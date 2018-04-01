Неприятность эту мы переживём?

Пока судили капитана «Норда», Украина арестовала ещё одно российское судно

Картина этой недели очень разнообразна, хотя напряжение чувствуется почти во всех инфоповодах. Судьба крымских рыбаков, например, по-прежнему туманна. А «эхо кемеровской трагедии» продолжается — теперь будут проверять вообще все места, где массово бывают люди, а не только торгово-развлекательные центры. Также интересна «южнобережная рокировка» — в Ялте сменилась власть. А в Севастополе неожиданно обещают дешёвое жильё.

Новый захват

Начавшаяся ещё в марте история с захватом крымского рыболовного судна «Норд» и его экипажа продолжается. Увы, в украинских судах. Украина настаивает, что захваченные в нейтральных водах рыбаки — украинские граждане, хотя все они свидетельствуют обратное и у всех есть российские паспорта. Их уже несколько раз не пропустили через границу Украины, в Крым. Но больше всего досталось пока капитану «Норда». В минувшую пятницу украинский суд арестовал Горбенко на два месяца (в отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье 332-1 УК Украины — нарушение порядка въезда и выезда. По этой статье ему грозит до трёх лет лишения свободы). И хотя за него был сразу внесен залог, на свободу его отпустили только спустя три дня, после перевода адвокатами нужной суммы.

Кроме этого, адвокат капитана сообщил, что в отношении Горбенко возбуждено и второе уголовное дело по статье о «незаконной ловле рыбы». По этой статье ему грозит крупный штраф, либо, опять же, ограничение свободы на срок до трех лет. Но по этому поводу украинский суд не стал арестовывать капитана судна «Норд», как об этом сообщила официальный представитель компании-судовладельца Анна Шевелева. «Его отпустили под личное обязательство не отлучаться до начала основного разбирательства», — сказала она.

В общем, ситуация развивается стремительно и драматично. И, как комментировали происходящее эксперты ещё на прошлой неделе, ситуация с «Нордом» напоминает некий пробный камень, брошенный украинской стороной. Мол, посмотрим, какая будет реакция России. Реакция, конечно, последовала. К тому же Управление ФСБ России по Крыму возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта».

Но на этой неделе — новый эпизод. Украинский суд разрешил арестовать российское судно, которое добывало песок в районе Каркинитского залива для строительства моста в районе Керчи. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, судно принадлежит российской компании Trans Services Maritime. А по информации пресс-службы украинской прокуратуры, оно находится в порту в Одесской области...

На очереди больницы, школы, санатории

Продолжаются проверки после кемеровской трагедии. На той неделе на полуострове (как и по всей стране) проверяли торгово-развлекательные центры, а теперь проверке подвергнутся вообще все объекты с массовым пребыванием людей, включая социально значимые и учреждения курортной сферы. Об этом заявил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Шахов. «Обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности необходимо не только в развлекательных центрах и торговых комплексах, но и во всех здравницах и лечебницах, учебных и лечебных заведениях, на объектах курортной сферы и социальной инфраструктуры, — сообщил Сергей Шахов. — Именно поэтому во всех городах и районах пройдут комплексные проверки таких мест с массовым пребыванием людей». Глава республиканского главка также добавил, что будут не только осуществлены комплексные проверки и строгий надзор за исполнением норм пожарной безопасности, но и проведена разъяснительная работа и обучение всех лиц, ответственных за пожарную безопасность на каждом объекте.

В Ялте — перемены

А в Ялте на этой неделе — большие перемены в рядах местной власти. Глава администрации Ялты Елена Сотникова подала в отставку. Кто будет работать на этой должности — покажет время. «Объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Ялты», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе. Пока же временно исполняющим обязанности мэра Ялты назначен первый заместитель главы администрации Алексей Челпанов. Его кандидатуру на должность первого заместителя главы администрации депутаты Ялтинского городского совета согласовали в ходе того же заседания, на котором было объявлено об отставке Сотниковой.

Ранее Челпанов был помощником председателя Совета министров Республики Крым.

Механизм дешёвого жилья

Есть и позитивные новости. Например, как стало известно, властями Севастополя прорабатывается механизм, который позволит отдельным категориям граждан покупать жильё по цене 39–40 тысяч рублей за квадратный метр. В частности, об этом в начале недели заявил директор департамента капитального строительства Севастополя Михаил Демиденко.

Сейчас, по его словам, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья без отделки в Севастополе составляет 67 тысяч рублей. «Рассматриваемая конструкция взаимоотношений города и застройщика предполагает возможность приобретения жилья фактически по себестоимости. И не только для нужд города, но и для севастопольцев — строго из числа очередников. Цена одного метра — не более 39–40 тысяч рублей», — отметил Михаил Демиденко.

Строить, по имеющимся сведениям, будут в районе бухты Голландия. Но кому улыбнётся счастье, толком ещё непонятно. Перечень категорий граждан, которые смогут купить жильё по более низкой цене, станет известен позже. Пока же местные власти прорабатывают соответствующий список. «Речь идёт о бюджетниках, молодых специалистах. Нужно сформировать целевые показатели», — прокомментировал информацию губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Кроме этого, глава города уточнил, что, помимо участка в районе бухты Голландия, определено ещё пять площадок, на которых хотят возводить дома с недорогими квартирами. При этом застройщики должны обеспечить продажу не менее 50% квартир по стоимости 39–40 тысяч рублей за квадратный метр.