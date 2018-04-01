Михаил Куманцов: «У нас много бухгалтеров, но мало рыбаков»

Зачем Феодосии музей рыболовства и как возродить профессию рыбака в Крыму

Михаил Куманцов, известнейший в рыбопромышленной отрасли России человек, оставил государственную службу в Москве, вернулся в родную Феодосию и открыл там музей рыбы и рыболовства. Корреспондент газеты «Крымский ТелеграфЪ» посетила музей и пообщалась с его создателем. Говорили о судьбе рыболовства Крыма и коллекционировании «рыбных» вещей.

Как всё начиналось

— Михаил Иванович, ваша карьера в рыбной отрасли началась здесь, в Феодосии. Наверное, родившемуся в приморском городке в то время выбирать было особо не из чего... С чего начинался ваш путь?

— Так сложилось, что я родился в переулке Айвазовского, где жил легендарный художник-маринист, настоящий патриот Феодосии Иван Айвазовский, — вспоминает мой собеседник. — Я окончил школу № 4, где он тоже учился, но с разницей в 100 лет. Вот на это место, где мы сейчас находимся, на территории рыбколхоза, я прибегал еще пацаном, в пять-шесть лет, смотреть на работу рыбаков. Будучи сыном морского офицера, я слушал рассказы о службе в море, видел его красоту и бредил морем. В 1950-х годах наша домашняя библиотека была забита подписными изданиями, и с восьмого класса я увлекся чтением. Я прочитал полное собрание Джека Лондона. В школу ходить не любил, а единственное теплое место, где можно было быть школьнику во время занятий, это картинная галерея Айвазовского. Я с раннего возраста ходил по галерее и слушал экскурсоводов. Картины и море впитывались подсознательно. После армии, в 23 года, я вспомнил Джека Лондона и решил поехать подработать на золотые прииски на Чукотке. Я пошел на самую оплачиваемую работу — сборщиком металла. Это был колоссальный труд. Со мной работали двое зеков, отсидевших по 25 лет без права выезда. Это были уникальные люди, потерявшие страх перед начальством. Они меня воспитывали и первым делом научили, как пить водку, потому как, кроме вина, до этого я ничего не пил. Позже я решил поступить в Дальневосточный технический институт рыбной промышленности. Так четверть века прошло на Дальнем Востоке, где я возглавлял Чукотскую окружную инспекцию рыбоохраны, был вице-губернатором Корякского автономного округа, после чего переехал в Москву, где был начальником рыбоохраны России. Никогда не думал, что вернусь жить в Феодосию. Поскольку здесь была Украина, мне было сложно ездить на свою родину через таможню. А после присоединения Крыма к России не возникло никакой другой мысли. Только Крым! Даже в Черногорию, где у меня квартира, перестал ездить. В Крыму все есть.

— За эти годы вы собрали уникальную коллекцию из пяти тысяч экспонатов, связанных с рыбой и рыбной промышленностью. Ваш дом похож на настоящий музей. Как возникла идея открыть музей рыболовства в Феодосии?

— Собирать я начал 20 лет назад, когда открыли границы России и мы стали ездить за рубеж. В 1992 году я был в составе делегации на одном из рыбозаводов лососевых в Джуно — столице Аляски. Нас повели на завод, где идет закладка еды. Там рядом находился ресторан еды и сопутствующих товаров. Тогда я увидел, что бывает с рыбой: куртки, футболки, значки. Денег мало было, но на все я купил сувениров. Ездить приходилось часто, и везде я стал покупать что-то связанное с рыбой или рыболовством. У меня одних морских бутылок ликеро-водочных изделий около 500 штук, в Москве осталось 300, остальное привез сюда. Я собрал 240 монет с рыбами, почти 200 марок о рыболовстве, значков, более 400 фигурок рыбаков, 16 рыбных сервизов, среди которых есть работы начала XX века. В то время о музее речь не шла. Мне просто это нравилось. Уже сейчас, узнав о моей коллекции, в музее древности в Феодосии открыли экспозицию, а позже — в Симферопольском этнографическом музее. Мне поступило предложение от музея в Судаке на постоянную экспозицию, но тогда мэр Феодосии сказал, что найдет мне помещение, лишь бы экспонаты остались в городе. С этого все и началось.

Мечта — «голубой патруль»

— Наряду с уникальными рыболовными крючками и блеснами античного периода, ребром стеллеровой коровы и бакулюмом моржа в музее отдельное место выделено для истории рыбколхоза «Волна революции». Что это для вас значит?

— Это очень значимо для самой Феодосии. Для меня даже главным экспонатом музея является знамя рыбколхоза «Волна революции». С этого начиналась рыбопромышленная отрасль города. Эту историю нужно хранить. Мы нашли фотографию человека, который был родоначальником знаменитой феодосийской династии рыбаков Медведевых. Это люди, на базе которых создавался колхоз. Но информации о них мало. Сегодня меня обрадовали: сказали, что есть какие-то материалы по рыболовству Феодосии в церкви, недалеко от музея. Я буду заниматься поиском материалов. Я написал книги по истории рыболовства в Северном Причерноморье, а сейчас пишу книгу по Феодосийскому региону. Мы решили сделать не научно-популярную книгу, а популярную на основе научных данных. Там будет много былинных историй. Например, нам говорили, что легендарный борец Иван Поддубный выходил в море с Виктором Медведевым. Как-то они попали в шторм, когда ходили на белугу, и Поддубный сказал: «У тебя тут хорошо, но лучше я больше ходить в море не буду». Он также был у нас на строительстве мола в порту Феодосии. После этого борец ушел в цирк.

