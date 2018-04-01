Сухая артерия

Как строится и как разрушается Северо-Крымский канал

Почти четыре года назад, 26 апреля 2014 года, Украина перекрыла доступ днепровской воды в Крым. Северо-Крымский канал, ранее обеспечивавший полуостров водой на 85%, за эти годы стал приходить в запустение, а села рядом с ним начали умирать. Только в 2016 году водозабор на полуострове сократился в пять раз, а площади орошаемых земель уменьшились по сравнению с 2014 годом на 92%. Корреспондент газеты «Крымский ТелеграфЪ» пообщалась с участниками строительства Северо-Крымского канала. Разговор шел о том, как изменилась жизнь Крыма после пуска днепровской воды.

Полынь да верблюжья колючка

Замдиректора Красноперекопского филиала Крымского управления водного хозяйства и мелиорации, к которому относится канал, Антонина Лисовская родилась и выросла в Красноперекопске. Выучилась на гидротехника и после института стала работать в городском управлении эксплуатации оросительных систем.

Когда в Крым запускалась вода, она училась в начальной школе, но засушливую жизнь без Днепра помнит и знает по рассказам родителей:

— Мои родители прибыли в Красноперекопск в 1948 году — тогда он назывался Бромзавод. Здесь в нескольких двухэтажных домах проживали работники бромного завода. Они стали восстанавливать послевоенный поселок, организовали хозяйство, разводили овец. Степи полуострова всегда страдали без воды. По воспоминаниям моих родителей, полынь да верблюжья колючка в основном составляли растительность северной части полуострова. В 50-е годы, под лозунгом превращения региона в область сплошных садов и виноградников, начались работы по выбору трассы Северо-Крымского канала, — рассказывает Лисовская.

Ветеран труда крымского водного хозяйства Николай Карнаух в 1957 году приехал в Крым с молодой женой, когда уже началось строительство канала от Каховки до Красноперекопска.

— В те времена в инженерные институты приезжали руководители с больших строек и выбирали себе людей, — вспоминает Николай Карнаух. — Нас с женой спросили: «На какую стройку хотите поехать? Давайте в Крым!» — и мы с радостью согласились. Послали нас в поселок Гвардейское, дали комнатушку на пять квадратов. Там мы строили семь тысяч гектаров оросительных сетей от Симферополя до Октябрьского: водоканалы, водопроводы. Через пару лет я приступил к работе на Северо-Крымском канале. К 1963 году я уже был начальником участка, и мне поручили строить рисовые чеки под Красноперекопском. Это тяжелая и долговременная работа. Рабочих нам и местных хватало, но все же тысячи людей приезжали со всего Союза сюда. Техники навезли тысячи единиц. Это была тогда новейшая, передовая техника. Представьте себе танк в сорок тонн, на нем ковш, и когда он идет, кажется, что гора движется. И таких в районе Красноперекопска было тридцать штук. На всю стройку было потрачено около четырех миллиардов долларов.

Экс-директор Музея мелиорации Крыма Людмила Овсянникова связывает с водным хозяйством всю свою жизнь. Она выросла в засушливом Красногвардейском районе и даже посвящала каналу стихи.

— Мой отец был бригадир-овощевод в Красногвардейском районе. В пятидесятых годах на полях стояли насосные станции, которые выкачивали воды до десяти литров в секунду, поэтому орошались только овощи. Но со строительством Северо-Крымского канала были воздвигнуты огромные насосные станции, качавшие до семидесяти кубометров воды в секунду. Так символично, что в 1961 году, когда Гагарин прокладывал свой путь к звездам, строители в Крыму прокладывали Северо-Крымский канал. Впереди шли саперы: шесть метров земли опробуют по 20 см в глубину, достанут мины и снаряды, отвезут подальше и взрывают. И так на протяжении 400 километров канала, — вспоминает Освянникова. — Я занималась расчетами трассы Северо-Крымского канала в отделе капитальной планировки. Мы до миллиметра вымеряли, проводили горизонтали, рассчитывали, насколько срезать грунт, чтобы вода шла под правильным уклоном. Это был очень кропотливый труд!

Люди от радости умывались этой водой

Все очевидцы тех событий особо выделяют один день, оставивший самый яркий след в их памяти, — день пуска днепровской воды в Крым по новосооруженному каналу.

— Приход днепровской воды в 1963 году — это был грандиозный праздник для всего населения Крыма. С какой радостью жители Красноперекопска встречали днепровскую воду! — говорит Антонина Лисовская. — Вспоминаю, когда взорвали перегородку на 135-м пикете Северо-Крымского канала: люди, стоя на откосе, умывались этой водой. Это был такой подъем настроения народа! Люди, не считаясь с трудностями, в непогоду и в зной работали круглые сутки, чтобы ускорить и завершить строительство канала. Повсеместно строили жилые микрорайоны, объекты соцкультбыта. Когда в Крым пришла днепровская вода, начали выращивать новую культуру — рис, называемую в народе «белое золото». Урожаи риса достигали 100 ц/га. Получены были прекрасные урожаи зерновых, овощных культур. Произрастали прекрасные сады и виноградники, развивалось животноводство во всех хозяйствах, своих кормов полностью хватало. В регионе были построены рыбохозяйственные пруды.

После запуска канала стали развивать оросительные сети по всей засушливой территории, проводить воду к самым отдаленным уголкам полуострова.

— Сколько радости было воплотить ту мечту, которой жил Крым сотни лет! Если до строительства канала здесь проживало 900 тысяч человек, то потом население увеличилось до 2,5 миллиона жителей, — говорит Николай Карнаух. — Все, кто приезжал в Крым на канал, оставались здесь навсегда, в том числе и я. Это естественно: разве есть кто-то, кто не захотел бы остаться в Крыму, если есть такая возможность? На стройке проходила вся жизнь: люди встречались, женились, рожали детей. У нас и танцплощадки на канале были, и свадьбы прямо там играли!

Последствия пресловутой водной блокады

С 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров прекрыта шлюзом, построенным до Перекопского перешейка. В сопредельном государстве это не без гордости называют «водной блокадой»...

В настоящий момент примерно половина протяжённости канала используется для переброски воды из горных водохранилищ Белогорского района в восточную часть Крыма. В 2015 году эта часть канала стала использоваться круглогодично. С того же года русло канала временно используется для транспортировки питьевой воды из подземных водозаборов северо-восточной части Крыма на Керченский полуостров.

Канал уже не восстановить

Северо-Крымский канал был построен как единый комплекс, и теперь подача воды нарушена не только в Крыму, но и в Херсонской области Украины. Теперь днепровскую воду украинцы сбрасывают в Каркинитский залив Черного моря, чтобы не подавать на полуостров.

— Вот уже четыре года как деятельность всех хозяйств Красноперекопского района, юридических и физических лиц на орошении была остановлена, — рассказывает Антонина Лисовская. — Переброска воды реки Биюк-Карасу позволила пополнить водохранилища Фронтовое и Станционное для питьевых нужд Феодосии и Керчи. Но общая ситуация остается плачевной. Обычно 20 марта открывались шлюзы Главного сооружения Северо-Крымского канала, и для мелиораторов этот день был настоящим праздником.

Николай Карнаух считает, что если в течение года-двух канал не заработает, то его уже не восстановить:

— Так жалко, что канал пропадает. Грустно и больно смотреть на результаты своих трудов, которые сейчас могут быть уничтожены. Сейчас говорят, что нужно из скважин качать воду и запускать в канал, но это неправильно. Воды грунтовых источников уйдут, а позже засолятся, и мы не будем иметь воду для питья. Под Межгорным водохранилищем, которое я тоже строил, находится море пресной воды, и ее сейчас выкачивают на орошение. Но если оно не пополнится, то Евпатория останется без воды. Нам нужно с разумом подходить к вопросу расходования и распределения доступных нам сейчас ограниченных водных ресурсов.

Цифры. История

До 80% днепровской воды СКК, поступавшей в Крым, использовалось для нужд сельского хозяйства (из них 60% — на обеспечение выращивания риса) и промышленного прудового рыбоводства; около 20% днепровской воды СКК подавалось в водохранилища — источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и сельских населённых пунктов Крыма. До 2014 года Северо-Крымский канал обеспечивал полуострову 80–87% объёма забора воды.