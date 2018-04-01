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В поисках ханских садов или откуда у Бахчисарая его имя?

Ханский дворец в Бахчисарае — единственный в мире памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры, который находится под особой охраной и защитой государства, сохраняется и развивается как объект общемирового значения. Но он не просто уникален, он богат разнообразными тайнами. Даже само название города, где находится дворец, — Бахчисарай — переводится как «дворец-сад». Но где же, собственно, сады? Да, сегодня на территории дворцового комплекса немало зелёных насаждений, но прежде их было в разы больше. И в них была отражена особая философия. Чтобы разобраться в этих легендарных сведениях с помощью сотрудников Хансарая, мы отправились на поиски знаменитых ханских садов.

На Главном дворе

В наши дни посетители Ханского дворца вначале попадают на так называемый Главный двор дворца с тремя фонтанами, откуда уже направляются в разные части ансамбля, в зависимости от желания, интересов или ведомые экскурсоводами. Главный двор превращен в парковую зону и здесь растёт около 170 различных деревьев и кустарников. Но так было не всегда. Во времена Крымского ханства, да и гораздо позже, это место было огромной площадью, совершенно лишенной растительности, где находились только огромные солнечные часы. И озеленять его начали только в конце девятнадцатого столетия, завезя сюда несколько тысяч бричек грунта, в который высадили каштаны. А всё ландшафтное великолепие, укутывавшее дворец сплошным зелёным покрывалом, — многочисленные деревья, цветники, виноградники, журчащие средь них фонтаны, — из-за которого комплекс и был назван Дворец-сад, находилось в разных местах вокруг Главной площади. С этой площади мы, с помощью главного архитектора Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Рустема Умерова, и начнём поиск легендарных ханских садов.

«Когда я пришел сюда работать, то сразу сделал анализ растительности: что сейчас произрастает и как здесь было раньше. И сделал план текущих и перспективных работ по насаждениям Ханского дворца, — рассказывает Рустем Умеров. — Ведь сады были едва ли не главной особенностью старого дворца, его душой. И для понимания самой сути Хансарая нужно понимать: как, где, что и зачем росло».

План Тромбаро и Верхний сад

Одним из интереснейших документов о местах произрастания зеленых насаждений на территории дворцового комплекса в Бахчисарае является «Топографический план дворца таврических ханов...» итальянского архитектора Джакомо Тромбаро, сделанный им в 1787 году (кстати, в России Тромбаро стал известен как один из авторов дворцово-паркового ансамбля «Усадьба Архангельское» в Московской области, этот ансамбль признан особо ценным объектом культурного наследия народов РФ). Архитектор запечатлел все имевшиеся в наличии на тот момент деревья, кустарники, цветники и газоны. Также в местной библиотеке и архиве имеются материалы, описывающие растительность Ханского дворца того времени, которые показывают, что для озеленения дворца фруктовыми садами, чаирами и декоративными клумбами максимально использовались местные географические и природно-климатические факторы.

Итак, из архивных документов известно, что самую большую площадь в тогдашнем дворцовом комплексе занимал так называемый Верхний сад, который был доступен для всех. Он замыкал дворец с юга и регулярной посадкой фруктовых деревьев на трех террасах и еще выше четвертой — виноградной подчеркивал, обрамлял зеленью Главный двор. А между деревьями, согласно плану Тромбаро, цвели фиалки. «Располагаясь на склоне, фруктовые деревья поддерживали регулирование микроклимата ханской резиденции в жаркие летние дни: понижая температуру за счёт испарения влаги через листву, охлажденный воздух опускался вниз, способствуя аэрации», — говорит главный архитектор дворца.

Интересен и выбор деревьев. Внизу — абрикосы и персики, на среднем уровне — черешня, яблоки, затем — груши... Все растения плодоносящие, от них есть практическая польза. И в этом принципиальная разница с устройством садов западной культуры, где растения в первую очередь выполняют эстетическую функцию. Здесь же, кроме того, что красиво, ещё и вкусно. И это — олицетворение мусульманского рая, где есть Вечные сады, в которых текут реки (их символизируют фонтаны), а на деревьях — разные плоды, которые и вкушает праведник, оказавшийся в таком месте. Плюс этот сад ещё и цветёт красиво и долго: сначала расцветают персики, потом черешни и так далее... До полутора месяцев непрерывного цветения и благоухания.

Но, увы, ничто не вечно под Солнцем. Жизнь, время вносят свои коррективы, нравится нам это или нет. Этот ханский сад год за годом, десятилетие за десятилетием постепенно приходил в упадок, пока не исчез совсем. Хотя в старых документах есть упоминания, что еще в XIX веке здесь можно было видеть остатки былой роскоши, в частности, груши, которые давали удивительные плоды. А с середины прошлого века старые садовые террасы дворца оказались заняты воинскими захоронениями. На второй и третьей террасах расположили монументы, госпитальное кладбище, а также могилы воинов Советской армии, погибших при освобождении Крыма в 1944 году.

