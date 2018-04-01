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Спорт

Австралия даёт старт

Скорость и сюрпризы на трассах и кортах

 

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, связанные с ними скандалы в мировом спорте, стремительно приближающийся чемпионат мира по футболу на стадионах России — всё это, и не только нас, выбило из привычной рабочей колеи. Поэтому сегодня, правда, с небольшим отставанием, мы возвращаемся к рассказу о традиционно освещаемых нами чемпионату мира по автоспорту в «Формуле-1» и теннисных турнирах Большого шлема, которые уже стартовали в далёкой Австралии.

 

Знакомые лица

69-й чемпионат мира в «Формуле-1» в минувшем месяце собрал на Зелёном континенте, где сейчас царит летняя пора, стремительные болиды десяти профессиональных автомобильных, как величают их сами тридцать основных и резервных пилотов, «конюшен». Они представляют Великобританию и Италию (по две команды), Австрию, Германию, Индию, США, Францию, Швейцарию, где прописаны ведущие в мире автомобильные фирмы, спортивную честь которых на двадцать одном этапе чемпионата мира, с марта по ноябрь каждого года, защищают лучшие гонщики планеты, в число которых весьма трудно пробиться новичкам. В нынешнем сезоне этого удалось добиться 22-летнему москвичу, выпускнику МАДИ, Сергею Сироткину, который заменил в британском «Уильямсе» завершившего карьеру бразильца Фелипе Массу. Но, увы, не выступает в нынешнем чемпионате ещё один российский пилот, 24-летний уфимец Даниил Квят, от услуг которого отказались в австрийском «Ред Булл», и он сейчас стал гонщиком развития коллектива Seudena Ferrari.

Итак, первым был разыгран в Мельбурне на автодроме «Альберт—Парк» (длина гоночного круга 5303 м) Гран-при Австралии. И сразу же на авансцене засветились известные пилоты: многократный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон выиграл поул-позицию, а австралиец Даниэль Риккардо быстрее всех преодолел гоночный круг. Таких 58 кругов (307,.574 км) предстояло преодолеть во время решающей гонки девятнадцати её участникам, вышедшим на старт.

Сразу же вперёд рванулся Хэмилтон и восемнадцать кругов возглавлял пелетон, но уже на девятнадцатом круге его обошёл тоже многократный чемпион мира, немец Себастьян Феттель и сорок кругов отбивал атаки преследователей, третий раз в своей блестящей карьере став обладателем Гран-при Австралии, преодолев трассу за 1:29.33,283. Хэмилтон отстал от гонщика «Феррари» на 5,030 сек., а занявший третье место экс чемпион мира, финн Кими Райкконен финишировал третьим, уступив новому лидеру первенства 6,309 сек. Увы, как говорится, первый блин для Сироткина вышел комом. Из-за отказа тормозов он был вынужден уже на четвёртом круге покинуть гонку.

Из Мельбурна гонщики перебрались в Сахир, где на международном автодроме (5412 м) был разыгран Гран-при Бахрейна. Здесь вновь Феттель нанёс поражение своим основным соперникам из «Мерседеса» Хэмилтону и финну Валттери Боттасу. Немец выиграл поул-позицию, а за финном остался быстрейший круг. Именно между этими двумя пилотами развернулась упорнейшая борьба в основной гонке на 57 кругов (308,.238 км). Второй Гран-при подряд достался Феттелю — 1:32,01,940, опередившему Боттаса на 0,699 сек., а третьим стал стартовавший с девятой позиции Хэмилтон. На этот раз Сироткин добрался до финиша, но пересёк белую линию лишь восемнадцатым и пока призовых очков не удостоился. А вот кто после двух этапов входит в пятёрку лучших гонщиков чемпионата: Феттель — 50, Хэмилтон — 33, Боттас — 22, испанец Фернандо Алонсо — 16, Райкконен — 15 очков.

В нынешнем месяце пилотам предстоит разыграть Гран-при Китая и Азербайджана, а в мае их поджидает сражение за Гран-при Испании и Монако, где, как и на остальных этапах чемпионата мира, желанные очки достаются только тем, кто занимает первые десять мест на каждом этапе.

Начали с сенсаций

По традиции борьба за Большой шлем среди профессиональных теннисистов, как у мужчин, так и у женщин, начинается в середине января на кортах, покрытых хардом, в Мельбурне, где проводится открытый чемпионат Австралии. За ним следуют в этом мировом престижном состязании открытые чемпионаты Франции, Англии и США. И только мастер, занявший в один год первые места в одиночном, парном разрядах или в миксе на этих турнирах, может рассчитывать на главный приз среди профессионалов. А ведь его за более чем столетнее существование смогли завоевать считанные по пальцам мастера ракетки и белого мячика.

Нынешний чемпионат Австралии прошёл при настойчивом наступлении молодых игроков на позиции мэтров этой популярнейшей игры в мире. Лишь такой зубр, как швейцарец Роджер Федерер, смог не только устоять под натиском соперников, но и в финале в пяти сетах переиграть британца Марина Чилича — 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1, который, в свою очередь, в четвертьфинале выбил из турнира заклятого друга Федерера, испанца Рафаэля Надаля — 3:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:0 (отказ от продолжения сета из-за травмы). Вот так «дедушка» Роджер сумел выиграть свой двадцатый турнир среди одиночников на состязаниях Большого шлема, в шестой раз став чемпионом Австралии.

В свою очередь датчанка Каролина Возняцки впервые стала победительницей столь престижного турнира, переиграв в финале лидера нынешнего года, румынку Симону Халеп — 7:6, 3:6, 6:4. Увы, вновь не смогли отличиться в соревновании одиночников россияне. Не только мужчины, к чему все уже стали привыкать, но и женщины, которые считаются крепкими орешками на международной арене.

А вот в парном разряде наши олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро-2016 Екатерина Макарова и Елена Веснина уверенно пробились в финал, но в решающем матче уступили итернациональной паре — венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович — 4:6, 3:6, потеряв все шансы претендовать на Большой шлем среди женских пар. У сильного пола тоже первенствовала итернациональная пара — австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич, взявшие верх в решающем поединке над колумбийским дуэтом — Хуаном Кабалем и Робертом Фарой — 6:4, 6:4. Ну а Павич вообще стал двукратным чемпионом Австралии, вместе с канадкой Габриэлой Дабровски выигравший микст в соперничестве с венгеркой Бабош и индусом Роханом Бопанной — 2:6, 6:4, 11:9. Теперь необходимо набраться терпения и дождаться открытого чемпионата Франции, который будет разыгран в июне в Париже, на кортах «Ролана Гарроса», и посмотреть, кто же из чемпионов Австралии — 2018: Федерер, Возняцки, Марах, Павич, Бабош, Младенович и Дабровски — сможет претендовать на приз Большого шлема — 2018?

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото bookmakers24.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 475 от 13 апреля 2018 года

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Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:03

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