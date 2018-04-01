Черубина, испанка из Крыма

12 апреля — 131 год со дня рождения поэтессы Елизаветы Дмитриевой, прославившейся благодаря своей альтернирующей личности

«Габриак был морской чорт, найденный в Коктебеле, на берегу, против мыса Мальчин. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица... Он жил у меня в кабинете... до тех пор, пока не был подарен мною Лиле... Это была маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом. Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом...» — так о начале этой истории рассказывал Макс Волошин.

Из области психиатрии

Психиатры знают, что альтернирующая личность (вторая, третья или десятая) появляется, только когда первая, основная, переносит тяжелую психотравму, настолько болезненную внутреннюю катастрофу, что человек не хочет принимать тот факт, что такое ужасное прошлое — его собственное. Катализатором к активизации потаенных «я» могут быть такие события как, например, изнасилование родным отцом или безнаказанные издевательства брата.

«Брат был очень странный и необыкновенный, — вспоминала Елизавета Дмитриева. — Он рассказывал мне страшные истории из Эдгара По и за это заставлял меня выпрыгивать из слухового окна сеновала. Это было очень высоко и страшно, но я все-таки прыгала. Сестра тоже рассказывала, но всякий раз, когда рассказывала, разбивала мне куклу, чтобы ничего не делалось даром. Мы иногда приносили в жертву игрушки, бросая их в огонь. Однажды принесли в жертву щенка, он завизжал... Однажды, недели на две, брат стал «христианином». Они со школьным товарищем решили «бить жидов» и вырезывать у них на лице крест. Поймали мальчика еврея и вырезали у него на щеке крест, но убить не успели... Когда мне было 10 лет, брат взял с меня расписку, что шестнадцати лет я выйду замуж и что у меня будет 24 человека детей, которых я буду отдавать ему, а он будет их мучить и убивать... Однажды он сказал мне таинственно: «Я узнал необыкновенную вещь, которую не знает еще никто. Взрослые еще об этом я не подозревают. Дьявол победил Бога и запер его в чулан...»

И Елизавета тоже заперла своего «бога», свое главное «я», заточила его в дальнюю темницу своей души, выпустив на волю совсем другую женщину. В этом ей помог своим «колдовством» на коктебельском берегу Макс Волошин и его морской черт Габриак...

Отречение

До того, в определенном смысли рокового коктебельского лета 1909 года Елизавета Дмитриева пыталась жить нормальной жизнью. В 17 лет закончила гимназию с серебряной медалью, поступила в Женский педагогический институт, где слушала лекции сразу по двум специальностям: средневековая история и французская средневековая литература. Параллельно вольнослушательницей посещала занятия в Петербургском университете, изучала старофранцузский язык и испанскую литературу. Преподаватели отмечали блестящие лингвистические способности Дмитриевой (она изучала греческий, санскрит, древнееврейский). Летом 1907 юная Елизавета съездила в Париж, прослушала в Сорбонне курс по старофранцузской литературе. Там же, во Франции, увлеклась средневековой мистикой, особенно фигурой святой Терезы Авильской. И стала наконец публиковать стихи, которые писала с 13 лет (первое напечатанное стихотворение Дмитриевой — перевод октавы святой Терезы). В 1906-м Елизавета познакомилась и обручилась со студентом Всеволодом Васильевым (Волей). Казалось бы, вырвавшись из своей ненормальной семьи, она наконец обрела обычность, отвоевала право жить, как все нормальные люди. Но тут произошло сразу три события.

Во-первых, Елизавета приехала в Коктебель. Во-вторых, в Петербурге С. К. Маковский создавал первый литературный журнал, но, что куда важнее, несмотря на явную нехватку талантов, стихи перспективной, но «не элегантной и хромой» Дмитриевой этот эстет отверг. В-третьих, Волошин подарил Дмитриевой чёрта Габриака. Шел 1909 год.

«Мы решили изобрести псевдоним и послать стихи письмом, — повествовал Волошин. — Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли наудачу чорта Габриака. Но для аристократичности чорт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание и прибавил частицу „де“: Ч. де Габриак... Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на Ч., пока наконец Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины...»

Психиатры утверждают, что, когда люди или спровоцированные ими события заставляют человека внутренне отречься от себя, чтобы защититься от страшной боли, должна возникнуть замещающая личность. Некое непохожее «Я». Так, на смену робкой и интеллигентной девушке просто обязана была прийти роковая соблазнительница, не скрывающая своих многочисленных талантов.

Роковая красотка

Само собой, Маковский принял стихи загадочной красавицы. И при встрече признался Волошину: «Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда Вам говорил, что Вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для „Аполлона“ необходимы!» Черубине был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта, с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать все, что она до сих пор писала.

Легенда о Черубине распространилась по Петербургу с молниеносной быстротой. Прекрасной поэтессой-затворницей была заинтригована вся редакция «Аполлона», заочно влюбившийся в Черубину редактор С. Маковский напечатал ее стихи двумя большими циклами. Черубина, казалось, начала жить собственной жизнью. О ней появлялись все новые и новые сведения. И Дмитриева испугалась, ведь свое второе «я» она больше не контролировала. «Ей все казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у нее ответа», — горестно констатировал Волошин.

Загнанная в угол излишним интересом публики к своей несуществующей персоне, Черубина пишет редактору Маковскому последнее стихотворение, эдакое прости-прощай: «Милый друг, Вы приподняли / Только край моей вуали...» И умирает...

Дмитриева публично разоблачила себя, тем самым уничтожив и Черубину и поэтессу в себе. Смелый шаг. Поскольку, едва Черубины не стало, мишенью для светских сплетен и досужих домыслов стала она, чувствительная и все чрезвычайно болезненно воспринимающая, Елизавета Дмитриева. Именно о ней внезапно стали говорить как о роковой соблазнительнице, крутившей в Крыму романы с Волошиным и Гумилевым. А Волошин с Гумилевым, словно в подтверждение этих слухов, решили устроить громкий скандал, затеяли дуэль за честь прекрасной дамы. Но она-то, Елизавета, вовсе не была прекрасной дамой, спрос вовсе не с нее, а с той, другой, с Черубины...

И Елизавета ударилась в бега...

Конец истории

В 1911-м Елизавета Дмитриева вышла замуж за своего «единственного и любимого», за жениха, инженера-мелиоратора Всеволода Васильева. Затем уехала с ним в Туркестан, много путешествовала, в основном по делам эзотерического Антропософского общества. А в 1926 году, когда начались репрессии по отношению к русским антропософам, ее выслали в степи, на целых на три года. Там она и угасла. Быстро и незаметно.