— Да. Но как получить дотации, не разъясняется. Может, шустрые рыбаки знают, но наши люди, которые в основном пожилые, не знают. К тому же не обязательно деньги вкладывать, можно регулировать экономическими рычагами. Например, для рыбаков сделать дешевле топливо или материалы, обеспечить кредиты на покупку холодильников по низкому проценту.

— Какие еще трудности сейчас испытывает рыбный промысел?

— У нас до сих пор не открыт промысел на камбалу. Но на западе Крыма есть такие специальные донные тралы для камбал и скатов, которые ставятся втихаря. Я сторонник традиционных пассивных орудий лова, поэтому запретил бы вообще траловый промысел. Это варварский способ для нашего моря. Для Черного и Азовского морей нужно сделать большую передышку и дать время восстановиться многим запасам биологических ресурсов. Море подорвано с 1980-х годов, когда мы уничтожили биоценоз дна. Азов был самым рыбопродуктивным морем мира, но сегодня это море угроблено.

Сейчас происходит переход одной биомассы в другую: на место наших хищников пришла короткоцикловая сельдевая рыба. Природа не терпит пустоты. Мы убиваем осетровых — их нишу заполняют другие твари. У нас нужно устриц и мидий выращивать. Они лучшие фильтраторы воды. А еще нужно строить искусственные рифы для появления рыб.

— Не хотели бы заняться государственной работой в Крыму, в комитете по рыболовству?

— Уже нет. Я в своей профессии достиг всего, прошел по всем карьерным ступеням и самую высокую должность в России в своей отрасли занимал. Я свое отработал, теперь музей открыл, книги пишу и буду школьникам рассказывать о рыболовстве.

Анна ВЕТВИЦКАЯ
Фото А. Ветвицкая
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 189 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:46

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Апрель 2018 (27)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru