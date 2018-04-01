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Говорят, что... пляж превратился в помойку Говорят, что севастопольский пляж «Омега» медленно, но верно превращается в жуткую помойку. Горожане уверяют, что мусор с пляжа никто не вывозит, и стоило только установиться теплой погоде, как горы отходов стали издавать отвратительные запахи. Всего в 10 метрах от пляжа свалка из огромных куч водорослей и не только, которые собирают на пляже и складируют прямо там. А вокруг идет стройка, высокие заборы, грязь, битое стекло, бутылки. «Зато прямо на пляже продают апартаменты по «сто миллионов тысяч» за метр! С видом на «красоту», которая гниет, воняет, собирает мух!» – возмущаются местные. По их мнению, рядом можно снимать фильм ужасов без спецдекораций. Люди вопрошают: «Кто-нибудь наведет порядок в этой клоаке?» Или в субботнике по очистке территории придется принимать участие «дорогим туристам», которых сюда так рьяно зазывают? Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 475 от 13 апреля 2018 года

Фома СЛУХАЧЁВ Еще статьи: Говорят, что... пляж превратили в помойку Дань на развитие Пляж «Апокалиптический» Говорят, что... пляж в Любимовке превращается в помойку Сквер-помойка Просмотров: 56 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:27