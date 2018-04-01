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СпецпроектОбзор прессы

Лишь бы брякнуть

За Перекопом сгущают краски и не гнушаются некачественной пропагандой

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, говорили о нечистотах, пиратстве, задержании на границе и культивировали откровенный популизм.

Странные выводы

«Курортный сезон в Крыму под угрозой», — принялись на днях кричать украинские СМИ. Подобные новости — не новость, как говорится. Они появляются каждый раз накануне очередного курортного сезона. Но что же, по мнению украинской стороны, случилось на этот раз? Оказывается, один из популярных блогеров сообщил: в Коктебеле в море стекает грязь и воняет канализацией. «В Коктебеле состоялась настоящая экологическая катастрофа... И это фактически центр Коктебельской бухты, куда через несколько месяцев приедут десятки тысяч туристов», — сообщает сайт телеканала, добавляя, что теперь все местные пляжи следует закрыть на все лето.

По правде говоря, ситуация в Коктебеле действительно далека от нормальной. Но повод ли это говорить об угрозе всему курортному сезону на полуострове? Видимо, да. По мнению тех, кто за Перекопом. Ведь цель таких публикаций — исключительно антироссийская пропаганда...

Пиратский акт

Сайт крупного украинского издания обратил внимание на задержание российского рыболовецкого судна «Норд» (порт приписки — Керчь). И, хотя и с оговорками, рассказывает об этом как о пиратстве. «Российским властям нужно дать адекватный ответ на задержание в Азовском море рыболовецкого судна „Норд“, которое можно приравнять к пиратскому акту, потому что задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря, — такое мнение высказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. — Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада и всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях».

На момент подготовки этого номера в печать судьба судна, команды и капитана остаётся туманной. В частности, капитана сотрудники СБУ увезли в неизвестном направлении.

Доездился!

Неприятное событие произошло в пункте пропуска «Чаплинка», на границе между российским Крымом и Украиной. Там сотрудники СБУ задержали депутата Евпаторийского горсовета, собравшегося на Украину к родственникам. Имя задержанного не называется, но, по данным журналистов, речь идет о Сергее Осьминине.

Как сообщает издание, источники в СБУ уже проводят некие следственные действия «в рамках открытого уголовного производства по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины». Также, по информации журналистов, задержанный, будучи депутатом совета российского города, уже не раз пересекал украинскую границу. На этот раз получилось неудачно...

Слова и дела

Недавно назначенный новый уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова планирует посетить Крым. Об этом Денисова заявила на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы УВКБ ООН Паскалем Моро.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что это заявление насколько смелое, настолько же и популистское. В интернете комментаторы уже бьются об заклад, что скоро Денисова сообщит, «по каким причинам она не сможет выполнить это» и «что её не так поняли». К тому же, как говорят сами же украинские СМИ, на данный момент у Денисовой нет команды, «так как вместе с ранее уволенным уполномоченным ВР Украины по правам человека Лутковской ушли все ее люди». В народе это называется «лишь бы брякнуть».

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года

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Просмотров: 125 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:16

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