Прибыль? Алчность?

Квартирный вопрос всё больше портит Южный берег

Сюжет, увы, для нынешнего Крыма не нов. Группа людей приобрела квартиры несколько лет назад, но до сих пор не может оформить право собственности на жилье, а новострой так и не введен в эксплуатацию... И снова люди обеспокоены, что в любой момент могут оказаться на улице.

«Собирали денежку...»

Эта ситуация, как показывает практика, типична не только для Южнобережья, но именно оттуда приходит больше всего негативных новостей на данную тему. Итак. В позапрошлом году жильцы заключили договор об инвестировании строительства жилого комплекса «Ливадия Скай» с целью получения жилплощади. Деньги внесли в полном объеме, однако по сей день не могут оформить права собственности. Одна из причин, почему дом до сих пор не введен в эксплуатацию, — согласно нормам конкретно этот участок подразумевает исключительно индивидуальное жилищное строительство, а не возведение многоэтажного дома. Граждане писали, жаловались и главе Крыма, и в МВД, и президенту. Но практического толка от этого нет, как говорят они.

К тому же в доме существуют проблемы с электричеством, которым также и отапливаться приходится в зимнее время. Но при этом люди оплачивают по превышенному тарифу.

Динара Каримова, жительница Ливадии:

«Мы уже даже сделали ремонт. Нам так и сказали, мол, делайте ремонты, торжественно вручили ключи. Было и торжественное открытие дома. Думали, что все будет хорошо...»

Собственников участка, на котором построен дом на улице Виноградной, 1, в Ливадии семеро. Инвестировавшие в проект дольщики подали заявление в суд на физических лиц, с которыми заключили договоры. В итоге в ходе следствия выяснилось, что некоторые владельцы территории претендуют на получение недвижимости в доме. Опасаясь за безопасность и реальность жилья, реальные инвесторы, то есть фактически жильцы, обустроили пропускной пункт и за собственные деньги наняли охранника.

Наталья Савинова, жительница Ливадии:

«Мы, жильцы дома, вынуждены нанимать дополнительно за свой счет штатные единицы охранников, устанавливать пропускной пункт. Хотя изначально была предусмотрена консьержная служба. Также ставить видеокамеры, потому что мы реально боимся рейдерского захвата».

Николай, житель Ливадии, скоро выйдет на пенсию. К улучшению жилищных условий его семья стремилась долго, а мужчина на протяжении всей трудовой деятельности копил деньги.

Николай Малайко, житель Ливадии:

«Мы собирали всю жизнь денежку. Хотим зайти сюда жить, но чувствуем себя в подвешенном состоянии, потому что никто не знает, как сложится дальше».

Другая сторона и варианты

Алексей Кащенко — заказчик проектирования и строительства объекта, который заключал инвест-договоры, в настоящее время не находится на территории Крыма. И он так комментирует действия собственников доли земельного участка, претендующих на квартиры: «Эти люди получили свои деньги, уже давно. А сейчас претендуют на определенную прибыль, которую с ними давно уже обговаривали. То есть эти действия неправомерные».

Один из собственников земли, на которой сейчас возвышается внушительный комплекс «Ливадия Скай», — Николай Шалимов. Он, сославшись на занятость, ответил на вопросы относительно судьбы людей в письменном виде. Николай считает, что решить проблему можно, но для этого необходимо подписать протокол распределения площадей. Однако для этого необходимо наличие в регионе Алексея Кащенко, считает собственник. При этом к фактическим жильцам Шалимов, по его словам, не имеет ни имущественных, ни финансовых претензий.

Николай Шалимов, собственник доли земельного участка:

«Разногласия в управлении проектами КСК у меня с Кащенко появились еще осенью 2016 года. Окончательно мы расстались весной 2017-го. При этом Кащенко поддерживал отношения со всеми собственниками земли в Ливадии, вплоть до своего исчезновения, взяв на себя ВСЕ обязательства по урегулированию спора с ними. Сегодня могу говорить только за себя. У меня нет претензий к инвесторам „Ливадии Скай“. Есть претензии лично к Кащенко как к основному застройщику проекта».

Нам удалось связаться по телефону с другими собственниками земельного участка, однако они отказались комментировать ситуацию официально. При этом вопрос дома в Ливадии — головная боль не только людей, отдавших деньги, но и власти. В Совете министров предлагают свои варианты решения вопроса.

Сергей Аксенов, глава Республики Крым — председатель Совета министров Крыма:

«В ходе проверок выявлены нарушения в деятельности застройщика. Продолжается работа по урегулированию споров, связанных с возмещением средств пострадавшим дольщикам либо предоставлением равноценных помещений. Держу эту ситуацию на личном контроле».

Однако дольщиков такие варианты не устраивают, ведь они потратили деньги не только на инвестирование, но и на ремонт. Разумеется, они на компенсации в сложившейся ситуации рассчитывать не могут. Как бы там ни было, созданная в Совете министров рабочая группа продолжает изучать эту проблему. Также к вопросу привлечены МВД и прокуратура.