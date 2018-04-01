Арбитры уже готовы

После паузы в 12 лет на судейство ЧМ получила приглашение и российская бригада

Мы предупреждали читателей «Крымского Телеграфа», что как только завершатся зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, на которых наши спортсмены подвергались различным санкциям только за то, что они из России, антироссийское лобби накинется на предстоящий в нашей стране чемпионат мира по футболу. И не ошиблись.

«Островной» шторм

Чем ближе день торжественного открытия мундиаля-2018 в Москве, тем больше разного негатива о России и россиянах несётся с Британских островов. Открытым текстом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон призывают все правительства стран «свободного мира», футбольные сборные которых прорвались в число 32 участников финальной части Кубка мира, бойкотировать мировое первенство. На своих союзников они оказывают колоссальное давление. И их вроде бы, как они стараются убедить весь земной шар, поддерживают правительства Исландии, Швеции, Японии, Польши, Австралии и, конечно же, США и Украины, хотя футболисты двух последних стран оказались за бортом главного турнира четырёхлетия, не пройдя лабиринты отборочной стадии. Но австралийцы и, что особенно удивительно, поляки заявили, что они не собираются совершать столь губительный шаг для футбола своих стран. Однако Джонсон не утихомиривается. И потряс новым «сенсационным» разоблачением. Оказывается, Владимиру Путину, давшему якобы приказ на уничтожение смертельным газом отца и дочери Скрипаль, мундиаль-2018 необходим, как Гитлеру были необходимы летние олимпийские игры в Берлине в 1936 году. Ведь чемпионат мира должен продемонстрировать всей планете мощь и идеальный порядок во всём в нынешней России.

Но сразу же в посольстве нашей страны в США для зарубежных дипломатов и журналистов был показан документальный фильм, в котором перед началом футбольного матча Германия — Англия обе команды перед правительственной ложей на олимпийском стадионе застыли со вскинутыми руками в нацистском приветствии. Нокаут был мощным. Но, увы, не добил наших «доброжелателей». Теперь футболисты сборной Франции, вернувшись на родину из Санкт-Петербурга, после контрольного матча со сборной России, узнали из собственных газет, что на берегах Невы подвергались ужасному расистскому преследованию по отношению к ряду своих чернокожих игроков. И хотя все члены делегации единогласно отвергали эти бредни, министр спорта Франции потребовал от ФИФА начать расследование по поводу «российских расистов».

Собака лает...

...а караван идёт, как гласит известная пословица. И уже судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА), его возглавляют итальянцы Массимо Бузакка и хорошо нам знакомый Пьерлуиджи Коллина, назвал имена 36 арбитров и 61 ассистента, которые получили приглашение обслуживать 64 поединка мирового чемпионата в России. А в скором времени будут названы имена и видеоассистентов. Ведь на всех стадионах будут установлены видеокамеры, помогающие арбитрам разбираться в сложных ситуациях, когда человеческий глаз не может в них мгновенно сориентироваться: определить, было нарушение правил или не было. Причём, отметим, что когда в 2014 году начался отбор арбитров и ассистентов во всех шести конфедерациях мирового футбола, свои права на участие в ЧМ-2018 предъявили свыше 500 арбитров. И вот теперь их осталось тридцать шесть из Европы, Азии, Африки, Северной и Центральной Америки, Южной Америки, Океании. Однако это не означает, что все они выйдут на поле судить поединки. В начале июня арбитры съедутся в Москву, где будут разделены на две группы: основные и резервные.

После паузы в двенадцать лет на судейство нынешнего ЧМ получила приглашение и российская бригада арбитров из Москвы: судья Сергей Карасёв и ассистенты Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Карасёв впервые вошёл в десятку европейских арбитров, которая будет в таком составе представлена на чемпионате мира: Феликс Брых (Германия), Бьорн Кейперс (Голландия), Карасёв, Милорад Мажич (Сербия), Шимон Марциняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция), Джюнейт Чакыр (Турция).

Мы не случайно начали знакомство читателей с десяткой европейцев. Ведь с их работой за оставшееся до мундиаля время они имеют возможность познакомиться на матчах Кубка чемпионов и Кубка Лиги Европы УЕФА, на играх молодёжного первенства Европы.

Ну а вот те, кто будет представлен в России из остальных пяти конфедераций. От Азии — Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), Рюдзи Сато (Япония), Алиреза Фагани (Иран), Наваф Абдулла Шукралла (Бахрейн). От Африки — Мехди Абид Шареф (Алжир), Бакари Папа Гассама (Гамбия), Геад Гриша (Египет), Маланг Дьедиу (Сенегал), Джанни Сиказве (Замбия), Бамлак Тессема (Эфиопия). КОНКАКАФ — Хоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер и Джейр Марруфо (оба — США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама), Сисар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика). От Южной Америка — Хулио Баскуньян (Чили), Вильмар Рольдан (Колумбия), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандру Риччи (Бразилия). От Океании — Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Норберт Хауата (Гаити). Конечно же, не всех из них мы увидим на полях нашей страны за судейской работой, но на своих континентах эти рефери, вне всяких сомнений, пользуются уважением и считаются лидерами.

По персоналиям

Советские и российские арбитры впервые в лице кандидата технических наук москвича Николая Латышева были приглашены на чемпионат мира — 1958. Там он зарекомендовал себя с лучшей стороны и получил право реферировать финальный поединок мирового первенства 1962 года, в котором встречались сборные Бразилии и Чехословакии — 3:1. Этот матч он отсудил блестяще и был удостоен «Золотого свистка ФИФА». После возвращения из Чили 49-летний Латышев приехал судить встречу чемпионата СССР в Симферополь, где на Крымской студии телевидения дал почти часовое интервью, в котором поведал о всех нюансах чилийского чемпионата, а в заключение прославленный арбитр, культурнейший и приятный человек, показал телезрителям «Золотой свисток». Увы, ведь больше наши арбитры решающей части чемпионатов мира такой чести не удостаивались. Кроме легендарного Николая Гавриловича, матчи на чемпионатах мира реферировали в поле бакинец Тофик Бахрамов (1966, 1970), москвич Павел Казаков (1974), иванофранковец Мирослав Ступар (1982), москвичи Валерий Бутенко (1986) и Алексей Спирин (1990), питерец Николай Левников (1998), москвич Валентин Иванов (2006). Именно после того как двенадцать лет назад Валентин-младший, сын олимпийских чемпионов Мельбурна-1956 футболиста Валентина Иванова-старшего и гимнастки Лидии Ивановой, в своём третьем матче мирового первенства, в 1/8 финала, где встречались Голландия с Португалией, отважился показать футболистам шестнадцать жёлтых и четыре красные карточки, президент ФИФА Йозеф Блаттер решил, что россияне очень жёсткие парни, и их перестали приглашать к судейской деятельности на чемпионатах мира. И вот теперь табу снято. Хочется, верить, что Сергею Карасёву посчастливится судить, как у нас до сего времени говорят, по-латышевски!