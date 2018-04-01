Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Президент сообщил о судьбах крымчан
Гром грянул, да никто не крестится
Скоро вырастет. Снова
Виктор Бабанин: «12 работ я лично подари ...
А люди говорят: некрасиво...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

Вред разных видов

Тот, кто работает с газом должен иметь удостоверение, инструмент и спецодежду

В Крыму появились газовые мошенники, а из-за границы привозят заражённые саженцы винограда

Новостная картина этой недели на полуострове, кроме прочего, привлекла внимание в связи с заявлением «Крымгазсетей» о появившихся мошенниках. А Россельхознадзор снова сжёг виноградные саженцы, с помощью которых на полуостров стараются завести бактерии, убивающие виноград.

Так сожгли зараженные саженцы

Халатность? Конкуренция? Злонамеренность?

Похоже, что крымские виноградники кто-то за рубежом хочет просто уничтожить. Не санкциями, так бактериями. Судите сами.

Первые серьёзные сигналы появились летом прошлого года, когда сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым выявили на въезде на полуостров более 230 тысяч зараженных саженцев винограда из Италии.

«В ходе карантинного фитосанитарного контроля партий саженцев винограда в количестве 235 тыс штук, прибывших из Италии, специалисты управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю выявили опасное заболевание — бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. (Xanthomonas ampelina Panagopoulos). Наличие заболевания подтверждено результатами бактериологической экспертизы, проведенной специалистами филиала федерального государственного бюджетного учреждения „ВНИИКР“ в Республике Крым», — было тогда сказано в сообщении крымского отделения Россельхознадзора. Но в тот раз сотрудники ведомства просто не допустили зараженную продукцию в Крым и вернули ее экспортирующей стороне.

Осенью — новый неприятный случай. Специалисты Россельхознадзора снова выявили в прибывшей из Италии партии саженцев винограда заболевание — бактериальное увядание винограда Xanthomonas ampelina Panagopoulos. И почти 60 тысяч саженцев винограда, поступивших в Крым из Италии, уже не отправили обратно. Они были сожжены сотрудниками Россельхознадзора и Севастопольской таможни с использованием оборудования компании «Южный город — Севастополь». Об этом, в частности, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым и Севастополю.

Теперь — очередное ЧП на «сельскохозяйственном фронте». Несколько дней назад, как сообщают крымские новостные каналы, специалисты Россельхознадзора и сотрудники Крымской таможни в очередной раз сожгли заражённые бактериальным увяданием саженцы винограда, поступившие в Крым из Италии. В количестве около 160 тысяч штук, как сообщает об этом пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю. «Заражённой карантинным объектом — бактериальным увяданием винограда — оказалась партия саженцев винограда в количестве 160 тысяч штук. Уничтожение опасных товаров произведено методом сжигания», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-службе уточнили, что партия саженцев поступила в Крым из итальянского питомника. Она предназначалась для ООО «Наш Крым».

Ну как тут не задуматься о злонамеренном, планомерном наступлении на крымское виноградорство и виноделие? Что это? Просто халатность? Конкурентная борьба иностранных компаний с крымскими? И где кроются причины? За границей, или внутри, на территории полуострова?..

Под видом газовщиков

Но вред бывает разных видов. Например, вредят крымчанам и псевдогазовщики. И это не просто вред. Это настоящая опасность. Ведь с газом шутки плохи! А происходит вот что.

Несколько дней назад госпредприятие «Крымгазсети» предупредило жителей полуострова об участившихся случаях мошеннических действий по установке сигнализаторов загазованности помещений. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в его филиалы и правоохранительные органы поступают жалобы от жителей. «В филиалы предприятия и правоохранительные органы республики обращаются граждане с жалобами на фирмы, которые проводят работы по установке сигнализаторов загазованности в квартирах и частных домовладениях, осуществляют ремонт и замену газового оборудования, занимаются его техобслуживанием, представляясь работниками ГУП РК „Крымгазсети“ либо ссылаясь на договорные отношения с предприятием», — рассказали в пресс-службе.

На предприятии подчеркнули, что установка сигнализаторов загазованности в квартире или частном доме не является обязательной. Кроме того, установка самого сигнализатора без установки электромагнитного клапана не имеет смысла. «Сигнализатор подает сигнал об утечке природного газа либо наличии угарного газа в помещении, а быстродействующий электромагнитный клапан на основании этого сигнала прекращает подачу газа в газовое оборудование. Работники „Крымгазсетей“ не занимаются продажей сигнализаторов загазованности», — добавили в пресс-службе.

«Крымгазмети» напомнили, что приобретать газовые счетчики, сигнализаторы загазованности, краны, шланги и прочее газовое оборудование у сомнительных фирм очень рискованно. Для этого существуют специализированные магазины. «Ко всем, кто самовольно устанавливает, заменяет и ремонтирует газовое оборудование, применяются суровые меры воздействия: отключение от системы газоснабжения, привлечение к административной и уголовной ответственности», — заключили на предприятии.

О плановых работах по ремонту систем газоснабжения либо техническому обслуживанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования абоненты могут узнать по телефону «104». О выполнении таких работ абоненты дополнительно оповещаются через объявления на информационных досках около подъездов многоквартирных или частных домов. Пришедший к абоненту сотрудник ГУП РК «Крымгазсети» при себе должен иметь удостоверение предприятия, быть одет в спецодежду и иметь профессиональный инструмент.

Александр МИСЬ
Фото Архив «КТ», пресс-службы Россельхознадзора
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:12

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Апрель 2018 (25)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru