Разговор по душам

Забыть о собственном предназначении женщинам помогли мужчины

Соцопросы показали, что российские мужчины ценят в женщинах, прежде всего, внешность (37%), затем — доброту и отзывчивость по отношению к ним, мужчинам (24%). Ум, интеллект, и образованность оказались менее востребованными — их считают приоритетными 14% респондентов. 1% превыше всего ценит отсутствие вредных привычек. О духовности в ходе диалога с социологами не вспомнил никто.

Ответный демарш

Мужчины не хотят заглядывать женщинам в душу. В ответ женщине не хотят... мужчин. Не так давно исследователи социологического центра Mintel провели соответствующий опрос. И были шокированы его результатами. Среди опрошенных женщин 61% не имеют и, более того, не пытаются найти постоянного спутника жизни. Мол, наличие мужа предполагает слишком большого физического, а, главное, эмоционального труда (под эмоциональным трудом в данном случае подразумевается разрешение конфликтных ситуаций и споров). Эксперты объясняют данную тенденцию тем, что, начиная с 50-х годов прошлого столетия, брак постепенно стал терять для женщины свою привлекательность, поскольку она получила возможность самоутверждаться в обществе и «испытывать приключения», в то время, как мужчины эти возможности год за годом утрачивают, становясь все более и более инфантильными и ведомыми.

Сожаления об утраченном

Стоило экспертам обратить взор на поведенческие особенности мужчин в современном обществе, тут же всплыло понятие «духовность». Вернее полное отсутствие таковой даже там, где к ней стремятся, казалось бы, всеми силами и способами. И тут эксперты позволили себе тяжело и с сожалением вздохнуть. И признать: в то время, как женщины все больше перепрограммируются на внешние взаимодействия с социумом и отвоевание в нем главенствующих позиций, мужчины думают лишь о своем маленьком мирке и ставят между заботой о нем и духовностью жирный знак «равно». Вот тут то и кроется главная загвоздка, мешающая успешному межполовому и гендерному общению. Проблема кроется в том, что для мужчины его маленький мирок — это он сам, тогда как для женщины изначально ее мирком была семья, то бишь муж, дети, дом и только затем ее собственное эго.

Итак, по мнению экспертов, духовность мужчины должна проявляться в том, что он:

- правильно расставляет жизненные приоритеты и берет на себя ответственность за семью, близких, свое дело;

- не распыляется, выбрав один главный вектор своего развития;

- развивается через конкретную деятельность в тесном взаимодействии с социумом;

- делает, что должно и выполняет обещания (в народной интерпретации «мужик сказал — мужик сделал»);

- верен своим принципам и верит в них;

- решает возникшие проблемы самостоятельно, справляется как может, проявляя при этом силу духа и стойкость;

- не ищет одобрения своим действиям у окружающих.

Иными словами, присущий мужчинам эгоцентризм — это осознание собственной уникальности, бережное отношение к собственным достоинствам. В чем все это должно проявляться? В выборе путей взаимодействия с социумом, поиске своего места в нем, влиянии на пути развития социума в целом и вера, что личностные качества индивидуума способны повлиять на развитие человечества в целом (да, киношные штампы о спасителях мира не врут, сценаристы лишь немного преувеличивают).

Но все это в идеале. Что же происходит на самом деле? Большинство мужчин действительно в полной мере осознали собственную уникальность и необходимость бережного отношения к себе. И зациклились на этом осознании. Они не хотят влиять на социум. Даже в своей семье они не хотят ни на кого влиять. Свои полномочия, ответственность и обязанности они предпочитают делегировать близким и знакомым женщинам, убежденные, что раз те так долго добивались равноправия, то сделают все, как должно. Пример ну очень духовного современного мужчины — это хипстер с девизом «мое богатство внутри меня».

Ненужный балласт?

Справедливости ради стоит отметить, что таких, излишне зациклившихся на себе мужчин осуждают даже адепты различных духовных практик. Мол, все бессмысленно, когда, усовершенствовав себя, не пытаешься усовершенствовать мир. Правда, вспомнив, наконец о женщинах, тут же оговариваются, что их миссия в том, чтобы помогать мужчинам духовно развиваться. «Не соперничество, не лидерство, а понимание того, куда ведет мужчина». А понимания нет, потому как все внимание женщин сосредоточено на том, чтобы разобраться с делегированными им мужчинами полномочиями.

Прискорбно, но вера в мужской ум сегодня утрачивается даже быстрее, чем вера в бога. Только 36% российских женщин хотели бы сосуществовать рядом с умным партнером. А в утешение представителям сильного пола можно сказать только одно: их сексуальность ценится женщинами еще ниже, чем ум, она нужна лишь 17% россиянок.