— Новыми экспонатами будете дополнять музей?

— Сейчас там представлено всего около одной тысячи экспонатов. Их у меня намного больше. По необходимости буду менять. Уже сейчас горожане сами приносят какие-то вещи, мы их сразу добавляем. Я еще хочу сделать муляжи промышленных рыб Черного моря — катрана, калкана и других. При входе в музей планирую отвести место для ремесленников города. Я не люблю китайские сувениры. Пусть лучше наши мастера выставляют свои работы, связанные с рыболовством.

— Музей расположен между двумя школами. Собираетесь проводить экскурсии для детей и привлекать их к рыболовству?

— Да, конечно. Я уже договорился с директорами школ, чтобы проводить внеклассные уроки по биологии, географии, природоведению в самом музее. У меня есть мечта возродить «голубой патруль», привлекая детей к рыболовству. Научить их вязать узлы, ходить на фелюге в море, а за это давать рыбу. Я понял, что детьми нужно заниматься. Ведь браконьера в 30–40 лет уже не перевоспитаешь. Я не понимаю родителей, которые ловят на пляже крабика для ребенка, помещают его в банку и увозят. А через час он погибает.

Феодосия — не самый продуктивный участок

— По вашему мнению, престиж профессии рыбака еще сохранился в приморской Феодосии?

— На мой взгляд, самая лучшая, необходимая и древнейшая профессии в мире — профессия рыбака — умирает. Кончился задор у людей. Если раньше рыбаками становились те, кто хотел вырваться за границы Советского Союза, туда, где была экзотика и была валюта, то сегодня любой может поехать в любую страну мира, для этого не нужно становиться моряком или рыбаком. Это тяжелая профессия — искусство добычи плюс тяжелый морской труд, который перестал быть престижным. Такая ситуация наблюдается во всем бывшем Советском Союзе. Если на Дальнем Востоке это еще теплится, то на Черном и Каспийском морях уже нет. Хотя у нас хорошая система образования и научно-исследовательских институтов. Но у нас много бухгалтеров, но мало рыбаков. Профессия теряет смысл. Море — это не только труд, но и романтика бытия. А мы перестали об этом говорить. Люди теперь думают, что рыба только в банке с томатом или добавлением масла бывает...

— Феодосия когда-то была крупным промышленным портом. Что сейчас нужно, чтобы возродить отрасль? Насколько нам известно, по проекту свободной экономической зоны в Орджоникидзе, что под Феодосией, зайдут инвесторы, чтобы выращивать крупноценную рыбу.

— Чтобы возродить отрасль, отдельно город брать нельзя, поскольку Феодосия завязана со всем Азово-Черноморским бассейном. В Феодосии не самый продуктивный участок, здесь проходные рыбы. Чтобы поднимать рыбную отрасль, нужно начинать с головы — с законодательной базы по всему бассейну. Должен быть такой принцип: на всех этапах должны работать специалисты своего дела. К сожалению, сегодня в Крыму не везде профессионалы. Рыбная отрасль уникальная, и просто приходить сюда людям с другой профессией негоже.

Во всем мире рыбная отрасль дотируется. Промышленность работает на заморозку и выращивание. У крымской рыбы есть особенность: как только приезжают туристы, она уходит. Поэтому наши рыбаки работают в сезон. Они проигрывают в том, что не имеют морозильного оборудования. Например, сейчас было много рыбы, из-за этого цена упала, а часть рыбы вообще выбросили. Ее просто нужно морозить, а когда отдыхающие приезжают — продавать.

— Но ведь государство предоставляет дотации и существуют программы поддержки рыбных предприятий?

— Да. Но как получить дотации, не разъясняется. Может, шустрые рыбаки знают, но наши люди, которые в основном пожилые, не знают. К тому же не обязательно деньги вкладывать, можно регулировать экономическими рычагами. Например, для рыбаков сделать дешевле топливо или материалы, обеспечить кредиты на покупку холодильников по низкому проценту.

— Какие еще трудности сейчас испытывает рыбный промысел?

— У нас до сих пор не открыт промысел на камбалу. Но на западе Крыма есть такие специальные донные тралы для камбал и скатов, которые ставятся втихаря. Я сторонник традиционных пассивных орудий лова, поэтому запретил бы вообще траловый промысел. Это варварский способ для нашего моря. Для Черного и Азовского морей нужно сделать большую передышку и дать время восстановиться многим запасам биологических ресурсов. Море подорвано с 1980-х годов, когда мы уничтожили биоценоз дна. Азов был самым рыбопродуктивным морем мира, но сегодня это море угроблено.

Сейчас происходит переход одной биомассы в другую: на место наших хищников пришла короткоцикловая сельдевая рыба. Природа не терпит пустоты. Мы убиваем осетровых — их нишу заполняют другие твари. У нас нужно устриц и мидий выращивать. Они лучшие фильтраторы воды. А еще нужно строить искусственные рифы для появления рыб.

— Не хотели бы заняться государственной работой в Крыму, в комитете по рыболовству?

— Уже нет. Я в своей профессии достиг всего, прошел по всем карьерным ступеням и самую высокую должность в России в своей отрасли занимал. Я свое отработал, теперь музей открыл, книги пишу и буду школьникам рассказывать о рыболовстве.