Непобедимая гидра

Власти в очередной раз объявили войну симферопольским самостроям

Незаметно для себя республиканские власти за последние четыре года успели обрасти множеством традиций. Одна из них — каждую весну обещать разобраться с самостроями. Надо отдать должное крымскому правительству, определённые победы на этом фронте есть. Но учитывая, что речь идёт о тысячах объектов самовольного строительства, разбросанных по всему полуострову, достигнутые успехи кажутся, мягко говоря, скромными.

Очередь на снос

Итак, новая весна и новые посулы. Специальная правительственная комиссия рассмотрела вопрос о сносе в Симферополе 106 нестационарных объектов (металлических гаражей, парковочных блокираторов, металлических столбиков, ограждающих несанкционированные «паркоместа») и 32 нестационарных ТО (павильонов, палаток, ларьков), которые размещены без согласования с муниципалитетом. Заключение таково: под снос пойдут десятки объектов. Каких именно — пока не анонсируют. Но, честно говоря, бульдозерам в столице есть где разгуляться.

К стеклянной громадине кафе Merry-Berrу, очень смело построенной прямо посреди тротуара на улице Горького, уже все привыкли. И вроде как в порядке вещей то, что заведение нарушает градостроительные нормы, запрещающие загромождение пешеходных зон. Кстати, в своё время участок выделялся под оборудование летней площадки и предполагались временные сооружения, а не капитальный самострой с фундаментом.

С кафе в крымской столице вообще какая-то беда. Они неизбежно появляются либо в зелёных зонах, либо в исторической части города — прямо посреди тротуара. Короче, обязательно занимают территорию, отведённую под благоустройство. Ещё одна фишка симферопольских предпринимателей — открывать магазины в остановочных павильонах. Таких объектов торговли по городу сейчас уже не перечесть. Причём, как правило, сама остановка не оборудована ни скамейками, ни урнами, ни освещением. Зато магазин.

Отдельная история — городские парки и скверы. Пожалуй, ни одна мало-мальски вместительная зона отдыха не осталась свободной от коммерческих объектов. В лучшем случае это очередное кафе-стекляшка. В худшем — шашлычная с подворьем. Такие есть и в Гагаринском парке, и в парке имени Тренёва.

Конфликт интересов

Самой яркой и эффектной победой над самостроями прошлого года, бесспорно, стал снос шалманов на площади перед Центральным рынком. Власти решительно преодолели сопротивление предпринимателей, в своё время без всякого разрешения расположивших торговые объекты на «проходном» участке. Более того, на месте образовавшихся руин вскоре возник живописный скверик, который сейчас всем очень по душе. К слову, даже тем, кто прежде горой стоял за существование зловонного «шанхая».

Но в целом прошлый год в плане борьбы с самостроями был так себе: по всему полуострову полегло всего 53 объекта самовольного строительства.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«Работа по ликвидации самостроев идёт медленно. В основном это связано с нежеланием конкретных должностных лиц вести эту работу. Власти понимают: ликвидация самостроев задевает интересы людей. Однако многие разрешения на строительство, выданные при Украине, — это результат реализации коррупционных схем. Мы стараемся, чтобы решения, связанные со сносом незаконных построек, не касались уже введённого в эксплуатацию жилого фонда. А если избежать сноса невозможно, собственник должен получить компенсацию. Для тех, кто добровольно разобрал свою постройку, законом предусмотрена возможность без конкурса получить земельный участок. Я уверен, что Крым будет полностью зачищен от самостроев».

Хотя уже два года назад республиканским парламентом были приняты специальные нормы, в рамках которых администрации муниципалитетов получили право сносить самострои без специального решения суда. В прошлом году правительство республики ввело увеличение арендной платы за землю в прибрежной зоне, чтобы таким образом сделать существование шалманов менее выгодным для их обладателей. Увы, ощутимых результатов всё это пока не дало.

Бессмертный «Куб»

Отдельно следует сказать о знаменитом торговом центре «Куб», расположенном на площади имени Куйбышева. Здесь разместились несколько десятков магазинов, всевозможные салоны и тренажёрный зал. Вот уже третий год здание обещают сровнять с землёй, и всё никак. Отсрочка сноса откровенно безвкусного сооружения, торчащего посреди некогда уютной площади, регулярно откладывается в связи с тем, что дело погрязло в судебных разбирательствах. Хотя с октября прошлого года решением Совета министров РК торговый центр был признан самостроем, а значит, подлежит демонтажу.

И вот ситуация вроде бы сдвинулась с мёртвой точки: арендаторы помещений в скандальном «Кубе» дали понять, что готовы самостоятельно демонтировать здание. По словам главы горадминистрации Игоря Лукашёва, со всеми предпринимателями был подписан меморандум. В качестве альтернативы муниципальные власти собирались выделить арендаторам участки без конкурсной процедуры. Но тут владельцы торговых помещений дали задний ход.

Сергей Аксёнов:

«Арендаторы, как всегда, врут — обычная история. Они говорят о добровольном сносе, а на деле тянут время. К сожалению, слово „порядочность“ к этим людям применить невозможно. Я уже предупредил: если в ближайшее время не подпишут очередное мировое соглашение, будет принято решение о сносе силовым методом, как это было на Центральном рынке. Ни одного документа на торговый центр у так называемых собственников практически нет. Арендаторы разместились на площади перед Куйбышевским рынком — это удобно и компактно. Конечно, никому не хочется уходить. Хотели по-хорошему решить вопрос, но, к сожалению, доброту принимают за слабость. Мы их поборем, даже не сомневайтесь. Вся площадь перед Куйбышевским рынком будет зачищена».

На прошлой неделе власти вроде как действительно перешли к решительным действиям: «Куб» отключили от электросетей. Правда это не смогло остановить коммерческую деятельность в стенах самостроя, и сейчас торговый центр безмятежно продолжает свою работу. А горожанам остаётся лишь надеяться на очередное волевое решение правительства, подобное тому, что год назад освободило от шалманов площадь у Центрального рынка. Тем временем СМИ опубликовали заявление собственников здания о том, что сносить торговый центр собственноручно они не намерены. В крайнем случае готовы пойти на уступки властям. Например, изменить облик здания и облагородить прилегающую территорию. Так что, неровен час, мирный договор всё же будет заключён, и «Куб» останется с нами надолго.

Кстати, несмотря на то, что данное сооружение не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности, некоторые горожане не против его оставить. В основном с целью сохранить рабочие места тем, кто ведёт в здании коммерческую деятельность. Но если люди устроили своё рабочее место в незаконно возведённой постройке, разве они не должны были изначально готовиться к перспективе её сноса?