В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... работать некому Не пожелавший представиться житель крымской столицы сетует: «Симферополь. 8-я поликлиника. Впервые за три года посетили поликлинику, нужно было сделать флюорографию». Из разговоров в поликлинике стало понятно: в регистратуре все работники уволились в связи с низкой зарплатой (8 тыс. руб.), поэтому карточки выдают пробегающие мимо медсестры. Гражданин продолжает: «У терапевта получили направление на ФГ. Несмотря на то что кабинет ФГ должен работать с 9:00, в 9:40 никого не было. Когда обратились с вопросом к заведующей поликлиникой, будет ли работать кабинет, она позвонила кому-то и ей сказали... (отрицательно ответили. – Ред.). В итоге опоздали на работу и на флюорографию так и не попали. Я, конечно, понимаю, что при таких зарплатах нет особого желания напрягаться, но не до такой же степени!» Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 475 от 13 апреля 2018 года

Фома СЛУХАЧЁВ Еще статьи: Говорят, что... бесплатная медицина — фикция Говорят, что... городские службы вредят друг другу Говорят, что... грязь и ныне там Говорят, что... детский лагерь забаррикадировали мусором Говорят, что... сделать флюорографию — проблемно и дорого