Лучшая роль Александры Перегонец. Часть вторая

Когда начинается война, люди перестают делиться по социальному статусу и профессиональной принадлежности. В это нелегкое время их разделяет только будущее, которое они желают своей стране и своим потомкам. Александра Перегонец, сыгравшая не на сцене, а в реальности роль в грандиозной постановке «Освобождение Крыма» была уверена, что свобода выбора станет для потомков не пустым звуком.

Нелюди вселенского масштаба

Казалось, ее актерская карьера будет безоблачной. Александра Федоровна, не покидая театральных подмостков и не забывая о гастрольных турах, пережила революцию и Гражданскую войну. В конце 1920 года провела свой первый бенефис в Тифлисе. Ее очарование и редкий дар гипнотизировать зрителя никого не оставляли равнодушным. За всех высказался театральный критик С. Абашидзе: «На старости лет, когда вы вспомните весну своей жизни, её блеск и сладость, вам представляется существо, полное грации. Имя этой весны и радости — Александра Перегонец...»

У самой Перегонец старости не случилось. Случилась смерть. Но в самый первый раз, как и положено актрисе, она умерла не по-настоящему...

В 1924 году из эмиграции в Россию вернулся знаменитый Яков Протазанов. Великий режиссер решил снять вольную экранизацию романа Алексея Толстого «Аэлита». С высоты лет, в 1981 году, международные критики (Frederik Pohl, Frederik Pohl IV. Science Fiction: Studies in Film. — Ace Books) напишут об этой киноленте: «„Аэлита“, при всех её недочётах, является одним из лучших научно-фантастических фильмов эпохи немого кино. Лишь полвека спустя (с появлением „Соляриса“) советское кино смогло предложить нечто столь же впечатляющее».

В «лучшей научно-фантастической киноленте эпохи немого кино» Александра Перегонец блестяще воплотила роль фрейлины королевы Марса Аэлиты по имени Ихошка. По какому-то мистическому стечению обстоятельств Ихошка погибает от рук марсианских фашиствующих элементов. Спустя чуть менее двух десятков лет сама Перегонец погибнет от рук других нелюдей космического масштаба, и об этом тоже снимут фильм («Они были актерами», 1981 год, режиссер Георгий Натансон, в роли Александры Перегонец Зинаида Кириенко).

Любовь всей жизни

Работая в Казани, в коллективе, руководимом Шлуглейтом, она встретила свою большую любовь — Анатолия Добкевича. Он был родом из Москвы, из «бывших», получил прекрасное образование в филармоническом училище, прошел солдатом бойню Первой мировой...Вместе в 1931 году они прибыли в Крым. Знакомство с полуостровом разделило их всепоглощающую любовь на три части, они отдали сердце этой земле, а следом и жизнь...

Жизнь шла своим чередом. Александру Перегонец и Анатолия Добкевича удостоили почётных званий «Заслуженный артист Крымской АССР» (в некоторых источниках «Заслуженный артист РСФСР». — Ред.). Но завтра была война...

6 июля 1941 года на общегородском митинге интеллигенции в помещении Крымгосдрамтеатра Добкевич выступил с речью. Его слова воспроизвела в своей книге «Александра Перегонец» С. Г. Ландау. Добкевич говорил: «Все мы знаем, что такое фашизм и те чудовищные разрушения и злодеяния, которые несет озверелый враг. Эти дни сделали нас участниками всемирно-исторических событий. Они накладывают на нас огромную ответственность... Мы готовы в любой момент все наши силы, а если понадобится, и жизнь отдать, сражаясь за Родину!» И, как показали дальнейшие события, это были не просто слова...

Пока же до победы было мучительно далеко. 28 октября фронт со стороны Перекопа был прорван, Крым отрезан от Большой земли. 2 ноября немецкие войска вошли в Симферополь.

Перед актерами встала дилемма: несмотря ни на что оставаться на нейтральных позициях, служа любимой Мельпомене, или пожертвовать всем во имя другой любви, любви к оскверненной фашистами Родине? Ответить на этот вопрос должен был каждый, ответить так, как требовали того сердце и совесть.

Тяжкий крест правильного выбора

В декабре 1941 года по доносу актёра по фамилии Фрике был арестован и через неделю расстрелян актёр и режиссёр, заслуженный артист РСФСР Яков Смоленский, в постановках театра исполнявший роль Ленина.

Вслед за Смоленским свой выбор сделал и муж Александры Перегонец, Анатолий Добкевич. На предложение оккупационных властей стать главой их Симферополя Добкевич ответил решительным отказом. И принял мученическую смерть.

А что же Александра Федоровна? Она совместно с художником театра Николаем Барышевым начала организацию студии для подготовки актеров. «Смерть любимого мужа ее сломала, и она стала работать на оккупантов», — подумали многие. «Предательница», — без обиняков беззвучно шептали ей вслед другие. Немцы тоже поверили, что она не будет мстить за смерть мужа, что она покорилась, что она слишком женщина, чтобы сражаться за Родину. Как же они ошибались! Но у них были причины верить ей — Перегонец была на редкость убедительна, она играла свою лучшую роль...

В апреле 1942 года немецким подкомитетом по делам искусств при городской управе был издан приказ, обязывающий всех артистов немедленно зарегистрироваться и приступить к работе. И 15 мая 1942 года приказ был выполнен, театр открыл двери. И, что интересно, за все время оккупации не было поставлено ни одной антисоветской пьесы — репертуар выбирали нейтральный и по принципу задействовать в работе как можно больше студийцев, молодых ребят, которых, не придумай Барышев с Перегонец эту студию, уже давно угнали бы в Германию. И, кстати, именно в этой студии удалось легализоваться советской радистке Татьяне Овсюг.

Однако не только театральная студия была бомбой замедленного действия в фашистском тылу. В оккупированном Симферополе действовала подпольная группа «Сокол», в которую входили многие актеры театра. Деятельность этой группы была по большей части пропагандистской (распространение листовок, отправление разведданных и теплой одежды представителям народного ополчения и т. д.) Имеются сведения, что группа «Сокол» могла сделать еще больше, много больше. Мол, они собирались уничтожить самого фюрера. Якобы Адольф Гитлер собирался посетить открытие Крымского моста, а заодно и побывать на премьере в Симферопольском театре. Там-то Гитлер и должен был взлететь на воздух. Об уникальной диверсионной операции «Премьера», кстати, уже снят документальный фильм. Речь идет о той самой премьере, после которой не стало Александры Перегонец.

Их предали незадолго до освобождения Симферополя. Кто-то, чье черное имя так и не удалось вычислить, стал сдавать подпольщиков оккупантам одного за другим. Аресты начались 10 марта. Тогда был арестован Урадов, один из руководителей симферопольского подполья, чуть позднее другие члены группы «Сокол».

Александра Перегонец не дожила до освобождения Симферополя совсем чуть-чуть. Ее расстреляли в Дубках, возле железнодорожной ветки 10 апреля 1944 года...