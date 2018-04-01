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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на автостанции очереди и нервотрёпка

Не назвавший себя житель Симферопольского района не делает секрета из того, что многие жители окрестных сел ездят на работу в город, и признается, что устал от постоянного «аншлага» на столичной автостанции: «А/с «Западная». Работает одна касса, в то время как большой поток людей стремится попасть домой. Ужасные очереди, иногда не успеваешь взять билет до дома, так как приходится стоять по минут двадцать, а то и полчаса».

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 475 от 13 апреля 2018 года
Фома СЛУХАЧЁВ

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Просмотров: 140 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:24

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