Португалия или Испания?

Группа В: интриги и прогнозы

Сегодня, когда до старта решающей части чемпионата мира по футболу на полях Российской Федерации остаётся ровно два месяца, мы начинаем рассказывать о групповом этапе мундиаля-2018, в котором принимают участие все 32 национальные сборные, распределённые жребием на восемь групп. Причём начинаем не с группы A, в которой играет сборная России (о ней мы напишем в последних числах мая), а с группы B, где за две путёвки в 1/8 финала плей-офф поведут сражение сборные Португалии, Испании, Марокко и Ирана.

Взять быка за рога

Сразу же после жеребьёвки этой группы специалисты футбола двумя фаворитами мини-турнира назвали чемпионов мира — 2010 испанцев и действующего чемпиона Европы — 2016 португальцев. Возможно, исходя из этого создатели календаря группового турнира решили взять быка за рога и уже в первом туре свести в Сочи (начало матча в 21:00) сборные Португалии и Испании, а в Санкт- Петербурге (18:00) — сборные Марокко и Ирана. Второй тур состоится 20 июня. В нём в московских «Лужниках» играют Португалия — Марокко (15:00), а в Казани — Иран и Испания (21:00). Заключительный третий тур назначен на 25 июня. В нём в Калининграде встречаются Испания и Марокко (20:00), а в Саранске — Иран и Португалия (21:00).

Чтобы пробиться в число участников нынешнего чемпионата мира, каждой сборной из этой группы довелось занимать первые места на отборочном этапе в группах своей конфедерации. В УЕФА португальцы первенствовали в группе B, а испанцы — в группе G. Выступавшие в КАФ марокканцы стали лучшими в группе C, а игравшие в АФК иранцы — в группе A. При этом сборная Испании будет в 15-й раз бороться за титул чемпиона мира, Португалии — в седьмой, Ирана и Марокко — в пятый раз. В активе испанцев, как мы отмечали выше, уже есть золото южноафриканской чеканки, у португальцев — бронза, завоёванная на ЧМ-1966 в Англии, у Марокко — выход в 1/8 финала мундиаля-1986, и только Иран пока лишь четыре раза (1976, 1998, 2006 и 2014 гг.), играя в групповых турнирах, так и не испытал счастья выхода в плей-офф.

Сборная Испании

Не секрет, что испанцы всегда были на виду в мировом и европейском футболе, располагают одними из сильнейших на планете клубами «Барселоной», мадридскими «Реалом» и «Атлетико», «Севильей» и другими, которые доминируют в Европе. Но, увы, их сборная страны долгое время, по разным причинам, не могла проявить себя на мировых чемпионатах. Только громко заявляла о себе на чемпионатах Европы, где она трижды становилась сильнейшей у себя в Испании (1964), кстати, в решающей игре победив сборную СССР (2:1), Австрии/Швейцарии (2008), Польше/Украине (2012), а в 1984 году на полях Франции, завоевав серебро, испанские футболисты пошли на штурм мирового футбольного пьедестала. В 2009 году они завоевали бронзовые медали на Кубке конфедераций в ЮАР-2009, а на следующий год, там же, в Африке, выиграли титул чемпионов мира, спустя четыре года на мундиале в Бразилии-2014 взяли серебро.

И теперь сборная, которой руководит Хулен Лопетеги, ставит перед собой задачу, имея в своих рядах замечательных мастеров, таких как 27-летний вратарь Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), защитники — капитан сборной 32-летний Серхио Рамос («Реал»), 31-летний Жерар Пике, 29-летний Жорди Альба, полузащитники — 33-летний Андрес Иньеста (все — «Барселона»), 26-летний Тьяго Алкантара («Бавария») и другие, как правило, играющие в ведущих клубах континента, бороться за медали. Кстати, рекорд по сыгранным матчам за сборную Испании, принадлежащий знаменитому вратарю Икеру Касильясу, — 167 игр, и по забитым мячам — Давиду Вилье (59 голов), во время нынешнего чемпионата мира не будет побит.

Сборная Португалии

Эта сборная, когда в ней блистал легендарный Эйсебио, заявила о себе на ЧМ в Англии — 1966. Тогда в группе она расправилась с действующим чемпионом мира Бразилией — 3:1, Венгрией — 3:1, Болгарией — 3:0, в четвертьфинале взяла верх над КНДР — 5:3 (четыре мяча в ворота корейцев провёл Эйсебио), но в полуфинале уступила хозяевам чемпионата англичанам — 1:2. В матче за бронзу португальцы встретились со сборной СССР. За минуту до конца поединка счёт был ничейным. С пенальти его открыл Эйсебио, а Эдуард Малофеев сравнял результат. Ну а судьбу медалей решил точный удар Жозе Торриша — 2:1. Так, сборная завоевала мировую бронзу, как шутят острословы, во второй раз — первый и... последний. Зато у неё отличный европейский «бант» наград: золото во Франции (2016), серебро в Португалии (2004), бронза во Франции (1984), в Бельгии/Нидерландах (2000), в Польше/Украине (2012). Ведь не случайно в эти годы тон в ней задавали такие мастера футбола, как обладатели «Золотого мяча» Эйсебио (1965), Луиш Фигу (2000), Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ну а тот факт, что португальцы на Кубке конфедераций в России — 2017 завоевали третье место под руководством своего наставника, приведшего команду к титулу чемпиона континента, Фернанду Сантуша, ещё раз подчёркивает то, что Криштиану Роналду (ему принадлежат все рекорды сборной — 149 игр и 81 гол, забитый в них) и его именитые друзья по команде приложат все силы, чтобы превзойти или повторить рекорд, установленный в Англии их предшественниками свыше пятидесяти лет назад. Кроме Криштиану, у португальцев выделяются 30-летний вратарь Руй Патрисиу («Спортинг»), 36-летний защитник Бруну Алвеш («Рейнджерс»), полузащитники 31-летний Жоау Моутинью («Монако»), 24-летний Андре Гомеш («Барселона») и играющий в московском «Локомотиве» 32-летний Мануэл Фернандеш.

Сборная Марокко

В ней лишь двое футболистов выступают в чемпионате собственной страны, а остальные — в различных зарубежных клубах. Но когда приходится бороться за Кубок Африки, они сражаются не жалея себя и соперника. Не случайно в истории их сборной выигрыш желанного приза в Эфиопии (1976), серебра — в Тунисе (2004), бронзы — в Нигерии (1980). И вот теперь первое место в отборочной группе ЧМ-2018, где марокканцы оставили за спиной лучшую сборную Африканского континента — Кот-д«Ивуар. В этих играх особенно заметными были два защитника — опытный 30-летний Мехди Бенатиа («Ювентус») и 19-летний Ашраф Хакими (мадридский «Реал»). Но, пожалуй, любимчиком страны стал наставник сборной француз Эрве Ренар. Не признанный на родине специалист вот уже двадцать лет трудится на Чёрном континенте, где из местных парней сумел сколотить умелые сборные Замбии и Кот-д«Ивуара, а теперь — Марокко.

Сборная Ирана

И у её руля вот уже ряд лет стоит иностранец — португалец Карлуш Кейрош. Семь раз иранцы отличались в розыгрыше Кубка Азии, выиграв этот главный континентальный приз в 1968, 1972, 1976 гг., и занимая третьи места в 1980, 1988, 1996, 2004 гг. Как правило, футболисты этой страны редко покидают родные пенаты, но в последнее время они выбирают для продолжения карьеры российские клубы Премьер-лиги. И вот теперь в составе сборной, готовящейся к мундиалю-2018, мы видим трёх «российских» иранцев. Это 24-летний защитник из грозненского «Ахмата» Милад Мохаммади, 21-летний полузащитник из пермского «Амкара» Саид Эззатоллахи и 23-летний форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун, который в 31 поединке в рядах главной команды страны забил 23 гола. Он и капитан «Ноттингем Форест» Ашкан Дежага являются главными звёздами футбольного Ирана.