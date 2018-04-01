Устали бороться

Почему при запуске Баксанского карьера упорно не считаются с мнением местных жителей?

В Nо 470 «Коымского Телеграфа» мы рассказывали о перспективе возобновления работы Баксанского карьера в Белогорском районе. Жители окрестных сёл всеми силами пытаются предотвратить запуск горнодобывающего производства, опасного для окружающей среды и здоровья людей. Увы, все аргументы граждан разбиваются о бюрократические заслоны чиновников и жажду наживы дельцов.

Ради общего блага

В начале года в Белогорском районе, недалеко от сёл Межгорье и Пасечное, без согласия местных жителей начались работы по возрождению Баксанского карьера. Щебень отсюда планируется поставлять на строительство федеральной трассы «Таврида». Месторождение было разведано ещё в 1970-е годы, но в 90-е работы на карьере прекратили в связи с экологическими проблемами. В частности, из-за близости населённого пункта: дома Пасечного находятся буквально в 300 метрах. Кроме того, эксплуатация карьера ухудшила водоснабжение села, вызвав снижение уровня грунтовых вод в колодцах и скважинах. Сейчас основанием для возобновления деятельности карьера стала острая необходимость в щебне для строительства «Тавриды». В связи с этим ООО «Баксанский карьер» получило разрешение крымских и районных властей на недропользование. Предприятие уже вывело на месторождение спецтехнику и в данный момент готовится приступить к буровзрывным работам.

Конечно, местные жители обеспокоены перспективой соседства с промышленным объектом. Во время проведения взрывных работ возможны обвалы, представляющие опасность и для людей, и для их жилищ. Когда карьер работал в 90-е, камнями прибивало животных. Из-за взрывов в домах вылетали стёкла, трескались стены. И вообще карьер — это всегда пыль и грязь. В общем, сейчас сложилась напряженная социальная обстановка из-за конфликта интересов людей и бизнеса. К сожалению, местные власти и профильные службы республиканского уровня не реагируют на протесты жителей и пытаются решить конфликтные вопросы волевым путём.

Анна Колмакова, жительница села Межгорье:

«К нам уже несколько раз приезжали представители Баксанского карьера в сопровождении специалистов из министерства экологии. Пытались нас „образумить“, чтобы мы перестали препятствовать запуску объекта. Был подписан социальный договор с местной администрацией, согласно которому недропользователь обязуется сделать в нашем селе дорогу и помочь провести центральный водопровод. Но, конечно, основной аргумент в пользу карьера в том, что очень нужен щебень для строительства трассы „Таврида“: если строительный материал добывать на месте, проект обойдётся существенно дешевле».

Сейчас, признаётся Анна Колмакова, страсти несколько поутихли. Не то чтобы жители согласились с карьером, соблазнившись посулами подрядчиков. Просто всё очевидней становится безнадёжность борьбы людей с системой и граждане устали бороться.

За и против

Возникает вопрос: чем ещё, помимо потребностей «стройки века», обосновывается право подрядчика на возобновление работы карьера?

Алексей Яценко, заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма:

«Министерством уже неоднократно и полно давались разъяснения законности деятельности ООО „Баксанский карьер“. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, карьеры нерудных стройматериалов относятся к классу II. Санитарно-защитная зона — 500 м. Техническим проектом предусмотрено то, что ближайший населённый пункт — село Пасечное — находится в 300 м от месторождения. Поэтому работы в этой зоне будут вестись невзрывным способом. При выполнении проектных решений негативные экологические последствия будут сведены к минимуму. Недропользователем разработан технический проект, который согласован с минприроды, получен горноотводной акт, согласованный со Службой по экологическому и технологическому надзору РК. В настоящее время основания для прекращения права пользования недрами у министерства отсутствуют».

Дело в том, что после вхождения Крыма в состав России все разрешительные документы, в том числе касающиеся недропользования, выданные госорганами Украины на территории Крыма, были признаны действующими без ограничения срока. При этом не было учтено, что законодательства двух государств существенно отличаются. В частности, открытие карьера нарушает федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, согласно которому расстояние от подобного объекта до населённых пунктов должно быть не менее 500–1000 м. Тем более что горное производство в Крыму с традиционным применением буровзрывных работ неизбежно сопровождается высокой отходностью.

Виктор Тарасенко, президент КАН, председатель КРА «Экология и мир», доктор геолого-минералогических наук:

«Возобновление деятельности карьера на Баксанском месторождении недопустимо. Проведение буровзрывных работ представляет реальную угрозу жизни и здоровью населения близрасположенных сёл. Заложение карьера в прошлом веке было осуществлено без проведения тщательных гидрогеологических, археологических, ботанических, геоэкологических исследований, что в настоящее время представляется неприемлемым, так как не даёт чёткой картины для оценки экологических ущербов. При всей важности и необходимости обеспечения трассы «Таврида» строительными материалами в каждом конкретном случае заложения карьеров по добыче щебня необходимо тщательное изучение и прогнозирование возможных экологических последствий и угроз для окружающей среды и здоровья населения. К тому же значительное тектоническое брекчирование нижнемеловых баксанских известняков и их относительно малая прочность не позволяют использовать щебень из них для геостойкого строительства трассы «Таврида».

Золотая жила

Получается, подрядчик готов поставить под угрозу здоровье людей и сохранность уникального ландшафта, уничтожить 44 вида краснокнижных растений белогорского предгорья, загадить водоносный горизонт — и всё это ради добычи камня, который, весьма вероятно, не годится для строительства «Тавриды». Есть мнение, что потребности федеральной трассы — это лишь предлог для того, чтобы запустить разработку прибыльного горнодобывающего производства. Кстати, в ходе последней встречи с гражданами подрядчик откровенно сообщил, что после завершения строительства «Тавриды» карьер не прекратит своей работы. Как-никак дорог и строек в Крыму много, спрос на щебень стабилен, зачем же отказываться от золотой жилы?

Жители Межгорья и Пасечного заказали экспертное заключение, составленное специалистами Крымской академии наук, КРА «Экология и мир» и Ассоциации поддержки биологического и ландшафтного разнообразия Крыма. Учёные единодушны: возобновление работы Баксанского карьера недопустимо. Однако представители ООО «Баксанский карьер» считают, что заключение экспертов — не более чем филькина грамота, не заслуживающая внимания.

В завершение напомним, что карьер расположен в уникальном природном уголке белогорского предгорья Крымских гор, которые являются одним из основных природных достояний полуострова, создают его главную привлекательность и уникальность. Короче, ценность этих земель имеет не только материальное выражение. И потом, если вдуматься, для чего вообще строится «Таврида»? Чтобы люди ехали в Крым. И на что они будут здесь смотреть, если ради строительства трассы уничтожат по-настоящему красивые места? По всей видимости, на пыльные карьеры.