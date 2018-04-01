Игра, которую мы теряем

Небольшое число команд даже не варится в собственном соку, а лишь тлеет в ожидании...

Прежде среди любимейших видов спорта на полуострове был волейбол, одинаково популярный среди мужчин и женщин почти во всех наших городах. А города в свою очередь имели отличную волейбольную базу на открытом воздухе, что привлекало к игре немало молодёжи, особенно на Южном берегу нашего замечательного края...

Победные времена

Автор этого материала хорошо помнит, как на волейбольные площадки «Спартака» и «Динамо» (были такие в те годы) в Симферополе собиралось столько любителей спорта, сколько сейчас не увидишь даже на самых крутых футбольных матчах Крымского футбольного союза. Но, увы, любимая в народе игра, ориентируясь на западные веяния, с открытых площадок перебазировалась под крышу дворцов спорта или спортзалов, которых даже сейчас можно пересчитать в Крыму по пальцам. И сразу же волейбол стал затухать в Алуште, Ялте, Феодосии, Керчи, и даже в Симферополе и Севастополе. И только благодаря энтузиастам продолжал существовать, причём, уступая многим соперникам в материальном обеспечении, получал право бороться за различные европейские кубки. И это в какой-то степени заставляло земляков равняться на лидеров.

Однако с возвращением крымчан в состав Российской Федерации, где игра по ряду параметров превосходила украинский уровень, волейбол пошел резко на спад, что зримо сказывается на чемпионате нашей республики. Впрочем, стараются внедриться в классный российский баскетбол через Студенческую лигу ВТБ (о ней наш еженедельник рассказывал в минувшем номере). К сожалению, таких фанатов, которые бы, невзирая на все трудности, продвигали волейбол на материк, у нас в Крыму пока не наблюдается. А коль так, то та небольшая группа команд даже не варится в собственном соку, а лишь тлеет в ожидании того, что кто-то протянет им руку помощи. И такое положение дел складывается не только у нас, но во многих регионах страны. Поэтому волейбол потерял свою популярность в центральной и южной части страны, уйдя за Урал, в сибирские и дальневосточные города, где созданы отличные возможности для популяризации этого олимпийского вида спорта.

Лидирует Казань

Создатели крымской конституции в своё время много провели консультаций с автораи главного документа Республики Татарстан. Но, по всей видимости, у них не хватило времени подробно вникнуть в построение действенной системы спорта, в которой Татарстан достиг зримых успехов, в том числе и в спортивных играх. Об этом свидетельствуют и подходящие к финишу первенства России 2017/18 года, в которых вероятными чемпионами в пятый раз подряд среди мужчин станет казанский «Зенит», а среди женщин отличатся их землячки из «Динамо». И это притом что первенство в Премьер-лиге у мужчин оспаривают 14 клубов, а у женщин — 10, что для такой страны, как Россия, явно маловато. Однако недостаток в соперниках компенсируется весомыми трудностями при выступлениях команд в первенстве.

Вначале они соревнуются в регулярном первенстве, где дважды встречаются, на своей площадке и в гостях, со всеми соперниками. Познакомьтесь с тем, как завершились эти турниры. У мужчин первенствовал казанский «Зенит», одержавший в 26 матчах 24 победы и дважды уступивший в гостях — «Белогорью» из Белгорода (2:3) и одноклубникам из Санкт-Петербурга (1:3). За ними места в итоговой табели о рангах заняли «Белогорье», «Динамо» (Москва), «Факел» (Нижний Уренгой), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Новосибирск), «Кузбасс» (Кемерово), НОВА (Самарская обл.), «Урал» (Уфа), «Газпром-Югра» (Сургут), «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор), «Енисей» (Красноярск), «Ярославич» (Ярославль), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). В женском первенстве страны в регулярной части чемпионата лучшими стали девушки из казанского «Динамо», в 18 поединках одержавшие 17 побед и уступившие лишь в Москве одноклубницам (1:3). Последующие места заняли «Динамо» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Уралочка — НТМК» (Свердловская обл.), «Заречье-Одинцово» (Московская обл.), «Протон» (Саратовская обл.), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Динамо-Метар» (Челябинск), «Динамо» (Краснодар).

По восемь лучших команд из каждого чемпионата продолжили в плей-офф сражение за медали до двух побед в парах, которые формировались по принципу: первый в регулярном чемпионате играет с восьмым, второй — с седьмым, третий — с шестым и четвёртый — с пятым. И если у женщин четвертьфинальные поединки не принесли сенсаций: казанское «Динамо» не без труда переиграло «Сахалин» — 2:1, то московское «Динамо» взяло верх с «Ленинградкой», «Енисей» с «Протоном», «Уралочка-НТМК» с «Заречьем-Одинцово» сыграли с одинаковым счётом: 2:0. С таким же сухим счётом динамовские клубы переиграли в полуфинале: волейболистки из Казани — «Уралочку», а москвички — «Енисей». И теперь в финале за титул чемпионок XXVII первенства России сойдутся в скором времени старые соперницы — динамовки Казани и Москвы.

Зато в мужском первенстве четвертьфинальные поединки принесли громкую неожиданность, когда кемеровский «Кузбасс» переиграл «Белогорье» (2:0). В остальных поединках лучшими были казанский «Зенит», заставивший в двух встречах капитулировать НОВА. Московское «Динамо» победило «Локомотив», а питерский «Зенит» — «Факел». Сегодня, когда выйдет в свет этот номер еженедельника, будут сыграны ответные матчи в полуфинале мужского чемпионата страны. Пока же казанский «Зенит» имеет в своём активе победу над «Кузбассом» — 3:0, а их питерские одноклубники — над московским «Динамо» — 3:2, но если первые добились победы на своей площадке, то вторые — в гостях, что немаловажно.

За успех в Лиге чемпионов

Главным призом на нашем континенте является розыгрыш Кубка Лиги чемпионов, за который ведут борьбу в «финале шестерых» те участники турнира, которым довелось пройти нелёгкие пути отбора. Россия в этом турнире на этот раз представлена тремя клубами как в мужском, так и в женском, турнирах. Увы, девушки из красноярского «Енисея» не смогли пройти болгарскую «Марицу» из Пловдива, а московское «Динамо», дошедшее до «раунда 12», в итоге заняло лишь третье место в полуфинальной шестёрке и в финал не прорвалось. Но в нём готовится сыграть казанское «Динамо», которое смогло в полуфинальной группе в шести поединках шесть раз отпраздновать успех.

А вот в мужском европейском финале выступят два российских клуба — казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив», который стартовал с третьего отборочного раунда в столь представительном турнире. В то же время московское «Динамо» не сумело пройти в групповом турнире не только польский клуб «Скре», но и своих земляков из Новосибирска.