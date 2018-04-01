Пять смертей на переезде

Как повлияет трагедия в Красноперекопском районе на автодорожное сообщение между Крымом и Украиной?

В минувшее воскресное утро в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter, следовавшего из Севастополя в Армянск, и электрички Армянск — Джанкой на нерегулируемом железнодорожном переезде в Красноперекопском районе погибли пять человек. Еще семеро получили травмы различной степени тяжести (двое из них попали в реанимацию). Все — пассажиры «Мерседеса» и его водитель. Поезд же с рельсов не сошел, его пассажиры не пострадали. Трагедия стала поводом для серьёзных проверок, уголовного дела и множества вопросов...

Сразу — проверки, дела

Реакция республиканских властей была адекватной и быстрой. Глава Крыма Сергей Аксёнов сразу выразил соболезнования семьям погибших, а в пресс-службе Совмина РК сообщили, что с целью выяснения причин происшествия создана рабочая группа, которую возглавил вице-премьер Игорь Михайличенко.

Занялись выяснением обстоятельств трагедии и в МВД, и в Следкоме. В частности, по поводу состояния железнодорожного переезда. В пресс-службе МВД по Крыму оперативно сообщили, что переезд оснащен световой и звуковой сигнализацией, которая находится в рабочем состоянии. А Следком возбудил уголовное дело по факту гибели людей. «Управление по расследованию особо важных дел (крымское следуправление) возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту смерти пяти человек в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса», — сообщили в ведомстве.

Проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением электропоезда с микроавтобусом и крымская транспортная прокуратура. «Крымским следственным отделом на транспорте ГСУ по Республике Крым начата процессуальная проверка по факту наличия либо отсутствия в действиях железнодорожных служб признаков преступления. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Устал или не рассчитал...

Окончательного вердикта правоохранителей и специалистов по поводу причин трагедии на момент отправки этого номера «КТ» в печать ещё не появилось. Но есть предварительные данные. Плюс рассказы выживших очевидцев этой трагедии. Якобы водитель мог быть уставшим после ночной поездки, невнимательным. Или не рассчитал маневр. Очевидцы говорят, что указывали водителю на приближение поезда, но, увы... И это же надо было такому случиться — там же электрички всего дважды в сутки ходят. Одна утром, одна вечером... Под утренний пригородный поезд № 6770 сообщением Джанкой — Армянск микроавтобус и попал.

Определили вроде как и организатора перевозки. Его личность пока не разглашается, но, по предварительным сведениям, известно, что перевозки были организованы нелегально. А среди погибших есть и жители Украины. Во всяком случае, как сообщается, родственники двоих украинцев, погибших при столкновении микроавтобуса с поездом в Красноперекопском районе, приедут в Крым на опознание тел. В частности, об этом на заседании рабочей группы при Совмине сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Крыму Сергей Садаклиев. «Опознаны тела троих погибших — это жители Крыма, два ждут опознания — это люди с Украины, они по временной прописке жили в Армянске. Родственники оповещены, они выдвинулись сюда», — сообщил Садаклиев.

Кстати, информация, поступившая сразу после трагедии, о гибели ребенка не подтвердилась. А из семерых, пострадавших при столкновении микроавтобуса с электричкой, в настоящее время двое находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, один — в среднем. За их здоровье борются лучшие медики республики. И якобы среди этих пострадавших тоже есть граждане Украины.

Как ездить дальше?

Вместе с этим граждане задаются вопросом: как повлияет трагедия в Красноперекопском районе на поездки из Крыма на Украину и обратно? Ведь, если ситуацию разложить, как говорится, по полочкам — вопросов и проблем возникнет выше крыши.

Например. Если подтверждается, что перевозку, в результате которой массово погибли и пострадали люди, организовали незаконно-нелегально, то это дело надо брать под жесткий контроль и нелегалов наказать и искоренить. Правильно? Но в Крыму многие стены, заборы и столбы обклеены объявлениями типа: «Перевозки Киев — Днепр»... — из этой же когорты и разбившийся микроавтобус «Мерседес», хоть и ехал в этот раз только до Армянска. И есть большое подозрение, что практически все такие услуги оказывают нелегально. А альтернатива — ехать на рейсовом автобусе, — очевидно слабая. Конечно, гораздо удобнее сразу договориться и ехать с относительным комфортом. Иначе, не было бы такого огромного спроса у людей на услуги нелегалов. К тому же до сих пор власти в упор не замечали всего этого. Ну объявления. Ну ездят. К тому же, если говорить об этом, то в разговоре неизбежно возникнет политика.

Нужно признать — пользуются этим, с позволения сказать, сервисом тысячи крымчан, если не десятки тысяч. У очень многих родственники на Украине, многим нужно бывать там часто, и через Ростов не наездишься...

И если бы не трагедия в Красноперекопском районе, так бы всё и оставалось. А теперь интрига: насколько сильно зачистят перевозчиков-нелегалов? И что предложат взамен?