Хан-чаир

Следующий по размеру сад дворца — так называемый Хан-чаир. Обрамляя дворец также с юга на склоне, рядом с Верхним садом, он давал ощущение ухоженного райского уголка. Но здесь была заложена уже другая философия. Все тропинки идут снизу вверх и причудливо петляют, но все сходятся на вершине участка, на смотровой площадке. Кустарникам, растущим вдоль тропинок, придавалась шарообразная форма, они образно напоминали бусины таспих (чётки), и люди, поднимаясь выше и выше по тропинкам, любуясь, как будто отсчитывали их. «Чётки, лежащие на твоем пути, отсчитывают твои благодеяния, которые ты сделал или сделаешь, и ты, выбрав тропу, идешь к цели своей жизни, а приходя к обзорной площадке, любуешься пройденным путем», — объясняет Рустем Умеров.

Это был, по сути, некий рукотворный лес, где даже животные водились. В подписи на плане Тромбаро это место названо «лесным садом», где живут зайцы и «ягнята» — возможно, речь идёт о косулях, ведь сведения о прирученных косулях при Ханском дворе встречаются в некоторых исторических источниках.

Хан-чаир начал исчезать ещё в начале XIX века. Во всяком случае сохранились архивные документы того времени, на которых Верхний сад обозначен, существует, а чаира уже нет. Сейчас эта территория находится под частными домовладениями — рядовая городская застройка.

Персидский принцип

Третий сад, с которым мы знакомимся, называется Персидский сад с руинами застройки (гарем). Это была гаремная, закрытая от посторонних глаз часть дворцового комплекса. Здесь — географический центр Ханского дворца и территория Персидского сада сохранилась до наших дней, окружённая высокими стенами. Из генеральных планов Джакомо Тромбаро и Вильяма Гесте (русский архитектор и инженер шотландского происхождения) известно, что объекты этого двора во второй половине XVIII в. были спланированы так: центр отведен под садово-парковую растительность с фонтанами и каналами, а здания — по углам. По всей видимости, это была одна из красивейших частей дворца.

Но почему сад именно Персидский? В Средневековье, в местностях, где преимущественно исповедовался ислам, в парковой архитектуре популярно было использовать принцип так называемого персидского благоустройства. Цветники создавались так, чтобы соблюдалось непрерывное цветение — одни растения отцветают, на смену им распускаются другие (так же, как был обустроен Верхний сад, о котором мы рассказывали). Такой принцип декоративного устройства цветников получил название «ковровый» по аналогии с персидскими коврами с богатым растительным орнаментом. А для того чтобы всё это великолепие можно было охватить взглядом, возводились башни, на которых устраивались смотровые площадки. И такой объект здесь есть — так называемая Соколиная башня, пятнадцатиметровая, и поныне возвышающаяся в углу двора. Она предназначалась именно для обозрения, а не для содержания птиц.

В своих мемуарах французский граф де Сегюр, в 1787 году сопровождавший в Бахчисарай императрицу Екатерину II, упоминая Персидский сад, говорит о розах, лавре, жасминовых, гранатовых и апельсиновых деревьях.

Кстати, там и сегодня есть растения, которые традиционно высаживали в Персидском саду. Например, сантолина разных видов. Тронешь её — и аромат появляется. Завсегдатаями сада были и более привычные нам тюльпаны и нарциссы. Ну и, конечно, разные розы — главное украшение. Не исключено, что Александр Пушкин тут и сорвал розы, которые возложил на знаменитый Фонтан слёз.

Сохранённое наследие

Из всех садов Хансарая в настоящий момент наиболее близок к своему первоначальному виду Бассейный сад с руинами застройки и каскадным фонтаном. И по расположению малых архитектурных форм, и по подбору насаждений — и прежде, и теперь тут царствуют виноградники. В архивных документах есть упоминания, что встречи ханов с высшей знатью государства проводились не только в залах аудиенций, но и в садах. В частности, в «Истории Сахиба Герай-хана» есть описания таких встреч: хан принимает знатных гостей в саду, сидя на троне в павильоне, внутри которого в бассейне бьет фонтан. Правитель раздает своим соратникам ценные дары, слуги разносят чаши, а музыканты играют для собравшихся. Так что, возможно, и в Бассейном саду имели место подобные встречи.

Также примечательно, в стиле прежнего Дворца-сада, выглядит сейчас и так называемый Посольский дворик. Прежде здесь, в райских кущах, послы ожидали, когда их примет хан. Сегодня в Посольском дворике разбит сад, засаженный туями, софорой японской, павловнией войлочной и другими менее ценными древесными породами.

Дополнительный акцент

Примечательно, что орнаментальные украшения Ханского дворца в Бахчисарае практически полностью выдержаны в «растительной» тематике. Во-первых, ислам запрещает изображение людей и животных. Во-вторых, таким образом дополнительно подчёркивалась главная идея архитектурного комплекса как Дворца-сада.

Город-сад и пушкинские розы

Сейчас символ Бахчисарая как города-сада запечатлён в центре современного городского герба в виде двух пушкинских роз — красной и жёлтой, которые поэт, посетивший Ханский дворец в 1820 году, оставил в чаше знаменитого Фонтана слёз.

Дмитрий СМИРНОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 474 от 6 апреля 2018 года

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Просмотров: 376 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:08

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