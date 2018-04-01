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Говорят, что... поклонный крест спилили Крымчане, побывавшие на плато горы Чатырдаг на пасхальный праздник, сообщают в соцсетях о том, что здесь неизвестные уничтожили православный поклонный крест, установленный 9 мая 2010 года, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. «На вершине горы Чатырдаг спилили болгаркой православный крест. Это ужас – в мирное-то время!», – написал в ВК подписчик группы «Инцидент весь Крым, Симферополь и Севастополь». Пользователи выдвинули четыре основные версии произошедшего: крест спилили враги русского Крыма, крест спилили враги христианства вообще и православия в частности, крест спилили провокаторы, чтобы подогреть межнациональную рознь на полуострове, крест спилили, чтобы сдать на металлолом… Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 475 от 13 апреля 2018 года

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