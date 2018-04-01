Время — вандал?

Несколько дней назад феодосийские власти сообщили: зафиксирован факт вандализма в отношении местного мемориала «Вечный огонь», где неустановленные лица якобы разобрали часть плиточного покрытия постамента. Об этом, в частности, сообщил глава горадминистрации Сергей Фомич. «Со стелы «Вечный огонь» какие-то мародеры снимают плитку. Впереди 9 Мая, а памятник потихоньку разносят по домам», – констатировал он.

Также руководство города дало распоряжение изыскать возможность в короткие сроки восстановить плиточное покрытие мемориала. Занялись этим и рядовые горожане. Инициативные феодосийцы даже создали рабочую группу, чтобы самостоятельно восстановить монумент. Казалось бы — яркая картина бытового антипатриотизма в Феодосии и устранения его последствий местной властью и неравнодушными горожанами. Но нет.

Буквально на следующий день после сообщения о вандализме сотрудники Министерства внутренних дел в Крыму провели соответствующую проверку. И никаких следов преднамеренного демонтажа отделочной плитки не нашли. Дескать, внешний вид памятника явно говорит о разрушении под воздействием времени и осадков. «Ограждение мемориала имеет следы длительного воздействия атмосферы, что позволяет сделать вывод об отсутствии плит в течение длительного периода», – сообщили в МВД. И, в связи с отсутствием признаков правонарушения не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и привлечения каких бы то ни было лиц к ответственности.

Вандалом стало, получается, само время… Но следить-то чиновники должны были? А теперь кажется, что городские власти, зная о состоянии памятника и о том, что придётся скоро отвечать за его безобразное состояние, просто решили в преддверии Дня Победы, как говорится, ударить в колокола, свалив вину на неких вандалов...