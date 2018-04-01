Крымский синдром

Аналогии с полуостровом, загадка баржи и палки в колёса

На этой неделе западные СМИ в связи с Крымом упоминали Тайвань, падение курса рубля, «новое оружие Путина» и футбольных фанатов.

Повод для версий

«Превратит ли Китай Тайвань в следующий Крым?» — с таким заголовком вышли на этой неделе некоторые ведущие западные СМИ. Причина аналогии проста: как Россия присоединила Крымский полуостров, так Китай может поступить и с Тайванем. Причина тайваньского конфликта не только в политическом, экономическом или военном влиянии Китая — у этого вопроса давняя и долгая история. И в заголовки тема попала не в первый раз. В частности, сейчас Вашингтон планирует отправить к Тайваню свой флот. А выступивший в посольстве КНР в США китайский дипломат Ли Кексин заявил, что «в день, когда какой-либо американский военный корабль войдет в порт Тайваня, Народно-освободительная армия силой присоединит Тайвань к Китаю». И даже не прибегая при этом к референдумам. Вот такая связь с Крымом...

Супероружие на барже?

Забавная новость появилась на сайте популярного американского издания с подачи неких «украинских журналистов», которые заметили и сфотографировали «таинственную русскую баржу со странным грузом». Был сделан вывод: груз похож на ракету. И сразу посыпались догадки: «Засекреченное оружие Путина?», «Так выглядит новое русское супероружие?»

«На снимках очевидцев видно судно, перевозившее груз странной формы через Керченский пролив», — гласит подпись под одним из снимков. Также некие «военные эксперты» сообщили изданию, что «неизвестным объектом могут быть ракетные части или старая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)».

Другие комментаторы уверяют: на снимках — части газовых турбин для новых ТЭС.

Что там думать...

Новый повод для спекуляций появился у Запада в преддверии футбольного чемпионата мира в России. В частности, некий представитель администрации президента США считает, что не у всех иностранных государств будет возможность помочь своим гражданам на территории России во время чемпионата мира — 2018. «Бывают несчастные случаи, болезни. Мы не предполагаем, что будут какие-то большие инциденты, но никто не застрахован от других неприятностей... Я бы подумал дважды, прежде чем ехать на чемпионат мира — 2018. Не только у США, но и у других государств нет возможности помочь своим гражданам на территории России или любой другой страны, где нельзя рассчитывать на поддержку консульства», — говорится в новости.

Но причём тут Крым? Дело в том, что свою псевдологическую цепочку авторы новости строят так: не было бы у США конфликта с Россией, который спровоцировало присоединение Крыма, не было бы и последующего ухудшения отношений. Но, очевидно, что инструменты, используемые в данной ситуации, — исключительно манипулятивные.

И снова Крым виноват

Ещё одна устойчивая аналогия с Крымом используется в иностранных изданиях в связи с финансовыми новостями. В частности, когда речь идёт об очередных антироссийских санкциях США и новом обвале рубля. Говорится, конечно, о разных причинах, о вызовах сегодняшнего дня, но без Крыма — никуда... «Российские компании оказались под ударом самой сильной с 2014 года волны американских санкций! Рубль продемонстрировал ошеломляющее падение», — кричат заголовки. По умолчанию определяя рождение продолжающегося конфликта в 2014 году, когда Россия Крым присоединила.

Дело в том, что введенные 6 апреля новые санкции со стороны США в отношении ряда российских компаний и физических лиц вызвали острую реакцию на российском фондовом и валютном рынках. Меры, введенные американской стороной, являются самым существенным расширением режима санкций с 2014 года. Из 26 физических лиц, в отношении которых были введены санкции 6 апреля, 10 упоминались в кремлевском докладе, опубликованном в конце января и включающем в себя 114 российских чиновников и бизнесменов. А возможность дальнейшего удлинения списка компаний, находящихся под санкциями, формирует негативные ожидания у рынка о перспективах российской экономики, что и находит отражение в динамике валютного рынка.

Впрочем, российский Минфин успокаивает. Дескать, не так страшен чёрт...