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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... пляж превратился в помойку

Говорят, что севастопольский пляж «Омега» медленно, но верно превращается в жуткую помойку. Горожане уверяют, что мусор с пляжа никто не вывозит, и стоило только установиться теплой погоде, как горы отходов стали издавать отвратительные запахи. Всего в 10 метрах от пляжа свалка из огромных куч водорослей и не только, которые собирают на пляже и складируют прямо там. А вокруг идет стройка, высокие заборы, грязь, битое стекло, бутылки. «Зато прямо на пляже продают апартаменты по «сто миллионов тысяч» за метр! С видом на «красоту», которая гниет, воняет, собирает мух!» – возмущаются местные. По их мнению, рядом можно снимать фильм ужасов без спецдекораций. Люди вопрошают: «Кто-нибудь наведет порядок в этой клоаке?» Или в субботнике по очистке территории придется принимать участие «дорогим туристам», которых сюда так рьяно зазывают?

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 475 от 13 апреля 2018 года
Фома СЛУХАЧЁВ

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Просмотров: 56 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:27

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