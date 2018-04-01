Вред разных видов

В Крыму появились газовые мошенники, а из-за границы привозят заражённые саженцы винограда

Новостная картина этой недели на полуострове, кроме прочего, привлекла внимание в связи с заявлением «Крымгазсетей» о появившихся мошенниках. А Россельхознадзор снова сжёг виноградные саженцы, с помощью которых на полуостров стараются завести бактерии, убивающие виноград.

Халатность? Конкуренция? Злонамеренность?

Похоже, что крымские виноградники кто-то за рубежом хочет просто уничтожить. Не санкциями, так бактериями. Судите сами.

Первые серьёзные сигналы появились летом прошлого года, когда сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым выявили на въезде на полуостров более 230 тысяч зараженных саженцев винограда из Италии.

«В ходе карантинного фитосанитарного контроля партий саженцев винограда в количестве 235 тыс штук, прибывших из Италии, специалисты управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю выявили опасное заболевание — бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. (Xanthomonas ampelina Panagopoulos). Наличие заболевания подтверждено результатами бактериологической экспертизы, проведенной специалистами филиала федерального государственного бюджетного учреждения „ВНИИКР“ в Республике Крым», — было тогда сказано в сообщении крымского отделения Россельхознадзора. Но в тот раз сотрудники ведомства просто не допустили зараженную продукцию в Крым и вернули ее экспортирующей стороне.

Осенью — новый неприятный случай. Специалисты Россельхознадзора снова выявили в прибывшей из Италии партии саженцев винограда заболевание — бактериальное увядание винограда Xanthomonas ampelina Panagopoulos. И почти 60 тысяч саженцев винограда, поступивших в Крым из Италии, уже не отправили обратно. Они были сожжены сотрудниками Россельхознадзора и Севастопольской таможни с использованием оборудования компании «Южный город — Севастополь». Об этом, в частности, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым и Севастополю.

Теперь — очередное ЧП на «сельскохозяйственном фронте». Несколько дней назад, как сообщают крымские новостные каналы, специалисты Россельхознадзора и сотрудники Крымской таможни в очередной раз сожгли заражённые бактериальным увяданием саженцы винограда, поступившие в Крым из Италии. В количестве около 160 тысяч штук, как сообщает об этом пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю. «Заражённой карантинным объектом — бактериальным увяданием винограда — оказалась партия саженцев винограда в количестве 160 тысяч штук. Уничтожение опасных товаров произведено методом сжигания», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-службе уточнили, что партия саженцев поступила в Крым из итальянского питомника. Она предназначалась для ООО «Наш Крым».

Ну как тут не задуматься о злонамеренном, планомерном наступлении на крымское виноградорство и виноделие? Что это? Просто халатность? Конкурентная борьба иностранных компаний с крымскими? И где кроются причины? За границей, или внутри, на территории полуострова?..

Под видом газовщиков

Но вред бывает разных видов. Например, вредят крымчанам и псевдогазовщики. И это не просто вред. Это настоящая опасность. Ведь с газом шутки плохи! А происходит вот что.

Несколько дней назад госпредприятие «Крымгазсети» предупредило жителей полуострова об участившихся случаях мошеннических действий по установке сигнализаторов загазованности помещений. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в его филиалы и правоохранительные органы поступают жалобы от жителей. «В филиалы предприятия и правоохранительные органы республики обращаются граждане с жалобами на фирмы, которые проводят работы по установке сигнализаторов загазованности в квартирах и частных домовладениях, осуществляют ремонт и замену газового оборудования, занимаются его техобслуживанием, представляясь работниками ГУП РК „Крымгазсети“ либо ссылаясь на договорные отношения с предприятием», — рассказали в пресс-службе.

На предприятии подчеркнули, что установка сигнализаторов загазованности в квартире или частном доме не является обязательной. Кроме того, установка самого сигнализатора без установки электромагнитного клапана не имеет смысла. «Сигнализатор подает сигнал об утечке природного газа либо наличии угарного газа в помещении, а быстродействующий электромагнитный клапан на основании этого сигнала прекращает подачу газа в газовое оборудование. Работники „Крымгазсетей“ не занимаются продажей сигнализаторов загазованности», — добавили в пресс-службе.

«Крымгазмети» напомнили, что приобретать газовые счетчики, сигнализаторы загазованности, краны, шланги и прочее газовое оборудование у сомнительных фирм очень рискованно. Для этого существуют специализированные магазины. «Ко всем, кто самовольно устанавливает, заменяет и ремонтирует газовое оборудование, применяются суровые меры воздействия: отключение от системы газоснабжения, привлечение к административной и уголовной ответственности», — заключили на предприятии.

О плановых работах по ремонту систем газоснабжения либо техническому обслуживанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования абоненты могут узнать по телефону «104». О выполнении таких работ абоненты дополнительно оповещаются через объявления на информационных досках около подъездов многоквартирных или частных домов. Пришедший к абоненту сотрудник ГУП РК «Крымгазсети» при себе должен иметь удостоверение предприятия, быть одет в спецодежду и иметь профессиональный инструмент.